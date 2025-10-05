só mais um pouco de bug fixing e uma mudança pra facilitar a vida de alguns usuários, em raras ocasiões é possível que o slinkie dos players tenha comido fezes antes de comer o que saiu do comidatron, provavelmente ficando doente e morrendo durante a noite enquanto não olhavam, então agora o comidatron ativa na metade da barra de fome ao invés de quando está morrendo de fome como era anteriormente



caso identifiquem algum problema com o comidatron depois dessa atualização, avisem aqui nas discussões para sabermos!



