5 October 2025 Build 20257204 Edited 5 October 2025 – 04:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
só mais um pouco de bug fixing e uma mudança pra facilitar a vida de alguns usuários, em raras ocasiões é possível que o slinkie dos players tenha comido fezes antes de comer o que saiu do comidatron, provavelmente ficando doente e morrendo durante a noite enquanto não olhavam, então agora o comidatron ativa na metade da barra de fome ao invés de quando está morrendo de fome como era anteriormente

caso identifiquem algum problema com o comidatron depois dessa atualização, avisem aqui nas discussões para sabermos!

