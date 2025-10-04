 Skip to content
4 October 2025 Build 20251694
Update notes via Steam Community
Droids can now be enhanced further once a battery upgrade has been completed. A 33% haul capacity improvement gives droids an additional benefit for those continual ore haul jobs, that are the mainstay of a mining station.

Research panel has also had a reorganise, with now just 3 sections:- Droid enhancements (battery/ haul capacity), Security & Defence (Door access, Wall strength, Laser power, Armory, Cannon) and Engineering Systems (Fuel Cell, Tractor beam range, Advanced refinery, Sabatier reactor).

Patch notes:-

  • New droid haul capacity research addition (unlocked after battery upgrade).
  • Droids once upgraded now have 33% additional carry capacity.
  • Rearrange research window, now 3 sections (droids, security and engineering).
  • Additional haul upgrade option added in droid info window research panel.
  • Additional haul upgrade option added in droid control window.
  • Haul capacity now shows when displaying droid stored info,


Nick

