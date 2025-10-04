Research panel has also had a reorganise, with now just 3 sections:- Droid enhancements (battery/ haul capacity), Security & Defence (Door access, Wall strength, Laser power, Armory, Cannon) and Engineering Systems (Fuel Cell, Tractor beam range, Advanced refinery, Sabatier reactor).
Patch notes:-
- New droid haul capacity research addition (unlocked after battery upgrade).
- Droids once upgraded now have 33% additional carry capacity.
- Rearrange research window, now 3 sections (droids, security and engineering).
- Additional haul upgrade option added in droid info window research panel.
- Additional haul upgrade option added in droid control window.
- Haul capacity now shows when displaying droid stored info,
Nick
Changed files in this update