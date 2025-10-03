 Skip to content
POPULAR TODAY Digimon Story Time Stranger Hollow Knight: Silksong Call of Duty® Megabonk Deadlock Destiny 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
3 October 2025 Build 20245146 Edited 3 October 2025 – 20:13:45 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Novidades:

- Dá pra mutar direto a música e sons do jogo com botão do meio
- Dá pra mover móveis com o botão do meio do mouse OU COM O M para quem não tem mouse, então você só põe o cursor em cima do objeto e pressiona M
- Botão de deletar save consertado, cuidado.

Changed files in this update

Depot 4015261
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link