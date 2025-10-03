Novidades:
- Dá pra mutar direto a música e sons do jogo com botão do meio
- Dá pra mover móveis com o botão do meio do mouse OU COM O M para quem não tem mouse, então você só põe o cursor em cima do objeto e pressiona M
- Botão de deletar save consertado, cuidado.
