・ゲームオーバーリトライの実装。

・周回特典に仮想モードを追加。

・仮想モードの詳細を変更。（初期レベルや加入マップの変更）

・周回特典に☆武器を追加。

・周回特典に杖を追加。

・基礎経験値を下方修正（30→28）

・上級職が下級職から得られる経験値補正を上方修正（50%→75％）

・防御姿勢のSEの割当ミスを修正。

・アイテム交換後の再移動ができない時がある不具合を修正。

・キリアの初期ステータスを上方修正。

・ジョシュアの初期ステータスを上方修正。

・ジョシュアのキャラクター解説を修正。

・エレーナの成長率を上方修正。

・ウルナーガの初期ステータスを上方修正。

・ウルナーガの魔防成長率を+5%。

・リーベルとエセルダの支援の設定漏れを修正。

・第１５章：カーウィンの助言を一部修正。

・第１８章：エネリオンとエセルダの会話がニ度発生する不具合を修正。

・第１８章：２ターン目までに山小屋を訪れた時に誰もいない旨を伝えるイベントを追加。

・第１９章：リーベルとルーカスの会話がニ度発生する不具合を修正。

・第２０章：誤字修正。

・第２１章：ノーディスとカミラの会話がニ度発生する不具合を修正。

・転移魔法陣は待機ではなく「転移」コマンドで転移するように修正。また転移後に行動ができるように修正。

※１行動でできる転移は３回まで。敵は転移しない。