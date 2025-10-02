専守防衛を全体的に作り直し。
専守防衛、敵がしばらくでない状態が続くとクリア画面が出るバグを修正（旧システムの名残）。
専守防衛、開始時の画面で敵のショットが出るバグを修正。
専守防衛、撃破中の敵の一部から撃ち返し弾が出るバグを修正。
専守防衛、撃破中の敵に自分のショットが当たると止まってしまうバグを修正。
専守防衛、最高ランクの敵が弾を発射していなかったバグを修正。
1.3.79
