Tento update vychádza po dlhšej dobe, nebolo toho veľa na čo sa hráči stažovali ale podarilo sa odsledovať pár vecí ktoré by pri hraní mohli pomôcť.
Pribudlo zopár klasických úprav pozícií objektov a iných somarín ktoré si všmimne možno len sám developer
Rôzne vylepšenia ovládania hlavne na Steam Decku, zjednodušuje to použitie aj mobilného telefónu
Boss fignt v Hozentrógloviciach je teraz oveľa komfortnejší, nemožnosť vložiť náboje do brokovnice počas boja (v momente zásahu) tento súboj značne zťažoval. Toto správanie bolo optimalizované.
Osy v lese je možné zneškodniť na dobro!
Neváhajte sa ozvať v komentároch ak sa vám niečo nepozdáva, ak to bude niečo, čo je mimo zamýšľanej funkcionality, určite sa na to pozrieme.
(PSST... pripravujeme aj väčší update ktorý pridá menši herný content)
