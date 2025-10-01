 Skip to content
POPULAR TODAY Counter-Strike 2 Hollow Knight: Silksong Megabonk Destiny 2 Deadlock Marvel Rivals
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
1 October 2025 Build 20208888 Edited 1 October 2025 – 15:52:17 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
重要：（温馨提示）手柄的操作适配问题还在解决中，需要完全重写手柄操作相关系统，短时间内比较难解决，建议先用键鼠游玩
1.修复了埃塔后退跑的时候，手的位置在脚下的bug
2.修复了游戏房的老虎机爆配件是空的
3.修复了游戏房的扭蛋机爆芯片的bug，改为爆配件
4.修复了活动房小丑小游戏二等奖爆配件是空的
5.修复了成就-苦痛之路无法完成的bug
6.修复了属性加点对武器的伤害加成失效的bug
7.修复了商店购买的鱼饵和快递箱里爆出的鱼饵实际未获得
8.修复了宠物床在商店的下方图标ui错误
9.修复了伤害溢出后现在会变成0的bug
10.修复了第五层房间门不开的情况
11.修复了皇后雕像锁定的敌人死了后，音效会一直叠加，直到皇后雕像消失
12.普通宝箱增加概率掉落鱼饵或礼物

Changed files in this update

Windows Depot 2770461
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link