重要：（温馨提示）手柄的操作适配问题还在解决中，需要完全重写手柄操作相关系统，短时间内比较难解决，建议先用键鼠游玩

1.修复了埃塔后退跑的时候，手的位置在脚下的bug

2.修复了游戏房的老虎机爆配件是空的

3.修复了游戏房的扭蛋机爆芯片的bug，改为爆配件

4.修复了活动房小丑小游戏二等奖爆配件是空的

5.修复了成就-苦痛之路无法完成的bug

6.修复了属性加点对武器的伤害加成失效的bug

7.修复了商店购买的鱼饵和快递箱里爆出的鱼饵实际未获得

8.修复了宠物床在商店的下方图标ui错误

9.修复了伤害溢出后现在会变成0的bug

10.修复了第五层房间门不开的情况

11.修复了皇后雕像锁定的敌人死了后，音效会一直叠加，直到皇后雕像消失

12.普通宝箱增加概率掉落鱼饵或礼物