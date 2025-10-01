重要：（温馨提示）手柄的操作适配问题还在解决中，需要完全重写手柄操作相关系统，短时间内比较难解决，建议先用键鼠游玩
1.修复了埃塔后退跑的时候，手的位置在脚下的bug
2.修复了游戏房的老虎机爆配件是空的
3.修复了游戏房的扭蛋机爆芯片的bug，改为爆配件
4.修复了活动房小丑小游戏二等奖爆配件是空的
5.修复了成就-苦痛之路无法完成的bug
6.修复了属性加点对武器的伤害加成失效的bug
7.修复了商店购买的鱼饵和快递箱里爆出的鱼饵实际未获得
8.修复了宠物床在商店的下方图标ui错误
9.修复了伤害溢出后现在会变成0的bug
10.修复了第五层房间门不开的情况
11.修复了皇后雕像锁定的敌人死了后，音效会一直叠加，直到皇后雕像消失
12.普通宝箱增加概率掉落鱼饵或礼物
0.2.2更新补丁公告
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Windows Depot 2770461
- Loading history…
Changed files in this update