The software’s startup and running speed have been improved several times. It now uses less memory and CPU, consumes fewer system resources, and is much lighter.
软件启动速度和运行速度都有了数倍的提升。内存和CPU占用更小，系统消耗更低，软件更加轻巧了。
軟體啟動速度和運行速度都有了數倍的提升。記憶體和CPU佔用更小，系統消耗更低，軟體更加輕巧了。
ソフトウェアの起動速度と動作速度が数倍向上しました。メモリとCPUの使用量が少なく、システム負荷も低く、ソフトがさらに軽くなりました。ソフトウェアの起動速度と動作速度が数倍向上しました。メモリとCPUの使用量が少なく、システム負荷も低く、ソフトがさらに軽くなり
소프트웨어의 시작 속도와 실행 속도가 여러 배 향상되었습니다. 메모리와 CPU 사용량이 줄었고, 시스템 소모가 더 낮아져 소프트웨어가 더욱 가벼워졌습니다.
Die Start- und Laufgeschwindigkeit der Software hat sich um ein Vielfaches verbessert. Sie benötigt weniger Speicher und CPU, verbraucht weniger Systemressourcen und ist deutlich leichter geworden.
La vitesse de démarrage et d’exécution du logiciel a été multipliée plusieurs fois. Il utilise moins de mémoire et de processeur, consomme moins de ressources système et est beaucoup plus léger.
La velocità di avvio e di esecuzione del software è migliorata di parecchie volte. Utilizza meno memoria e CPU, consuma meno risorse di sistema ed è molto più leggero.
La velocidad de inicio y de ejecución del software se ha multiplicado varias veces. Ahora utiliza menos memoria y CPU, consume menos recursos del sistema y es mucho más ligero.
Скорость запуска и работы программы увеличилась в несколько раз. Она потребляет меньше памяти и процессора, снижает нагрузку на систему и стала гораздо легче.
A velocidade de inicialização e execução do software aumentou várias vezes. Agora consome menos memória e CPU, exige menos do sistema e está muito mais leve.
ความเร็วในการเริ่มต้นและการทำงานของซอฟต์แวร์เร็วขึ้นหลายเท่า ใช้หน่วยความจำและ CPU น้อยลง สิ้นเปลืองทรัพยากรระบบต่ำลง และซอฟต์แวร์ก็เบาขึ้นมาก
Tốc độ khởi động và chạy của phần mềm đã được cải thiện gấp nhiều lần. Phần mềm sử dụng ít bộ nhớ và CPU hơn, tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống hơn và trở nên nhẹ hơn nhiều.
Kecepatan mulai dan berjalan perangkat lunak meningkat berkali-kali lipat. Penggunaan memori dan CPU lebih sedikit, konsumsi sistem lebih rendah, dan perangkat lunak menjadi jauh lebih ringan.
Kelajuan permulaan dan prestasi perisian telah meningkat berkali ganda. Ia kini menggunakan memori dan CPU yang lebih sedikit, penggunaan sistem lebih rendah, dan perisian menjadi lebih ringan.
Yazılımın başlatma ve çalışma hızı birkaç kat arttı. Daha az bellek ve CPU kullanıyor, sistem kaynaklarını daha az tüketiyor ve çok daha hafif hale geldi.
Η ταχύτητα εκκίνησης και λειτουργίας του λογισμικού έχει βελτιωθεί πολλαπλά. Χρησιμοποιεί λιγότερη μνήμη και CPU, καταναλώνει λιγότερους πόρους συστήματος και είναι πολύ πιο ελαφρύ.
Prędkość uruchamiania i działania oprogramowania zwiększyła się kilkukrotnie. Zużywa mniej pamięci i procesora, obciąża system w mniejszym stopniu i jest znacznie lżejsze.
Rychlost spuštění a běhu softwaru se několikanásobně zvýšila. Využívá méně paměti a CPU, spotřebovává méně systémových prostředků a je mnohem lehčí.
A szoftver indítási és futási sebessége többszörösére nőtt. Kevesebb memóriát és CPU-t használ, kevesebb rendszererőforrást fogyaszt, és sokkal könnyebb lett.
Viteza de pornire și de rulare a software-ului a crescut de câteva ori. Utilizează mai puțină memorie și CPU, consumă mai puține resurse ale sistemului și este mult mai ușor.
De opstart- en uitvoeringssnelheid van de software is meerdere keren verbeterd. Het gebruikt minder geheugen en CPU, verbruikt minder systeembronnen en is veel lichter geworden.
Programmets opstarts- og kørehastighed er blevet forbedret flere gange. Det bruger mindre hukommelse og CPU, belaster systemet mindre og er blevet meget lettere.
Programvarans start- och körtid har förbättrats flera gånger. Den använder mindre minne och CPU, förbrukar färre systemresurser och är mycket lättare.
Ohjelmiston käynnistys- ja suoritusnopeus on parantunut moninkertaisesti. Se käyttää vähemmän muistia ja prosessoria, kuluttaa vähemmän järjestelmäresursseja ja on paljon kevyempi.
Швидкість запуску та роботи програмного забезпечення зросла в кілька разів. Воно використовує менше пам’яті й процесора, споживає менше системних ресурсів і стало значно легшим.
Скоростта на стартиране и работа на софтуера се увеличи няколко пъти. Той използва по-малко памет и процесор, натоварва по-малко системата и стана много по-лек.
تمت زيادة سرعة بدء وتشغيل البرنامج عدة مرات. أصبح يستهلك ذاكرة ووحدة معالجة مركزية أقل، ويستهلك موارد نظام أقل، وأصبح أخف بكثير.
सॉफ़्टवेयर की स्टार्टअप और रनिंग स्पीड कई गुना बढ़ गई है। यह अब कम मेमोरी और CPU का उपयोग करता है, सिस्टम संसाधनों की खपत कम करता है और कहीं अधिक हल्का है।
மென்பொருளின் துவக்க மற்றும் இயக்க வேகம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இது குறைவான நினைவகம் மற்றும் CPU-வை பயன்படுத்துகிறது, கணினி வளங்களை குறைவாக பயன்படுத்துகிறது மேலும் மிகவும் இலகுவாக உள்ளது.
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ CPU ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕਾ ਹੈ।
Ang bilis ng pagsisimula at pagpapatakbo ng software ay tumaas nang maraming beses. Mas kaunti ang ginagamit nitong memorya at CPU, mas mababa ang pagkonsumo ng system, at mas magaan na ito.
Programvaren har fått en flere ganger forbedret oppstart- og kjørehastighet. Den bruker mindre minne og CPU, krever færre systemressurser, og programvaren er blitt mye lettere.
מהירות ההפעלה וההרצה של התוכנה השתפרו פי כמה. היא משתמשת בפחות זיכרון ומעבד, צורכת פחות משאבי מערכת, והתוכנה הפכה קלה יותר.
Kasi ya kuwasha na kuendesha programu imeongezeka mara kadhaa. Inatumia kumbukumbu na CPU kidogo zaidi, inatumia rasilimali chache za mfumo, na programu imekuwa nyepesi zaidi.
سرعت راهاندازی و اجرای نرمافزار چندین برابر افزایش یافته است. از حافظه و CPU کمتری استفاده میکند، منابع سیستم کمتری مصرف میکند و نرمافزار بسیار سبکتر شده است.
La velocitat d’inici i d’execució del programari s’ha multiplicat diverses vegades. Ara utilitza menys memòria i CPU, consumeix menys recursos del sistema i és molt més lleuger.
Tá luas tosaithe agus feidhmithe an bhogearra feabhsaithe arís agus arís eile. Úsáideann sé níos lú cuimhne agus LAP, ídíonn sé níos lú acmhainní córais, agus tá sé i bhfad níos éadroime anois.
سافٹ ویئر کی شروعاتی اور چلانے کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ یہ اب کم میموری اور CPU استعمال کرتا ہے، سسٹم کے وسائل کم خرچ کرتا ہے اور کہیں زیادہ ہلکا ہے۔
سافٹ ویئر کی اسٹارٹ اپ اور چلانے کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ یہ کم میموری اور CPU استعمال کرتا ہے، سسٹم کے وسائل کم خرچ کرتا ہے اور کہیں زیادہ ہلکا ہے۔
Ræsingar- og keyrsluhraði hugbúnaðarins hefur margfaldast. Hann notar minni vinnsluminni og örgjörva, krefst minni kerfisauðlinda og er mun léttari.
Tarkvara käivitamis- ja töötamiskiirus on mitmekordselt paranenud. See kasutab vähem mälu ja protsessorit, tarbib vähem süsteemiressursse ning on palju kergem.
Programmatūras palaišanas un darbības ātrums ir vairākkārt pieaudzis. Tā izmanto mazāk atmiņas un CPU, patērē mazāk sistēmas resursu un ir kļuvusi daudz vieglāka.
Programinės įrangos paleidimo ir veikimo greitis padidėjo kelis kartus. Ji naudoja mažiau atminties ir procesoriaus, sunaudoja mažiau sistemos išteklių ir tapo daug lengvesnė.
Хуткасць запуску і працы праграмы павялічылася ў некалькі разоў. Яна выкарыстоўвае менш памяці і працэсара, патрабуе менш рэсурсаў сістэмы і стала значна лягчэйшай.
Бағдарламаның іске қосылу және жұмыс істеу жылдамдығы бірнеше есе артты. Ол аз жад пен процессорды пайдаланады, жүйелік ресурстарды аз жұмсайды және әлдеқайда жеңіл болды.
პროგრამის გაშვების და მუშაობის სიჩქარე რამდენიმე ჯერ გაიზარდა. ის იყენებს ნაკლებ მეხსიერებას და CPU-ს, მოიხმარს ნაკლებ სისტემურ რესურსებს და პროგრამა ბევრად უფრო მსუბუქია.
Ծրագրի գործարկման և աշխատանքի արագությունը բազմակի անգամ աճել է։ Այն օգտագործում է ավելի քիչ հիշողություն և պրոցեսոր, սպառում է ավելի քիչ համակարգային ռեսուրսներ և դարձել է ավելի թեթև։
Proqramın işə salınma və işləmə sürəti bir neçə dəfə artıb. Daha az yaddaş və CPU istifadə edir, daha az sistem resursu tələb edir və proqram daha yüngül olub.
Brzina pokretanja i rada softvera povećana je višestruko. Koristi manje memorije i procesora, troši manje sistemskih resursa i softver je postao mnogo lakši.
Brzina pokretanja i rada softvera višestruko je povećana. Troši manje memorije i CPU-a, zahtijeva manje resursa sustava i softver je postao znatno lakši.
Hitrost zagona in delovanja programske opreme se je večkrat povečala. Porabi manj pomnilnika in procesorja, manj obremenjuje sistem in je veliko lažja.
Rýchlosť spustenia a behu softvéru sa niekoľkonásobne zvýšila. Spotrebuje menej pamäte a procesora, menej zaťažuje systém a softvér je oveľa ľahší.
Brzina pokretanja i rada softvera povećana je nekoliko puta. Troši manje memorije i CPU-a, zahtijeva manje sistemskih resursa i softver je postao znatno lakši.
Брзината на стартување и работа на софтверот е зголемена повеќекратно. Користи помалку меморија и процесор, троши помалку системски ресурси и е многу полесен.
Shpejtësia e nisjes dhe funksionimit të softuerit është rritur disa herë. Përdor më pak memorie dhe CPU, konsumon më pak burime të sistemit dhe softueri është bërë shumë më i lehtë.
Softwarearen abiarazte- eta exekuzio-abiadura hainbat aldiz handitu da. Memoria eta CPU gutxiago erabiltzen ditu, sistemaren baliabide gutxiago kontsumitzen ditu eta softwarea askoz arinagoa bihurtu da.
Mmalite ngwa na ọsọ ọsọ arụ ọrụ emeela ọtụtụ ugboro ka mma. Ọ na-eji obere ebe nchekwa na CPU, na-eji obere ike sistemụ, ma mee ka ngwanrọ dị fechaa.
