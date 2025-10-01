★中文版现已上线
虽然是机器翻译，但我们终于发布了中文版。我们向所有合作的人致以最诚挚的谢意。
シナリオの矛盾点を修正。
ホームランで一瞬左端にエフェクトが見えるミスを修正。
ホームランで空中ジャンプ出来るバグを修正。
彫刻の丘エリア1、セーブポイントの足場が不親切なのを調整。
夜の帳エリア9、敵と障害物の位置を少し上げる（夜の帳9）
六道輪廻の看板のダメージを上方修正。
脚本を貰った時のアイリスのグラフィックを変更。
いもむし神『「滅びよ」』に効果音を追加。
蛍一戦目で弾幕が発生しないバグを修正。
呪狼が地上に落下するバグを修正。
一部のボス戦で体力が230になるバグを修正。
ステージ名が海辺になっている箇所があったのを修正。
新王国赤い勇者のダメージ量表記がおかしかったのを修正。
王立図書館謎解きスイッチがおかしかったのを修正。
王立図書館ボス戦でホームランスキップ阻止オブジェクトが消えていないミスを修正。
黄龍大工廠ボス戦でホームランスキップ阻止オブジェクトが消えていないミスを修正。
大工廠エリア2でテロップが出ないミスを修正。
無限大森林エリア2開錠イベントでカメラがおかしくなるバグを修正。
下水道イベントが終わった後、初期位置を新王国に変更。
？いもむしの攻撃判定が稀に消失するバグを修正。
シシドリ大劇場ボス勝利後のドローネーの台詞がおかしくなるミスを修正。
黄龍（自称）戦最終フェーズの爆風耐性をなしに変更。
バトルシミュレーター、黄龍第四戦で壁を無視して逃げられるミスを修正。
バトルシミュレーター、カキツバタ最終戦でボスを自由落下中に倒すと変な動きをするバグを修正。
バトルシミュレーター、イビルアーク二戦目の撃破エフェクトがおかしいミスを修正。
一部のボスが一発目のミサイルを不発にするバグを修正。
