【更新说明】

1.勾选自动移动后，自己会自动移动到本阵营即将发生战争的城池。

2.新增设置：生育子女时每胎最多有多少个。

3.拥有DLC，开局会额外获得2个神将令，可以自创武将。

4.使用将军令或神将令创建武将时，可以设置武将性格。

5.修复战斗中可能出现的异常问题。

6.优化了部分存档数据结构，精简了冗余数据。

7.优化部分细节，修复已知Bug。

祝大家节日快乐，幸福安康！

游戏会持续更新和优化，目前有不少新内容仍在制作和调试，遇到问题欢迎随时联系，感恩感谢~

交流QQ群：598664495