【更新说明】
1.勾选自动移动后，自己会自动移动到本阵营即将发生战争的城池。
2.新增设置：生育子女时每胎最多有多少个。
3.拥有DLC，开局会额外获得2个神将令，可以自创武将。
4.使用将军令或神将令创建武将时，可以设置武将性格。
5.修复战斗中可能出现的异常问题。
6.优化了部分存档数据结构，精简了冗余数据。
7.优化部分细节，修复已知Bug。
祝大家节日快乐，幸福安康！
游戏会持续更新和优化，目前有不少新内容仍在制作和调试，遇到问题欢迎随时联系，感恩感谢~
交流QQ群：598664495
Changed files in this update