 Skip to content
POPULAR TODAY Counter-Strike 2 Hollow Knight: Silksong Destiny 2 Megabonk Deadlock DOOM Eternal
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
1 October 2025 Build 20202876 Edited 1 October 2025 – 09:09:06 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
1、修改了主角的战斗图像，包括武术家、教师、医生、宅男、程序员等；
2、丰富了越州卫生服务中心；增加了CT室；
3、新增了一种医生的头像；
4、尸王殿的僵尸和奴隶可以击杀
5、更换了钱虎庄吃个鸡吧老板陈意与部分村民的头像和站立图像；
6、修改了钱虎庄解放后新村长陈意和越州城经理胡苏的头像；改为戴网巾形象；
7、重新装修了越州城发展有限公司总经理办公室；
8、修正了使用回城卷后BGM依然保持播放的BUG；
9、增加了搭乘火车的提示语音；修正了烈士墓无法坐火车去石狮堂以及去钱虎庄的异常扣款BUG；
10、开始逐步完善石狮堂的场景切换逻辑；增加了石狮堂场景切换时的提示句子；
11、修正了进入越州城保安大队大院后出来没有热闹的背景音的BUG；
12、优化了越州城保安大队外观；
13、修正了一些NPC对话错误；
14、优化了烈士墓的场景；
15、修改了葬爱家族的一些对话；
16、增加了葬爱家族的BGM《忘了爱》；
17、增加了八种野猪勇士；
18、在石狮堂增加野外怪物洞穴“东郊皇陵”，可以在里面打野猪勇士，爆一些中等装备；
19、去掉了钱虎庄西北角的野猪，集中在圣殿平原的西侧，消灭野猪和野猪勇士会爆野猪肉；
20、重做了钱虎庄屠宰场杀鸡工作间、杀猪工作间内部场景；
21、重做了一些同袍社内部场景；
22、完善了极乐大厦二楼和三楼场景；
23、增加任务，消灭渗透到越州城内的5个野猪人；
24、越州城应急服务站的自动售货机新增销售黄纸，石狮堂物资交流会场的杂货店销售硝酸甘油，两者可以合成五雷符；
25、完善了钱虎庄的办公楼大厅；
26、重做了钱虎庄“吃个鸡吧”炸鸡店内部，更像个炸鸡店了；
27、修正了钱虎庄一些图块的通行性BUG；
28、修正了钱虎庄“吃个鸡吧”陈艺在村长下台后的对话BUG；
29、对赛博堂的内部进行了装修；
30、对圣殿平原进行了大幅优化；大幅修改钱虎庄部分的剧情；
31、村长下台后，钱虎庄的厕所将可以随意进出；
32、修正了阅读钱虎庄村口大石头崩溃的BUG；
33、“吃个鸡吧”炸鸡店增加BGM《格斗之王》；
34、教师职业增加“情境教学”技能，眩晕地方全体；
35、重新装修了越州城发展有限公司一楼大厅；
36、修正了越州书舍门口东瓯先生答题选择正确答案出错的BUG；
37、修正了照婷对话后名字消失的BUG；
38、修改优化了越州城发展有限公司部分内部场景；
39、增加了一群人在钱虎庄办公楼前的空地上大白天拜月（同时增加了多种时代的眼泪短曲）；
40、修正了越州城“吃个鸡吧”炸鸡店崩溃的BUG，并进行了装修；
41、修正了到达烈士墓后角色消失卡死的BUG；
42、修改了烈士墓吴静传送的出现点，避免被卡死在枫埠的检查区；
43、修正了烈士墓宿舍里主角父母没有碰撞的BUG；
42、主角第二个名字改为“王汉卿”，名字特性为防御+5；
43、修正“歇步冲拳”伤害过高的BUG；

Changed files in this update

Windows Simplified Chinese 靖之元：东海 Content Depot 1734641
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link