1、修改了主角的战斗图像，包括武术家、教师、医生、宅男、程序员等；

2、丰富了越州卫生服务中心；增加了CT室；

3、新增了一种医生的头像；

4、尸王殿的僵尸和奴隶可以击杀

5、更换了钱虎庄吃个鸡吧老板陈意与部分村民的头像和站立图像；

6、修改了钱虎庄解放后新村长陈意和越州城经理胡苏的头像；改为戴网巾形象；

7、重新装修了越州城发展有限公司总经理办公室；

8、修正了使用回城卷后BGM依然保持播放的BUG；

9、增加了搭乘火车的提示语音；修正了烈士墓无法坐火车去石狮堂以及去钱虎庄的异常扣款BUG；

10、开始逐步完善石狮堂的场景切换逻辑；增加了石狮堂场景切换时的提示句子；

11、修正了进入越州城保安大队大院后出来没有热闹的背景音的BUG；

12、优化了越州城保安大队外观；

13、修正了一些NPC对话错误；

14、优化了烈士墓的场景；

15、修改了葬爱家族的一些对话；

16、增加了葬爱家族的BGM《忘了爱》；

17、增加了八种野猪勇士；

18、在石狮堂增加野外怪物洞穴“东郊皇陵”，可以在里面打野猪勇士，爆一些中等装备；

19、去掉了钱虎庄西北角的野猪，集中在圣殿平原的西侧，消灭野猪和野猪勇士会爆野猪肉；

20、重做了钱虎庄屠宰场杀鸡工作间、杀猪工作间内部场景；

21、重做了一些同袍社内部场景；

22、完善了极乐大厦二楼和三楼场景；

23、增加任务，消灭渗透到越州城内的5个野猪人；

24、越州城应急服务站的自动售货机新增销售黄纸，石狮堂物资交流会场的杂货店销售硝酸甘油，两者可以合成五雷符；

25、完善了钱虎庄的办公楼大厅；

26、重做了钱虎庄“吃个鸡吧”炸鸡店内部，更像个炸鸡店了；

27、修正了钱虎庄一些图块的通行性BUG；

28、修正了钱虎庄“吃个鸡吧”陈艺在村长下台后的对话BUG；

29、对赛博堂的内部进行了装修；

30、对圣殿平原进行了大幅优化；大幅修改钱虎庄部分的剧情；

31、村长下台后，钱虎庄的厕所将可以随意进出；

32、修正了阅读钱虎庄村口大石头崩溃的BUG；

33、“吃个鸡吧”炸鸡店增加BGM《格斗之王》；

34、教师职业增加“情境教学”技能，眩晕地方全体；

35、重新装修了越州城发展有限公司一楼大厅；

36、修正了越州书舍门口东瓯先生答题选择正确答案出错的BUG；

37、修正了照婷对话后名字消失的BUG；

38、修改优化了越州城发展有限公司部分内部场景；

39、增加了一群人在钱虎庄办公楼前的空地上大白天拜月（同时增加了多种时代的眼泪短曲）；

40、修正了越州城“吃个鸡吧”炸鸡店崩溃的BUG，并进行了装修；

41、修正了到达烈士墓后角色消失卡死的BUG；

42、修改了烈士墓吴静传送的出现点，避免被卡死在枫埠的检查区；

43、修正了烈士墓宿舍里主角父母没有碰撞的BUG；

42、主角第二个名字改为“王汉卿”，名字特性为防御+5；

43、修正“歇步冲拳”伤害过高的BUG；