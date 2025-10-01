2025.10.1 更新

开放后续天赋

开放隐藏模式，真实模式，双天赋模式，无双自选模式

隐藏天赋全部可自选

隐藏模式：

这里有一个隐藏福利，

会大幅度的降低玩家的游戏挑战难度

相应的会减少玩家挑战高难度的乐趣。

福利1：玩家可以自由的调整装备的基础属性倍率。

福利2：玩家可以自由选择一个额外的增幅技能。

福利3：选择升级方式，解锁模式或者无等级限制。

福利4：可以选择众星之子全技能开局。

福利5: 玩家可以开启折磨难度 的 1 - 150

真实模式：

在这个模式下面，玩家会失去吞天绝学，并且无双的鉴定会直接保存。

装备和物品会百分百掉落，物品的强化次数和进阶次数会得到更大提升。

只有少部分的天赋才有可能通过真实模式

另外可以开启真实模式的一条命模式，没有重来的机会。

在这个模式中，玩家不能战败也不能逃跑。

战败或者逃跑这个存档就会被锁档

双天赋模式：

玩家可以选择0-88号天赋作为副天赋，部分天赋不能选择双天赋模式

无双自选模式：

玩家可以在特定NPC鉴定无双装备的时候选择当前装备的无双

新天赋介绍

无天赋白板--使用一个空白天赋开始游戏

荒古圣体：源能转化，把金币转化为经验，比例为10000/1

苦海：全属性增加 40 %

命泉：命中率和闪避率增加 20 %

神桥：暴击率增加 20%，暴击伤害增加 100%

彼岸：暴击闪避率增加 20 %，受到的伤害减少 30 %，击败敌人后获得的金币增加 100%

轮海圆满：普通攻击会额外增加一次伤害

脾之神藏：攻击，智力，速度增加 50 %

心之神藏：最大生命增加 60 %，每回合回复 10 %的最大生命

肝之神藏：对敌人的伤害增加 50 %

肺之神藏：再动几率增加 50 %

肾之神藏：防御和魔防增加 50 %

道宫圆满：普通攻击会额外增加一次伤害

四极秘境-青龙：攻击，智力，速度增加 35 %

四极秘境-白虎：命中增加 15 %，暴击率增加 15 %

四极秘境-朱雀：对敌人造成的伤害增加 60 %

四极秘境-玄武：防御和魔防增加 30 %，最大生命增加 50 %

四极圆满：普通攻击会额外增加一次伤害



苍天霸体：极致的修身天赋

白虎爪:每失去 1 %生命，伤害增加 8 %。

凰翅：生命少于 80 %，再动几率增加 30 %，对敌人的伤害增加 60 %

龙头：生命少于 60%，攻击增加 100 % ，智力增加 100 %，速度增加 100 %

蛇尾：生命少于 40%，再动几率增加 80%,防御和魔防增加 80 %



天生反骨：每次受到攻击都有50%的几率减少自身属性,如果减少的属性堆积到一定的数值，就有几率获得一个吸星效果



平头哥:每次对敌人造成伤害，就积累对该类型敌人的伤害效果，无上限,每次受到敌人造成伤害，就积累对该类型敌人的伤害效果，无上限



屠魔勇士：全属性增加 66 %

面对邪魔的时候会表现出非凡的战斗力，愈战愈勇，邪魔的每一次伤害，只要不能杀死你，就能让你变强

在和邪魔战斗的时候，被邪魔攻击的时候，有一定的几率获得等同于当前等级的属性点

你的攻击每一次击中邪魔，也有一定的几率获得当前等级的属性点

击杀邪魔，大几率获得当前等级的属性点



天生重瞳

受到的任何伤害，都会以敌人造成伤害*自身等级波动后反弹回去

敌人的任何攻击，都有几率直接化解，化解后给与敌人这次伤害*自身等级3倍的反击

重瞳者-力之极限，每次攻击的时候，总是能打出3-8倍的伤害效果

重瞳者可以着重培养自己的一项能力



脆皮书生

最大生命增加 500 % ，防御和魔防减少 60% ,攻击减少 35 %，智力减少 35 %，速度减少 35 %

生命少于 70 % 的时候，受到的伤害减少 30%，闪避减少 30 %

生命少于 50 % 的时候，受到的伤害减少 40%，受到暴击几率增加 30 %

生命少于 30 % 的时候，受到的伤害减少 50%，命中减少 35 %

生命少于 50 % 时激活，受到攻击的时候，以自身（攻击+智力+速度）*10倍反击

生命少于 30 % 时激活，如果闪避了敌人的攻击，以自身（攻击+智力+速度）*20倍反击

生命少于 20 % 时激活，如果受到了敌人的暴击，以自身（攻击+智力+速度）*40倍反击



血神

最大生命增加 200 %，攻击的时候附加 20 % - 40 %最大生命伤害

攻击敌人或者受到攻击的时候，有一定几率增加当前等级数量的最大生命

攻击的时候，有30%的几率，消耗当前生命的一半制造一个血球，对敌人造成血球50倍的伤害

被攻击的时候，有一定的几率获得一个每回合恢复20%最大生命的血球反馈

被攻击的时候，有一定的几率生成一个能量血球，削弱敌人40%的伤害



杀神白起

杀神之魂：全属性增加 166 %]

攻击濒死状态怪物会积累杀神点

普通怪2点，精英怪4点，首领怪6点，稀有怪10点，统领15点，领主20点

攻击的时候，对敌人附加杀神点的额外伤害

杀神点达到1万的时候，对敌人的伤害提升100%

杀神点达到5万的时候，提升攻击50 %，智力 50 %，速度 50 %

杀神点达到10万的时候，命中增加 30 %，暴击率增加 30 %，再动几率增加 80 %

杀神点达到40万的时候，开启杀魂，每次攻击敌人，都会积累当前等级的杀神点



西楚霸王

攻击增加 350 % ，每次攻击的时候，都有一定的几率，获得当前等级攻击的增长

攻击敌人的时候，一定几率会触发湮灭效果，对敌人的伤害增加 100 %

攻击敌人的时候，一定几率会触发乱舞效果，再动几率增加 80 %

攻击敌人的时候，一定几率会触发激怒效果，攻击的时候附带本次伤害 80 % 的额外伤害

攻击敌人的时候，一定几率会触发嗜杀效果，暴击率增加 30 % ，暴击伤害增加 120 %



天命金乌

智力增加 200 % ,生命增加 100 % ，防御和魔防增加 50 % , 速度增加 50 %

火系伤害增加 200 % ,暴击率减少 50 %，暴击伤害增加 200 %

攻击的时候，对敌人附加燃烧

如果敌人的燃烧层数超过20，直接点燃目标，造成2000%的智力伤害，燃烧层数减少10

点燃目标的时候，有一定的几率，使敌人处于火系易伤，受到火系伤害增加 200 %

点燃目标的时候，有一定的几率，使自己获得快速施法效果，再动几率增加 50 %



莫鱼

击杀敌人后，金币爆率增加 500 % ，物品爆率增加 500 %

最大生命增加 300 %，智力增加 150 % ,防御和魔防增加 150 %

造成的伤害增加 50 %，暴击率增加 20 % ，暴击伤害增加 100 %

技能伤害增加 200 %，天生全基础属性增加 1000

装备强化次数增加



氪佬

每次消耗玩家等级*等级*1000的金币，就可以获得氪金之力。

物品和装备掉率增加 100 %



无限黑卡

玩家等级没有上限



超级加倍

玩家获得的装备，基础属性增加一倍

物品和装备掉率增加 100 %



三戒

幸运+28，被攻击有几率增加500%的全属性，每回合损失50%最大生命

戒赌∶增加200%经验，增加300%金币，增加100%装备掉落。

戒毒∶增加45%再动。增加30%爆率，增加180%爆伤。

劫黄：生命增加100%，攻击附加50%总生命的伤害



众星之子

通关副本的时候，有10%的几率其中一个基础属性增加 10 %

开局从4个主要被动 4次次要被动和8个从属被动中随机选取其中几个开始游戏

星辰陨落--众星之子攻击的时候有25%的几率召唤星辰陨落，对敌方造成攻击*1200%的伤害，若目标生命值低于30%，则触发“星辰毁灭”效果，额外造成目标当前生命值25%的伤害。

星界屏障--众星之子利用星界能量，为自己星界屏障，减少所受的物理和法术伤害40%。

星光穿梭--众星之子攻击时借助星光穿梭于敌阵，有15%的几率对目标造成智力*1500%的伤害，同时提升自身闪避率50%，持续3回合。

星辰觉醒--众星之子被攻击时有35%的几率唤醒体内星辰之力，接下来的10回合内，自身攻击，智力，速度100%。

星灵之躯--众星之子拥有星灵赐予的强化身躯，永久提升自身攻击，智力，速度 40%，防御，魔防 40%。

星界敏捷--众星之子身手敏捷，如星光般迅疾，永久提升自身速度50%，每次成功闪避后，速度再提升100%。

星光智慧--众星之子拥有洞察星辰的智慧，提升自身智力值85%，对智力低于自身的目标造成的伤害增加150%。

星之不灭--当众星之子生命值低于25%时，触发星之不灭，所受伤害减免40%，攻击，智力，速度 翻倍，同时每回合自动回复5%的生命值.

星辰精准--众星之子的攻击命中率提升30%，对生命值低于50%的敌人造成额外50%的伤害。

星之暴击--众星之子的暴击率提升35%，暴击伤害提升100%。

星光穿透--众星之子的攻击有一定几率削弱敌方60%的防御和魔防。

星辰闪避--众星之子的闪避率提升25%，每次闪避成功后，对敌人造成（攻击+智力+速度）*5的伤害。

星界坚韧--众星之子有15%的几率豁免所受的物理和法术伤害。

星光回馈--众星之子在战斗中，每回合结束时，有一定几率回复自身20%的生命值和法力值。

星辰吸血--众星之子的攻击附带吸血效果，每次攻击可恢复造成伤害值5%的生命值。

星之幸运--众星之子有30%的几率再次发动攻击。



剑圣

装备掉宝率增加80%，附带极致之剑，剑舞，影分身，暴击率增加 25 %]

极致之剑：攻击的时候，有 15 %的几率造成 2 倍 伤害，有 15 %的几率造成 3 倍 伤害]

极致之剑：有 15 %的几率造成 4 倍 伤害 有 3 %的几率造成 100 倍 伤害]

剑舞者：攻击的时候有 10 %几率触发剑舞，每次攻击附带 2 次 当前伤害 90 %的额外伤害]

影分身：被攻击的时候有 30 %的几率消耗1点生命制造一个分身吸引敌人攻击



炼金工程师

炼金工程师：装备掉宝率增加50%，可以随意控制掉落装备的属性偏向



黑马鹿

风沙眼：增加20%命中率，可以看见对方弱点，暴击增加20%，暴击伤害增加60%]

火行云：速度增加100%，闪避增加20%]

灵明石猴：经验获取增加100%，每升一级血量加100，双防加30，智力30，攻击30，速度30]

身外化身：攻击附带2次伤害*80%的额外伤害]

法天象地：攻击的时候，如果愤怒值大于200，开启法天象地]



金闪闪:可以装备5个戒指和2把武器

三头六臂:能同时装备3个头盔和6个手套

玄溟:玩家可以自由调整技能的耗魔倍率，获得不同的全属性增强

攻击敌人或者被攻击的时候，会获得魔法最大值的提升

影舞者:一个超自由的暗杀者，经验获取速度提升 300 %

无限精炼师：装备可以精炼99次，随等级提升增加精炼次数上限,每次探索副本可以获得额外的精炼材料(依照等级)