各位道友，你们好！

感谢各位对《宗门志》的支持和反馈，我们吸收大家建议后进行了本次更新。

修复：

修复了个人修行界面，历练值区域UI重叠的问题；

修复了个人修行界面，修为值过高导致数值显示错乱的问题；

修复了当鼠标悬浮在城市策略图标上时，会导致图标不断闪烁的问题；

优化：

调整了修士各境界破境所需的修为值；

针对近期各位道友遇到的一些闪退，崩溃，游戏进不去等问题，有以下可能的解决方案，请大家可以先自查一下。另外，一些修改器的使用也有可能导致卡死，还请道友注意一下。如果仍然无法解决可以进 bug 反馈群 1048937185 与我们交流。

⚡云存档无法同步，游戏进不去解决方案

这个可能是Steam的云存档服务器波动引起的，可以尝试开启/关闭加速器。或可能进入游戏了。







⚡闪退解决方案

方法一：确保游戏安装盘和虚拟内存盘在同一个盘符下。比如游戏是安装在C盘的，并且虚拟内存盘也是C盘。

方法二：官方网站更新显卡驱动到最新，然后检查虚拟内存设置

如下图操作，右键点击“此电脑” → 选择“属性”，点击左侧“高级系统设置”

在“系统属性”窗口中，点击“高级”标签页，点击“性能”区域的【设置】按钮

在“性能选项”窗口中，点击“高级”标签页，找到“虚拟内存”区域，点击【更改】

取消“自动管理所有驱动器的分页文件大小”的勾选，确保没有设置为“无分页文件”，选择你想设置的驱动器（选择一个大一点的磁盘），点击“设置”，然后“确定”，重启电脑以使设置生效。





⚡掉帧解决方案

方法一：升级显卡驱动到最新版本

方法二：如果有双显卡，需要确保切换到独立显卡







⚡崩溃解决方案

如果是游戏一启动就崩溃，或者是启动后几分钟就崩溃的问题，有以下可能的解决方案。

右键点击客户端内的游戏，点击【属性】，如下图找到【已安装文件】，点击【验证游戏文件的完整性】





⚡游戏无法启动

在Steam客户端中，点击左上角的【Steam】，在下拉菜单中选中【设置】

如下图显示位置找到【下载】标签，关闭【启用着色器预缓存】





⚡游戏卡在读档页面

方法一：先建立一次新游戏，进到游戏后再读之前的存档。

方法二：右键点击客户端内的游戏，点击【属性】，找到【已安装文件】，点击【验证游戏文件的完整性】



如果大家有任何问题和反馈，都可以在QQ频道搜索【宗门志】，在对应版块中发帖告诉我们，我们会每天查看整理，再次拜谢。



