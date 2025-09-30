“感谢游玩华夏风云！”

各位主公，游戏于9月30日开启steam测试，考虑到游戏的复杂度，测试目的为收集玩家建议，完善玩法。遇到bug或对玩法有建议的欢迎及时反馈。本次测试申请时间截至10月10号，测试时间持续至11月2日。随着版本完善会陆续开启新的测试，敬请关注。

更新时间：

2025年09月30日

更新内容：

● 新增内容：

○ 解锁了汉朝的演义；

○ 新增探险事件，满足特定条件后可以解锁以下探险：

■ 五丁开山：寻找古蜀王国的遗迹；

■ 海外宝藏：前往海外寻找神秘宝藏；

■ 再通西域：重新恢复与塞外西域的联系；

○ 新增了部分页面的Tips说明；

○ 地图场景迭代，完成部分山体更换；

○ UI页面的迭代，完成部分页面的更换；

● 问题修复：

○ 玩家反馈中的部分bug修复；

○ 修复了蜀汉演义树中条件无法达成的bug；

○ 修复了帝国系统中政令的显示问题；

○ 修复了汉朝灭亡后的崩溃问题；

○ 修复了部分资源tips中数据来源缺失的问题；

● 优化内容：

○ 加强了游戏中的AI难度；

○ 优化了蜀汉演义中部分演义的达成条件；

○ 当前弹窗中的文本内容大小增加了20%；

○ 帝国系统的中的部分功能优化；

○ 部分页面增加了数据的实时刷新；

○ 科技前后置顺序优化；

○ 部分功能的交互逻辑优化；

○ 数值系统优化；

○ 灾难触发逻辑的优化

○ 战斗过程；

○ 其它问题；

● 计划内容：

○ 玩家反馈中尚未解决部分的持续处理；

○ 增加地图层级的过渡；

○ 交互音效系统的追加；

○ AI战斗智能的优化；

○ 外交系统重构；

○ 帝国系统重构；

○ 美术资产迭代优化；

■ 兵种模型、特殊兵种模型、UI界面、地图场景等；

○ 追加势力演义：

■ 曹操、孙坚、黄巾；

○ 黄巾势力独特系统追加；

○ 边境势力的官职调整；

○ 武将技能系统的调整优化；

■ 战法、特质、天赋树；

○ 帝国事件组重构；

○ 数值系统迭代优化；

○ 部分操作的自动化处理：

■ 城市建设、武将天赋点选、损毁建筑修复、科研；

○ 玩家自定义Mod支持；

○ 人物专属事件和地图奇遇事件的制作；

○ 战斗与寻路基础逻辑的优化；