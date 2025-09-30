少侠们久等了！《万象群侠传》上线八个月以来，承蒙各位一路相伴，江湖因你们而更加精彩。

在v0.8.0版本中，荆湘地区的第三个门派——「洞庭帮」正式开放！作为独具特色的江湖帮派，洞庭帮在剧情演绎和核心玩法的设定上，会与武当、衡山有着显著不同，我们也期待这个全新的门派——「洞庭帮」，能为你带来全新的江湖体验。

【天王紫面长江独霸 龙君白首洞庭争锋】

1、开放新门派-洞庭帮。

2、开放武当专属新红颜【洞庭龙女】钟离雪。

3、开放结局回顾功能。

4、修复部分事件和文本错误。