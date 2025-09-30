一、新增内容：

①游戏在[修罗难度]之上增添了[麻将难度]，在这个难度下玩家拥有更多的出牌次数，但需要利用麻将的胡牌规则才能更容易通过关卡。同时在皇帝年历里为此难度增加了一个徽记，但这个难度不会影响玩家完成帝号。

②新增了成就系统

③新增了感谢名单

二、玩法调整：

①剧本模式奖励的大臣将在通关时解锁，而不需要逆天改命才能解锁。

②所有品质的大臣售价提高了10铜钱。

③增加属性的国策数值调整，使其更符合其价格。



改动说明：我们发现逆天改命的要求过于苛刻也不适合后续在此处增添新大臣所以我们把解锁需要降低为只要通关即可获得大臣。通过多方面的测试和统计，我们希望玩家更专注于拥有的大臣组合的策略配合并通过科举武举来强化阵容而不是频繁通过斩首滚动经济来快速抽空大臣库（当然现在的大臣价格也完全支持抽空大臣库只是更需要运营经济的大臣来达成），把铜钱资源合理分配到计策，国策来实现通关。



三、大臣调整：

1.孔子 效果修改：回合内每连线1次，本回合全属性+1

2.孙武 效果修改：根据胡牌时的对应风林火山番型，提高对应番型等级5

3.鬼谷子 效果修改：BOSS关时，触发概率的效果变为100%

4.西施 效果修改：在原有效果基础上额外获得了3点生命值

5.范蠡 效果修改：回合开始时，伟业弃牌池不满+1铜钱；伟业弃牌池满+100文治

6.赵姬 效果修改：摧毁牌后有1/2（从1/5增强）几率，一项属性+1（从全属性削弱）

7.董仲舒 效果修改：伟业弃牌池填满时+3智等级

8.卫青 效果修改：北牌不消耗出牌次数

9.蔡伦 效果修改：伟业<造纸坊>复制白板数量无限（从10张增强）

10.萧何 效果修改：伟业弃牌数提高5（从3增强）

11.黄月英 效果修改：触发计策时，弃牌池移除1张牌（每回合1次）

12.贾诩 效果修改：回合内打出3张[4]序数牌时，施放计策[擒贼擒王]

13.周瑜 效果修改：弃牌时，视为施放了计策[隔岸观火]

14.张昭 效果修改：使用锻造牌填空时+1铜钱

15.张角 效果修改：连线时将1张随机手牌改变为[黄巾军]

16.华佗 效果修改：关卡失败时达到25%（从50%增强）分数既不死亡

17.鲍姑 效果修改：回合开始时，一项低于10的属性提高至10

18.太平公主 效果修改：回合开始时，陵墓每有1名男性就额外+50文治

19.王重阳 回合结束时有1/3（从1/4几率增强）几率礼等级+1

20.丘处机 回合结束时有1/3（从1/4几率增强）几率信等级+1

21.朱允炆 效果修改：打出[一筒]牌+100文治

22.刘伯温 打出[筒]花色牌时，1/2几率（从1/3几率增强）不消耗出牌数

23.索额图 效果修改：锻造牌被摧毁时，自身成长10武功

24.曹雪芹 效果修改：弃牌[红中]牌时+3铜钱

25.司马光 此大臣被移除



改动说明：降低了通过大臣获得永久属性的能力，让玩家更专注于当前回合内的对局而不是如何来实现成长最大化，从而将属性加成这部分功能转移到国策上。其他角色大部分都是进行了一定幅度的增强，鬼谷子本身的设计是为了让玩家在危急时刻不完全依赖概率事件过关，此次改动是为了让他更能应对危急时刻而不是让他成为概率大臣阵容的唯一选择。



四、伟业调整：

1.长城 效果修改：回合开始时，获得你打出过所有[北]牌数量的武功

2.兵马俑 效果修改：回合开始时，召唤1名陵墓中的大臣

3.木牛流马 效果修改：每回合你剩余的出牌次数会变为下个回合的临时出牌次数

4.桃园 效果修改：当你的武将数量为3个时，出牌次数+3

5.丝绸之路 效果修改：武功填空区域，永远会有东和西

6.宝船 效果修改：向此伟业弃牌时，从完全随机的7张牌中选择1张加入牌库。

7.圆明园 效果修改：回合开始时，将你的手牌全部暂时升级为黄金牌，直到本年代结束。

8.碗 效果修改：回合开始，此伟业的弃牌数会重置

9.满汉全席 摸牌数永久+1（从消耗性伟业提升为永久伟业）

10.编钟 弃牌数从5提高到10个

11.财神像 利息上限提高至10（从20下降）

12.八卦阵 效果修改：回合内连线时，礼等级临时提高消除的点数之和

13.春秋 效果修改：BOSS关全属性提高在位年代数

14.青田天书 移除

15.火药 移除

16.紫禁城 移除

17.御窑厂 移除



改动说明：经过长时间的观察我们认为兵马俑这个伟业之前的效果从实际只是斩首流派的一个组件而并非最初设计的体现生死概念，所以将他改动为了可以每回合复活1个大臣，玩家可以通过修整陵墓来玩出复活流派。剩余的改动方向与大臣一致，尽可能减少玩家在回合内获得永久属性的机制，并提高了大部分伟业获取后的即时效果，我们希望通过这次改动来让玩家获取伟业后能够直接感受到其作用而不是仍需要经过长时间的回合积累才能见效。与此同时也调整了所有伟业的出现几率，并且例如奇遇类伟业或前期伟业他们更容易在前期出现而不是在后期污染伟业池子，每一个伟业现在都尽可能的会出现在他能够发力的年代，但当然你也可以通过运气来前期就获得更强的伟业。