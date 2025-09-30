各位道友：

十分感谢各位道友的耐心等待。这一次的更新，主要是解决各位道友有关弟子管理的各类反馈。

此次详细更新内容如下：

新增：

【非核心弟子管理】功能：

当宗门拥有10名内门弟子时解锁该功能；

于【门众】-【非核心管理】页签可使用此功能；

突破管理：可统一安排托管“引气”和“练气”阶段的弟子突破相关事宜；

结丹管理：可统一安排托管“筑基”阶段的弟子结丹时的偏好和内外景策略；

结丹管理：可统一安排“护道队伍”，自动为需要护道的弟子进行护道；

功法管理：可统一安排各境界修士修习功法的模版；

【非核心弟子管理】的结果将会通过事务汇总通知；

去除身份：亲传弟子、长老；

优化：

战斗结算界面优化：

优化了战斗结算界面，现在展示的信息将更加简洁明了；

【重点关注】功能变更为【核心弟子】功能：

核心弟子需玩家手动进行突破，修习功法等操作；

非核心弟子将会由【非核心弟子管理】功能进行托管；

【修行管理】功能变更为【功法管理】功能：

【修行管理】由【修行】页签变更至【门众】-【非核心管理】界面；

优化了【修行管理】功能的交互逻辑；

推衍功法数值优化：

优化推衍功法数值，使其推衍不同品质功法的回合数更加合理；

修士各境界破境需要的修为数值优化：

优化各境界破境所需修为，适应当前游戏节奏；

战斗奖励数值优化：

新增各境界妖兽掉落的基础修为；

新增各境界妖兽掉落功法；

妖兽、妖巢生成规则优化：

优化了妖兽生成的频率、境界、距离、数量；

优化了妖兽悬浮显示的信息：

当选中队伍时，悬浮妖兽上方仅显示对战信息，不再显示地块相关信息；

修复了悬浮妖兽旗帜没有信息弹窗的问题；

接下来，我们计划下一次的更新先优化单局150回合前的体验，改动较大，预期会在春节前放出。

在此期间，我们会依旧针对一些已知bug进行修复，并持续优化游戏体验。

再次非常感谢老玩家对我们的包容 信任和谅解~ 春节前的重做后应该真的是船新版本了~

感谢一路有你，风雨也温柔

============

针对近期各位道友遇到的一些闪退，崩溃，游戏进不去等问题，有以下可能的解决方案，请大家可以先自查一下。另外，一些修改器的使用也有可能导致卡死，还请道友注意一下。如果仍然无法解决可以进 bug 反馈群 1048937185 与我们交流。

⚡云存档无法同步，游戏进不去解决方案

这个可能是Steam的云存档服务器波动引起的，可以尝试开启/关闭加速器。或可能进入游戏了。







⚡闪退解决方案

方法一：确保游戏安装盘和虚拟内存盘在同一个盘符下。比如游戏是安装在C盘的，并且虚拟内存盘也是C盘。

方法二：官方网站更新显卡驱动到最新，然后检查虚拟内存设置

如下图操作，右键点击“此电脑” → 选择“属性”，点击左侧“高级系统设置”

在“系统属性”窗口中，点击“高级”标签页，点击“性能”区域的【设置】按钮

在“性能选项”窗口中，点击“高级”标签页，找到“虚拟内存”区域，点击【更改】

取消“自动管理所有驱动器的分页文件大小”的勾选，确保没有设置为“无分页文件”，选择你想设置的驱动器（选择一个大一点的磁盘），点击“设置”，然后“确定”，重启电脑以使设置生效。





⚡掉帧解决方案

方法一：升级显卡驱动到最新版本

方法二：如果有双显卡，需要确保切换到独立显卡







⚡崩溃解决方案

如果是游戏一启动就崩溃，或者是启动后几分钟就崩溃的问题，有以下可能的解决方案。

右键点击客户端内的游戏，点击【属性】，如下图找到【已安装文件】，点击【验证游戏文件的完整性】





⚡游戏无法启动

在Steam客户端中，点击左上角的【Steam】，在下拉菜单中选中【设置】

如下图显示位置找到【下载】标签，关闭【启用着色器预缓存】





⚡游戏卡在读档页面

方法一：先建立一次新游戏，进到游戏后再读之前的存档。

方法二：右键点击客户端内的游戏，点击【属性】，找到【已安装文件】，点击【验证游戏文件的完整性】



如果大家有任何问题和反馈，都可以在QQ频道搜索【宗门志】，在对应版块中发帖告诉我们，我们会每天查看整理，再次拜谢。



============