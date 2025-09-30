由冲小猪工作室制作的东方Project同人RPG

《绯红编年史 ~ Chronicle of Scarlet ~》于今日发布！

游戏类型为魔塔Like，即固定数值RPG，

被传统STG的操作性所打倒的玩家，如今可告别手残。

厌烦了传统RPG的暗雷，随机性的玩家，如今可专注于策略。

除此之外，这又并非传统的硬核魔塔，通过【回顾】系统反复挑战经历过的关卡以提升等级和获取资源，彻底告别了传统魔塔的【走错一步满盘皆输】的场景。

【让每个人都能体会到游戏的乐趣】，是本作制作的宗旨。

内含70+种可用天赋，100+件可用装备，700+张精心设计的小箱庭地图。

游戏时长约为30-60小时，通关后亦可尝试不同的流派，多样化的Build。

由数位明星魔塔作者合作倾力打造，对老魔塔玩家来说，这更是不能错过的游戏！

~故事简介~

众神陨落后，世界由能够掌握以太的神话种族统治着。不甘被统治的人类先知，预言到了神所遗留的【权能之种】的存在。谁能够拿到【权能之种】，谁就能获得神的权能，也即升格为神。在那近千年之后，血族【真红】一族的次女——芙兰朵露·斯卡雷特，和她的姐姐——蕾米莉亚·斯卡雷特，收到了【权能之种】位置的消息。本该无忧无虑的生活着的她将与她的姐姐一起，被卷入这场谁也无法逃离的命运之中

~游戏特点~

·数百张精心设计的战斗地图，数十个风格迥异的故事区域，勾勒出完整的世界

·长篇冒险故事，随着游戏进度的推进，逐渐走向命运所指之处……或是反抗命运

·6 种截然不同的天赋支线，接近 200 种效用不同的独特装备，通过搭配属于自己的装备和构筑天赋来碾压你的敌人

·数十场拥有不同强力技能的BOSS战，寻找规律击溃敌人——或是把所有敌人都干成碎片！

·为老玩家准备的灾厄模式，当你足够强大，便能直面灾厄——

·为硬核玩家准备的挑战模式，使用固定build比拼硬实力，打出最为巅峰的成绩！

游戏讨论群：702326712