活字引擎3.7.12已更新！以下是更新内容： 1.修复了在非正常关闭活字引擎后偶尔会出现项目消失的问题。

2.修复了自己输入语音合成Key的功能无法正常使用的问题。

3.增加了语音合成功能的滥用检测（因为我发现活字引擎一个月的语音合成消耗量等于150本中篇小说《克苏鲁的呼唤》，或许是有人在滥用，我的钱包遭不住了所以更新了这个），若有误判请联系狸子，使用自己的语音合成Key的情况下不会进行滥用检测。

非常感谢！目前活字引擎在秋促特惠中，如果您用的开心记得好评！