 Skip to content
POPULAR TODAY Hollow Knight: Silksong Destiny 2 Megabonk Monster Hunter Wilds Hades II Sonic Racing: CrossWorlds
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
29 September 2025 Build 20172174 Edited 29 September 2025 – 12:32:04 UTC by Wendy Share
This build has not been seen in a public branch.
Update notes via Steam Community

错误修复：

1.  修复玩家使用剑冢BOSS掉落的碎片来施展功法时，对应的功法特殊效果可能会失效的BUG

2.  修复在战斗准备界面中，调整同道自动分配内力开关后进入三才内力界面会报错的BUG

3.  修复在产业规划中移动部分资源建筑之后，无法再次点击并移动的BUG

4.  修复追踪关注人物时地格页签会跳转到坟墓的BUG

5.  修复突破中“完备”和“覆辙”突破格样式显示成特殊格的BUG

6.  修复已精制但未淬毒物品在生铸后无法在生铸 Tips 中查看效果描述的BUG

Changed depots in test branch

View more data in app history for build 20172174
Windows 64-bit The Scroll Of Taiwu Alpha Depot 838351
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link