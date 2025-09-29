错误修复：

1. 修复玩家使用剑冢BOSS掉落的碎片来施展功法时，对应的功法特殊效果可能会失效的BUG

2. 修复在战斗准备界面中，调整同道自动分配内力开关后进入三才内力界面会报错的BUG

3. 修复在产业规划中移动部分资源建筑之后，无法再次点击并移动的BUG

4. 修复追踪关注人物时地格页签会跳转到坟墓的BUG

5. 修复突破中“完备”和“覆辙”突破格样式显示成特殊格的BUG

6. 修复已精制但未淬毒物品在生铸后无法在生铸 Tips 中查看效果描述的BUG