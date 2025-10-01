本次更新为超大版本更新，以前版本的存档、祖宗祠堂、成就等都将无法使用

一：全新资源

新增专属大地图，全新地图界面，并且不在是随机地图，而是一张涵盖世界观剧情的大型地图

地图中根据不同区域会设定指定好的势力，包括名称和宗门类型等，玩家出身可以选择在不同的区域进行出生

二：编辑器功能

本次在自定义模式新增势力编辑器和人物编辑器

大家可以在地图上给不同岛屿或灵山为其创造不同的势力，以及可以为对应势力创造自己设定的人物（可以自由选择已有天赋，性格，容貌，血脉）

也就是说大家可以自己创造出凡人修仙传中越国七宗和捏出对应的人物（注意不可以给自己势力创造，不过可以自行攻略）

三：降低sl机制优化

大量玩家反馈游戏随机性过强，同时想要一个合适的弟子，需要大量sl，失去了游戏的乐趣

因此本次在以下几块随机性方面作出修改，让大家能够更加舒心打造、培养弟子、培养宝物

1.突破选择机制，所有弟子都新增突破选项功能，当弟子处于炼气阶段，可以选择筑基的方向（本次新增36种筑基方式）

当弟子满足相应条件时，就会显示对应可以选择的筑基类型，玩家可以提前就给弟子锁定突破的方向，包括紫府异象，金丹，元婴等，只要满足条件就可以提前选择

如果没有选择，则还是走之前的随机突破（相应的筑基、金丹、元婴灵物可以在拍卖会、遗迹、势力仓库概率获得）

2.新增宝物暖玉床，将双方夫妻放入其中后，可以直接指定继承相应的天赋（必须有继承次数）、血脉（选择血脉种类越少浓度越高），每次使用需要消耗大量材料等

此宝物完美解决了频繁sl生育弟子的烦恼，可以带来更优的体验

3.新增宝物虚天鼎，第一种功能，可以用来提炼一些材料道具等，第二种功能是还可以将装备放入其中，自动进行孕养，孕养时可以选择指定方向成长

此宝物完美解决了频繁sl传家宝的操作，使打造装备更加舒心

4.宝物玄章玉箓新增不同方向类型创造，大幅降低获得优秀功法的难度

四：轮回机制玩法

此机制引入了轮回核心玩法，让老祖可以在局内反复轮回转世增强，加强局内体验感

玩家选择的主角在游戏里死亡或者主动转世时，会根据当前境界进行折算获得新天赋点，境界越高，天赋点越多

此天赋点可以在主角转世时进行选择，勾选灵根、天赋、等（必须用完哦，否则下次转世也是全部清除了）

此设定可以避免前期老祖太弱或者意外暴毙导致游戏体验中断的弊端，使大家可以在一局内体验更长时间，能够有更好的体验

但是此设定有个随机性，就是老祖转世时不是立马加入家族，而是在未来30年到100年内的随机时间点加入家族

并且仅有这个开局创建的老祖才有转世功能

新增游戏天赋轮回，拥有该轮回天赋的弟子，在游戏中死亡时也将会重新复活并根据境界随机获得更多优秀天赋

五：突破机制优化

本次更新后，弟子突破小境界、大境界时，分别有三关概率

分别是神识关、法力关、肉身关，这三关设定概率为基础概率之二

基础概率一：每个境界设定的基础值，如炼气三层30%

基础概率二：三关概率值，由当前角色神识上限、法力上限、气血上限计算获得

则突破的三关概率分别为：

基础第一关：基础值+神识关概率

基础第二关：基础值+法力关概率

基础第三关：基础值+气血关概率

基础概率算完后，将计算附加概率值，附加概率值由天赋、技能、血脉、丹药、道具等获得

此次的重大修改就是，这里获得的突破概率不在是固定概率，而是加成概率

如，天赋+突破概率40%，这里的作用是分别计算

第一关：（基础值+神识关概率）*（1+40%）

第二关：（基础值+法力关概率）*（1+40%）

第三关：（基础值+气血关概率）*（1+40%）

这样的好处是避免之前设定中通过血脉和天赋直接把每个境界突破概率拉满，失去了修仙的突破真实感

本次修改后，突破将变得更为合理，会受到不同弟子不同基础情况下，其他额外效果增强

六：数字人玩法升级

当前数字人为游戏增添了一些扩展性，但是尚未完全发挥对应的作用，本次将会优化部分作用

1.加大家族内数字人数量，数字人可以参与战斗，举例

在选择出征时，移动时，选择完队长后，可以选择虚拟的数字人，比如总共10个位置

除了1号位队长需要真实修士外，可以其他九人都是数字人，可以增添相应的数量

比如第二号位选择10位金丹数字人，那么在战斗时，这个10位金丹数字人就会自动匹配数量数值生成一个金丹修士来

数字人战死时也将真实死亡，充分发挥数字人战斗的乐趣（数字人在战斗中死亡，会根据最终结果折损一定人手）

2.数字人也可以进行移动，在调遣时，也与出战一样 ，派遣不同阶段的数字人前往其他岛屿

3.数字人也将有另外的全新招募机制，族长设定更好更多的奖励时，数字人成长和数量会更快，采用较少的奖励时，增长较慢，并且会努力增添更多的数字人事件

4.数字人也将参与资源的开采和镇守（大地图资源开采），镇守时，可以自由设定数字人出战规则

七：资源玩法升级

为丰富游戏大地图玩法，游戏大地图将诞生矿脉、秘境、天才地宝、特殊地域等小说中内容

矿脉，矿脉可以放置队长和数字人，数字人越多，获得矿产几率和效率越高

秘境，秘境也可以放置队长和数字人，数字人越多，获得材料几率越高

天才地宝，派遣修士可以前往探寻搜索，数字人越多，修士越多，获得概率越高

以上所有大地图资源，都会遭遇周围势力的 弟子进行探索，越靠近哪方区域，哪方区域内参加的势力越多

大地图产出的资源点，需要弟子游历时发现，探索高的底子更容易发现

八：血脉修改

1.血脉规则

血脉属性全部重新制作，并且不在以天赋形势获得属性，而是直接根据浓度诞生属性

比如，人皇血脉，每点浓度增加2点悟性，5%修炼速度，1%力量加成

那么浓度100点就是乘以这个数值，这样所有浓度的弟子都将获得属性

2.血脉变异

修士达到化神，将其放入血灵池，会有一定几率，根据修士的天赋、功法、体质等随机诞生自己的独特血脉，此血脉玩家可以自由命名，传承下去

传承的血脉也是每点浓度增加一定的数值，修士诞生的血脉也有强弱之分，并且激活到100%还将有额外效果

血脉父母生子继承规则

3.血脉继承

孩子继承父母血脉浓度时，总计最大继承父母一方最高的血脉浓度，也就是说假设父母分别是60和50，则最高是60，而不是之前的累计和了

同时父母双方如果拥有多个血脉，他们最大可继承的浓度总值也就是100点，将随机获得

九：增加演武场设定

本次特意制作了演武场，可以自由指定2个弟子进行PK切磋，不会死亡弟子

还制作了家族比武系统，可以设定六个境界分别每隔xx年自行举办家族比武，可以为比武设置不同奖励

十：小优化内容

1.族长可以不用死亡才替换，可以直接更换族长

2.开局飞舟功能做成了宝物，必须勾选才能开局获得

3.大灵田和大鱼塘设定，本次将不再用小灵田设定，不然会导致卡顿，全部改成更大格子

4.主修功法扩展到三个，神识，炼体功法修改为主修，法术主修修改为辅修

5.宝物使用增加自动化设定，满足条件的族人自动上人

6.灵石增加修炼用处，可以用来直接修炼等

7.延寿相关天赋和功法修改为百分比

8.资质越高，雷劫‘心魔劫等越强，同时渡过可以获得少量提升效果

9.天赋点翻倍，自定义模式可以开局800点了

10.修复那个明王格挡次数和其他技能伤害异常问题

11.灵根之间修炼速度差异加大，

五灵根起步是负修炼速度，五灵根为废灵根，如果没有其他加成情况下，终其一生也就四五层修炼到头，修仙没有没有好的天赋或者资源真的太难（凡人没有灵根真的没法修行，大家不要问我了）

四灵根起步是0加成修炼，为伪灵根，如果没有其他加成情况下，终其一生能堪堪达到炼气后期，乃修仙界底层中低层

12.修改灵兽灵根显示规则，之前的浓度，改成下品、中品、上品、极品、玄品、地品、天品、仙品灵根

13.小绿瓶效果大幅增强

14.优化商铺自动出售装备时会优先出售低评分装备

15.优化野外采矿的时候优先展示空闲弟子和挖矿属性高的弟子

16.优化联姻可以指定选择对方势力角色（关闭探查模式下才可，未探查不可以选择对方角色，仅限联姻对象境界低一个大境界弟子）

17.优化藏经阁设置，增加藏经阁自动上人逻辑

18.优化老祖不可以被俘虏

19.优化新手礼包

20.优化野外矿产增加时间选项，挖矿到对应年份可以直接带矿产回家

21.优化种子选择界面增加定位功能，直接定位到对应灵田，方便使用灵水

22.优化增强部分体质天赋属性效果

23.优化buff状态显示倒计时间

24.优化藏经阁自动学习设置增加了资质，剑道，血脉浓度判定，可以制定达到条件的弟子学习（同时其他自动上任的宝物也生效对应判定）

25.优化绝品道体丹可以获得新增的2个仙体

26.优化仓库增加一键出售功法选项，可以一键出售各等阶功法，选择是否保留一本等方案（正在做）

27.优化男性老祖新增龙精虎猛天赋，可以加快道侣怀孕速度

28.优化了灵植动画显示功能，觉得卡的道友可以屏蔽灵植动画，大幅降低卡顿

29.优化了灵泉和聚灵阵增加了自动卸人、自动上任逻辑（修为满自动卸下，可勾选）

30.优化拍卖会列表显示倒计时和参与状态显示

31.优化了气运属性影响，气运高的弟子游历遭遇陷阱，海兽，魔修，战斗的事件大幅降低

32.优化弟子增加购买自家商店道具的逻辑，会主动购买修为丹，突破丹等（仅下品，其他品请自行赏赐）

33.加大灵兽蛋的获得几率，加大域外星空获得奖励几率

34.优化岛屿电脑人员调遣相关内容

35.优化人物随着境界增加挖矿属性，境界越高，挖矿数值越高

36.优化拆分领地时可以给新的分家势力设置名称

37.优化地图上妖兽、魔修攻打其他电脑势力时，胜利后不在百分百灭杀，而是只有5%灭杀势力

38.优化鸿蒙塔增加自动上人的设置

39.优化世界地图增加了缩小比例，可以滑动增大视野范围

40.优化小地图增加颜色，岛屿颜色显示

41.优化资质算法，血脉浓度每点增加1点资质，筑基方式、紫府异像、金丹种类、元婴种类都将额外增加角色资质

42.优化电脑空岛有一定几率会创建新的势力

43.优化被海兽、魔修攻打其他电脑势力频率

44.新增自定义模式中探查功能选择开启与不开启（修仙和家族默认需要探查）

45.新增13位特殊麒麟儿（开新档才能获得），他们各局特殊能力，分别是

炼丹，炼器，阵法，制符，御兽，灵植，挖矿，商业，气运，剑道，术法，修炼，悟性

13位麒麟儿 每隔20年就可以选择一位，可以每次重复选择相同或者不同，来打造自己的特色玩法,麒麟儿是单灵根修士并且具备灵体

46.新增一批天材地宝，野外地图和游历（气运高）等有几率获得

十一：修复版本内容

修复部分技能效果没有作用的问题

修复资质800以上问道塔失效问题

修复实力好感度没有立即刷新和上限问题

修复技能伤害显示可以超过8位数

修复自定义开一次档会锁定自定义设置的问题（之前返回登陆重新进入就会出现二次设定的自定义没用）

修复自定义法宝穿戴勾选后切换会丢失的问题

修复弟子部分履历描述错误问题

修复商铺收购弟子订单不生效的问题

修复附庸上交道具可能会空的情况，并且优化增加选择数量功能；

修复势力排行榜名称可能出错的显示问题

修复拍卖行灵石携带超过3000多万后无效的问题