 Skip to content
POPULAR TODAY Hollow Knight: Silksong Destiny 2 Hades II Megabonk Sonic Racing: CrossWorlds Deadlock
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
28 September 2025 Build 20165207 Edited 29 September 2025 – 00:09:05 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
en-US
The first of two parts of the game's definitive update. The update includes controller support, Portuguese and Spanish translations, and some improvements that can make the user experience a bit more immersive. Two new areas have been released and a map for the maze has been added.
es-US
Esta es la primera de las dos partes de la actualización definitiva del juego. La actualización incluye soporte para controladores, traducciones al portugués y español, y algunas mejoras que optimizan la experiencia de juego. Se han añadido dos nuevas áreas y un mapa del laberinto.
pt-BR
A primeira de duas partes da atualização definitiva do jogo. A atualização inclui suporte para controles, traduções para português e espanhol e algumas melhorias que podem tornar a experiência do usuário um pouco mais imersiva. Duas novas áreas foram lançadas e um mapa para o labirinto foi adicionado.

Changed files in this update

Windows Depot 2293461
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link