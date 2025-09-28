en-US
The first of two parts of the game's definitive update. The update includes controller support, Portuguese and Spanish translations, and some improvements that can make the user experience a bit more immersive. Two new areas have been released and a map for the maze has been added.
es-US
Esta es la primera de las dos partes de la actualización definitiva del juego. La actualización incluye soporte para controladores, traducciones al portugués y español, y algunas mejoras que optimizan la experiencia de juego. Se han añadido dos nuevas áreas y un mapa del laberinto.
pt-BR
A primeira de duas partes da atualização definitiva do jogo. A atualização inclui suporte para controles, traduções para português e espanhol e algumas melhorias que podem tornar a experiência do usuário um pouco mais imersiva. Duas novas áreas foram lançadas e um mapa para o labirinto foi adicionado.
Updated September 28, 2025
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Windows Depot 2293461
- Loading history…
Changed files in this update