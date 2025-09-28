v1.02 Update Log
Added new Steam Achievements for various milestones
Added a visual effect to indicate the crystal being collected
Added a sparkle effect to crystals in level select menu and in game
Opening level select menu now selects the highest unlocked level
Pressing ESC / gamepad exit button in level select menu now navigates directly to main menu regardless of the page
Fixed default language selection to be based on operating system
Fixed undo/reset hint being stuck on screen
Fixed level 71 being beatable under minimum move count
Various small bug fixes and adjustments
Changed files in this update