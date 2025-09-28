 Skip to content
28 September 2025 Build 20164489 Edited 28 September 2025 – 22:09:03 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

v1.02 Update Log

  • Added new Steam Achievements for various milestones

  • Added a visual effect to indicate the crystal being collected

  • Added a sparkle effect to crystals in level select menu and in game

  • Opening level select menu now selects the highest unlocked level

  • Pressing ESC / gamepad exit button in level select menu now navigates directly to main menu regardless of the page

  • Fixed default language selection to be based on operating system

  • Fixed undo/reset hint being stuck on screen

  • Fixed level 71 being beatable under minimum move count

  • Various small bug fixes and adjustments

