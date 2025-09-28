本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。 以下是本次更新内容：

版本 1.2.7T

1、新增系统-试炼系统

御灵师1000级时解锁试炼系统

2、修复新功能自动升级，忘情水数量不足时，会卡死的bug

3、修复时迁的转职技能会有极低概率触发，在打世界Boss时报错的bug。

测试版更新增加了玩家新功能，可能存在bug

若遇bug，请坐及宽心。

使用前请务必复制一份存档。

存档路径为（三种方法任选）：

（1）C盘搜索Skylight

（2）手动选择路径：C:\\Users\\Administrator\\AppData\\LocalLow\\SkyLight

（3）复制路径：%USERPROFILE%\\AppData\\LocalLow\\SkyLight\\MoNiShouYou

若出现bug导致存档出问题，可在主界面载入存档右下角使用【自动存档】追溯最近的存档。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。