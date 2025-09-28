V1.2.6

1、修复新功能自动升级，忘情水数量不足时，会卡死的bug

2、修复时迁的转职技能会有极低概率触发，在打世界Boss时报错的bug。

3、新增伤害面板统计显示面板

Tips：可在F11玩家工具箱中开启（笔记本电脑为Fn+F11）,若无法开启，请关闭百度网盘(会占用F11热键)

4、新增10个成就，包含战力成就和新内容的成就。去掉了一个玩家在不开修改器时难以达成的战力成就（100穰战力）

5、神兵系统作为后期系统，前期能点进去影响了部分玩家的判断。现在神兵系统改成1000级以后才开启了。

6、修复玩家工具箱，使用自动升级，忘情水不是-500，而是+500的bug。

9、修复神兵系统，速度强化不正常的bug。

已强化过速度的玩家，会在更新进入游戏后自动回复丢失的强化属性。

10、现在，玩家工具箱开启资源宝箱时，也会开启一轮套娃宝箱了。（多轮需要多点几次，有bug未能解决一次性全开）

11、现在，玩家工具箱开启资源宝箱时，按下ESC可停止开启

12、在制作界面的指引说明文字中，新增了神兵系统的提示，新增了装备战 力的简要说明。