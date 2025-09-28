各位同学大家好！

目前1.5版本已经基本完成，考虑到国庆中秋假日已近，我们决定提前上线1.5版本至测试版本，以便能更早地收集bug并修复。

新增重要活动：生日派对，它会在高二秋冬季节出现

新增三级探索：钓鱼，它包括对应的小游戏和新专长

下面再介绍一下上次前瞻中没有提及的内容：

大大降低了了刷题行动的要求，最高只需智力达到7级；同时增强了收益，并且还会获得两倍于学习效率的信任

现在强化讨价还价以后，还会降低讲价小游戏的难度

新增了10个与单身相关的方法论/价值观；

中学时，掌握知识点的效果大幅提升：初中为小学2倍，高中为小学3倍

重设了进步4技能：掌握知识点的效果增加66%，若你是单身，效果提升至100%

现在大地图预览行动可以查看所有楼层/地点的行动