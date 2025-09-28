各位同学大家好！
【版本上线】
目前1.5版本已经基本完成，考虑到国庆中秋假日已近，我们决定提前上线1.5版本至测试版本，以便能更早地收集bug并修复。
【前瞻回顾】
按照惯例，这部分将简要概括一下前瞻中提及的新内容：
新增三级探索：钓鱼，它包括对应的小游戏和新专长
新增重要活动：生日派对，它会在高二秋冬季节出现
新增一系列单身相关的技能效果
优化了众多结局文本，新增相亲大会
增加了若干空间头像、物品图标、新立绘、新服装、新发型、新CG
增加一批梁超杰主线事件、购买商品时的对话、行动事件、短信对话、送礼对话
【其他内容】
下面再介绍一下上次前瞻中没有提及的内容：
大大降低了了刷题行动的要求，最高只需智力达到7级；同时增强了收益，并且还会获得两倍于学习效率的信任
现在强化讨价还价以后，还会降低讲价小游戏的难度
新增了10个与单身相关的方法论/价值观；
中学时，掌握知识点的效果大幅提升：初中为小学2倍，高中为小学3倍
重设了进步4技能：掌握知识点的效果增加66%，若你是单身，效果提升至100%
现在大地图预览行动可以查看所有楼层/地点的行动
新增若干Q版CG，这是一种更夸张、更可爱的插图，会使用在比较诙谐或者有小小心动、温馨的地方。
开发中画面，不代表最终效果
你能猜到这是哪个剧情里的吗？
【双节快乐】
马上就是国庆中秋黄金周了，预祝大家节日快乐，好远连连~
切换成测试版本的方法：
在Steam库中，右键“学生时代”，点击“属性”
点击“测试版”，在参与测试中选择“test-测试版"
