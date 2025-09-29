大家好！《九州：立志》EA第四次大更新赶着国庆更新了。本次更新主要是家族对抗及创意工坊的支持，还有一些比较方便的优化与内容支持。家族对抗的内容可以根据自己的喜好来调整生成的家族数量，覆盖的家族越多，前期的发展空间越小，这会直接影响游玩的难度与体验。创意工坊的内容还是得靠玩家及创作者来添加支持，我已经添加一些基础的扩展到里面。

另外就是游戏上线至今，相比EA开始已经添加了不少内容，因此之后会进行一次游戏价格调整，时间大概是元旦期间，这个会另发一个公告。

本次更新将是正式版前最后一次大更新，下次大更新时游戏会迎来正式版，预计在明年春节前？更新内容大概是完善优化、成就添加，还会再添加一个经营玩法，比如城建？

下面是一些主要更新说明。

创意工坊

支持创意工坊是一开始就确定的内容，经过同次更新后创建工坊也正式开放了。目前我上传了一些基础的内容，也是作为MOD制作的参考添加。工坊的内容其实都是靠工坊创作者也就是玩家来填充和制作的，所以玩家量及创作者的数量比较重要，否则里面的内容也不会很多。目前工坊支持除地图、UI、音乐相关内容的添加，其它如角色、立绘、剧情、数据、任务、逻辑等大多数内容都可通过lua脚本支持。

可以从游戏主菜单中进入创意工坊界面，再从创意工坊界面右上的感叹号图标进入到创作者管理界面，里面会有一些相关的说明。

其它家族

家族对抗内容和商旅是类似的，在商旅不同的地方在于，立志的家族是以城市为据点发展的。想要在某个城市中发展，就要选择与城市中的家族共存或对抗。对抗是一个长久的消耗过程，通过各种策略消耗对方的家底，使对手家族没落。

城市占有率

占据城市占有率能使在城市中建造产业、店铺时获得相应的税率减免。不能定期获得城市发展的相关收益（如产业收益、商业收益），主要还是税率的减免。相对的，如果在其它家族拥有占有率的城市中发展产业及店铺，会需要缴纳额外的税。

送礼调整

原先送礼玩法设计的时候就是以单个送礼、一定周期送一次为前提设计的，不过后面既然调整为可数次送礼，原本的送礼方式就显示不便了。本次更新直接支持多次各种物品随意送，相应的也对送礼增加好友的算法进行了调整，肯定是会比之前的最大好感增加数少些的，但也方便了些。

还有对游戏的经济做了调整，其它的还有玩家想要的离婚、侧室、搬家、产业拆除重建等功能，可以看看下面的详细更新：

家族对抗

添加其它家族的生成，可自定义生成的家族覆盖量

记物界面添加啊家族信息列表

其它家族会获得城市占有率及部分城市产业

其它家族的发展/收入会随着城市的经济与产业商品价格趋势变化

根据城市规模的不同，城市家底会有所不同

可以通过将家族家底耗光来使家族没落

关系过差会与其它家族发生策略对抗

通过交涉(给钱来提升关系)

提升关系可以购买家族的产业

城市占有率

获得城市占有率可每季获得一部分城市商业产业及商业收益

投资增加城市占有率（未被占有部分）

可通过[城市项目]获得城市占有率

城市占有率可减免一定的产业税

城市占有率可减免一定的店铺交易税

新东西

添加城市项目委托，可在官府接取，完成城市项目可获得城市占有率

添加自宅(家族)搬迁功能（菜单-家族界面右边）

添加了和离(离婚)功能，可对话完成

添加了侧室的支持，可以娶多个侧室

添加[商品价格趋势]家族工作，派遣门客分析各商品的价格趋势

添加[打探价格]家族工作，派遣门客更新城市的商品价格

添加产业[拆除并重建]功能

添加2套女性立绘

添加家族策略内容，策略主要用于家族对抗，可使用策略改变商品的价格趋势(上升或下降)

优化调整

现在送礼可同时赠送多个，调整好感度计算算法

添加路人乙，对话可了解随机商品的价格趋势

友人传闻添加商品趋势的传讯

增加高级厢房的门客数量(最大+20)

装备词条显示右alt支持

降低2、3级城市声望等级所需的声望(500->400,1000->800)

优化与统一门客选择界面

优化及修复城市发展建设逻辑

优化城市建筑升级及产业升级逻辑

产业基础税率调整：20%->25%

城市占有率可将产业税降低至0%

添加城市店铺交易税（默认10%，其它家族占有率最大+5%，可通过拥有城市占有率进行减免

交易界面添加了额外的复选项，可使商品交易数量超出载重上限

交易及经济调整

提升珍品的基础价值

提升金器与银器的基础价值(提高产业利润)

降低非玩家的高级产业的产量

平衡了整体的商品利润

调整商品价格的变化曲线

降低了商品的最大利润范围

调整了队伍会计的利润加成计算方式，变化更明显些，高会计的利润加成更高些

商品价格现在拥有一个价格向上或向下的趋势，其趋势每隔一定时间进行变化，商品的基础价格随着趋势变化(以前代码没有生效)

店铺不销售商品时不再提升名气

调整结为伴侣的聊天选择，直接显示，选择会提示关系需求

调整子婿的生育概率、数量、间隔

调整对话金色字体颜色

添加城市商品采购商队以平衡城市的商品需求

修复相关