所有物品开放至玄仙时代
新增中秋绘画活动，在主界面中间按钮【中秋活动】进入查看
开启秋·2025限时活动，在主界面中间按钮【仙玉商店】处进入查看
新增秋·2025宝箱、[花好月圆]称号、[丹桂飘香]称号、[金风玉露]称号、[千里共婵娟]称号、 秋·2025头像1-3和背景1-3
宝库增加批量存，背包里右键特殊物品即可以看到
游戏主界面设置里增加关闭背包实时减库存功能，开福袋之类时不会卡顿
发灵包界面增加查看剩余宝箱钥匙数量功能
优化抢红包界面
攻略界面里增加聊天Q群号和一封致萌新信
