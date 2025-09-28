 Skip to content
Major 28 September 2025 Build 20158592
Update notes via Steam Community

所有物品开放至玄仙时代

新增中秋绘画活动，在主界面中间按钮【中秋活动】进入查看

开启秋·2025限时活动，在主界面中间按钮【仙玉商店】处进入查看

新增秋·2025宝箱、[花好月圆]称号、[丹桂飘香]称号、[金风玉露]称号、[千里共婵娟]称号、 秋·2025头像1-3和背景1-3

宝库增加批量存，背包里右键特殊物品即可以看到

游戏主界面设置里增加关闭背包实时减库存功能，开福袋之类时不会卡顿

发灵包界面增加查看剩余宝箱钥匙数量功能

优化抢红包界面

攻略界面里增加聊天Q群号和一封致萌新信

