WELCOME TO THE VERY NOT SO CLOSED SECRET BETA.
THE CURRENT GAMEPLAY IS NOT FINAL AND MAY CHANGE BASED ON FEEDBACK.
Changes:
Add new revive / shield breaker game sign.
Add discord poster (click on it opens discord)
Add roomba poster
Add snow effects to ICE WORLD MODIFIER
Tweak revive price & police delay can only be called once
Improvements:
Improved map generation time.
Map generation now uses assets (for later support in modding)
Improved player joining (no longer lags when joining)
VMFImporter improvements reducing game size.
Optimize textures and meshes (enable LOD)
Fixes:
Fixed game crashing if a player fails to connect
Fixed entity_attactor not working for multiple players & being tied to FPS
Fixed explosion damage being tied to FPS
Fixed player push being tied to FPS
Changed files in this update