27 September 2025 Build 20154531 Edited 27 September 2025 – 13:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

WELCOME TO THE VERY NOT SO CLOSED SECRET BETA.

THE CURRENT GAMEPLAY IS NOT FINAL AND MAY CHANGE BASED ON FEEDBACK.

Changes:

  • Add new revive / shield breaker game sign.

  • Add discord poster (click on it opens discord)

  • Add roomba poster

  • Add snow effects to ICE WORLD MODIFIER

  • Tweak revive price & police delay can only be called once

Improvements:

  • Improved map generation time.

  • Map generation now uses assets (for later support in modding)

  • Improved player joining (no longer lags when joining)

  • VMFImporter improvements reducing game size.

  • Optimize textures and meshes (enable LOD)

Fixes:

  • Fixed game crashing if a player fails to connect

  • Fixed entity_attactor not working for multiple players & being tied to FPS

  • Fixed explosion damage being tied to FPS

  • Fixed player push being tied to FPS

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 3376481
  • Loading history…
Linux 64-bit Depot 3376482
  • Loading history…
