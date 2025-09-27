Cette semaine on prépare le terrain !

Salut à vous ! J'espère que tout roule de votre côté, ici ça a encore pas mal charbonné.

La mise à jour n'est pas très importante en terme de nouveaux contenus, seulement deux niveaux dont on va parler tout de suite, mais surtout j'ai travaillé sous le capot, en poursuivant le développement du module 360° (j'ai hâte de vous le montrer), et aussi un nouveau système de déclenchement des crises, qui permet maintenant à une victime de perdre connaissance ou de voir son état se dégrader, quelque soit votre action de jeu. Aurement dit, un système d'intervention moins guidé que jusqu'à maintenant 😈

Je travaille simultanément à un système qui permettrait une gestion à multiple victimes, pour s'approcher toujours plus des intervention que nous vibons sur le terrain (typiquement les AVP - Accidents de la Voie Publique, on a rarement une seule victime).

Niveaux ajoutés

Comme je le disais en introduction, seulement deux ont été ajoutés, uniquement en mode aventure. Ces deux niveaux sont les derniers du cycle sauveteur isolé, ensuite on passe à la vitesse supérieure, et on monte dans l'ambulance !

Mode aventure :

19 - Mise en situation - Blessé sur voie publique

20 - Évaluation - Malaise dans un ERP

Je vous encourage à relire les fiches techniques pour réaliser ces niveaux, comme toujours ça monte gentiment en complexité !

Bugs

Cette un semaine un gros bug qui m'a fait m'arracher les cheveux, et qui dégradait beaucoup l'expérience de jeu.

Bug majeur :

En mode mise en situation / évaluation, quand un niveau se terminait par une RCP, on redirigeait le joueur vers le débrief, même si le niveau était échoué, au lieu d'afficher le pourcentage de réussite. Pour être honnête ça m'a pris deux jours à résoudre, et c'est pour ça que la mise à jour arrive avec un jour de retard.

Conclusion

Bref, beaucoup de choses à venir dès que possible, j'essaye de développer ça au plus vite pour vous proposer une expérience vraiment sympa, ça prend quand même du temps, et il faut jongler avec la vie et les vraies interventions !

D'ici-là je vous souhaite bon jeu, merci pour votre soutien, messages et commentaires sympas, ça fait plaisir ! Merci aussi à tous les collègues qui testent le jeu et font de chouettes retours.

À bientôt pour de nouvelles aventures,

Vincent