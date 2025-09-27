各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》移动端第21更、PC端第143更已于9月27日21:30发布。大侠们小退更新即可。感谢大家反馈的问题，我们继续修复和优化。

【更新后对应内容还有问题的老存档可联系官方修复】

公众号搜：“下一站江湖官方”，扫码进群

客服邮箱：

3681313015@qq.com

【IOS概率出现无法创建浪子角色的问题我们正在紧急修复】

本次更新后，IOS客户端可能会概率出现无法创建浪子角色新档的问题，我们正在紧急修复中，将尽快更新出来。

IOS的大侠们如果有想要创建浪子角色，可以来官微群联系我们云账号密码，我们临时给大家创建好的浪子角色新手存档。

【关于任务道具有概率不掉落的问题】

本次更新修复了部分任务道具有概率不掉落的问题。大侠们如果已击杀任务NPC但没有获取任务道具，可以发送问题+云存档账号密码到客服邮箱，我们手动为大侠们一一修复

【本次更新内容】

1) 删除了小李飞刀错误的获取途径提示信息，应该完成江雪晴奇遇获得

2) 修复了数值:内外功数据异常的问题

3) 修复了PC浪子线主线打造武器材料不够导致主线无法进行的问题

4) 修复了浪子主线解谜后镜头卡死的问题

5) 修复了主线配音消失的问题

6) 修复了主题曲《下一站江湖》和《敬江湖》不播放的问题

7) 修复了爽文江湖，真实江湖没有贯星式技能的问题

8) 修复了部分武器装备南斗拳特效后，特效不显示的问题

9) 修复了使用通神图后无效果的问题

10) 修复了使用通玄图后无效果的问题

11) 增加10月签到获取的特效:灼灼其华、金辉掠影获取途径提示

【新资料片福利来啦！】

（上线至今与大家约定的所有外观已全部做完更新，下面是领取激活方式）

1. “预约九月新资料片”完整活动奖励更新解锁： 预约新资料片《侠骨柔情》，免费获得武器特效！ - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/710272596213500033

1) 参与过新版本预约活动并领取到了“活动一（北霸枪、南斗拳）”福利激活码的大侠们，再次使用该激活码即可获得“活动二”的福利：【时装】霞光破晓（男）、【特效】孤峰寒雪！

2) 还没有领取激活码的大侠们可以加入官方活动专群，联系客服-江湖大师姐领取。

（活动领奖专群15群）1035454660 （可加入）

（活动领奖专群14群）1055388578 （可加入）

2. 【上线活动：与“百分之一”联动第一期】活动奖励“云海行歌”更新解锁： 【友情联动】《下一站江湖Ⅱ》×《百分之一》第一期 - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/709753246159209309

1) 【时装】云海行歌（男）直接解锁（游戏里更新后已直接激活）。

2) 期待大家更多的意见和反馈，我们会持续改进！

3. 【友情联动：与“百分之一”联动第二期】：送祝福，领“下一站江湖2”与“百分之一”联动时装“碧之眬衣（女）”！

1) 设计来自“第一期联动活动”：玩家们参与 【友情联动】《下一站江湖Ⅱ》×《百分之一》第一期 - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/709753246159209309

2) 活动激活码领取：点击参与“下一站江湖2”与“百分之一”联动活动“第二期领取”（无抽奖，参与的玩家百分百获得！）

4. 【新增移动端全新“女主”付费外观DLC】：上周直播答应大家的，给“女主”准备的纯外观DLC这次将一起更新开启，折扣已开启！（安卓端先行，IOS审核通过后会及时发布）

所以：希望大家多多来参加胖子直播并提出建议（比如今晚哈哈），包括前段时间大家提及的陆地神仙问题、数值问题，本次更新也会开启一轮调整优化！（我们会认真的听取、琢磨，并尽力！）

5. 【新资料片活动“百花大会”正在进行中】：

江湖2新资料片《侠骨柔情》系列活动二“百花大会”：提名百花谱、你的江湖你做主！

江湖2新资料片《侠骨柔情》系列活动二：“百花大会” - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/719934559633801419

6. 激活码使用：

1) PC端点击“易容-衣橱-激活码”

2) 移动端点击“外观-激活码”

3）注：外观界面只会展示对应角色性别的时装哦。

白玉京工作室 拜上