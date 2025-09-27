V0.6.06
新增：
•地图界面增加【标记】功能，可标记并备注地点。
调整：
•调整【江湖传闻】界面显示的任务名字，与江湖门派有关的任务会显示门派名字。
•江湖任务【拯救村庄】现在会追踪村里强盗的位置。
•调整扬州炼丹的流程：
1.正式开启炼丹工作前需要先完成前置的炼丹任务；
2.可以随时在城西树林采集草药，根据岐黄之术等级每次可采集5~6份草药；
3.可批量提交草药并获取炼丹药材，每份药材需要花费五十银钱；
4.每次炼丹至多可同时炼制5份丹药，丹药可批量提交。
•调整赌场下注的流程，现在下注后会直接给出赌局结果。
•调整部分福缘影响：
1.根据掌门的福缘值，赌场的开盘结果有概率必定与下注结果相同；
2.挪动微山湖山洞（通过【赵家寨】任务解锁）里的骸骨时，福缘不再影响获得的奖励；
3.在清水镇的孤坟处磕头时，福缘将影响成功的机率（原来为福缘低于45无法获得奖励）；
4.根据个人福缘值有几率增加完成官府悬赏时奖励的历练值。
修复：
•修复已知问题。
V0.6.06
