本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：
测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。
若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。 以下是本次更新内容：
版本 1.2.5T
1、新增伤害面板统计显示面板
Tips：可在F11玩家工具箱中开启（笔记本电脑为Fn+F11）,若无法开启，请关闭百度网盘(会占用F11热键)
2、新增11个成就，包含战力成就和新内容的成就。
3、神兵系统作为后期系统，前期能点进去影响了部分玩家的判断。现在神兵系统改成1000级以后才开启了。
4、修复玩家工具箱，使用自动升级，忘情水不是-500，而是+500的bug。
5、修复神兵系统，速度强化不正常的bug。
已强化过速度的玩家，会在更新进入游戏后自动回复丢失的强化属性。
6、现在，玩家工具箱开启资源宝箱时，也会开启一轮套娃宝箱了。（多轮需要多点几次，有bug未能解决一次性全开）
7、现在，玩家工具箱开启资源宝箱时，按下ESC可停止开启
8、在制作界面的指引说明文字中，新增了神兵系统的提示，新增了装备战力的简要说明。
测试版更新增加了玩家新功能，可能存在bug
若遇bug，请坐及宽心。
使用前请务必复制一份存档。
存档路径为（三种方法任选）：
（1）C盘搜索Skylight
（2）手动选择路径：C:\\Users\\Administrator\\AppData\\LocalLow\\SkyLight
（3）复制路径：%USERPROFILE%\\AppData\\LocalLow\\SkyLight\\MoNiShouYou
若出现bug导致存档出问题，可在主界面载入存档右下角使用【自动存档】追溯最近的存档。
如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：
添加 QQ 群：
一群:：173962599（已满）
二群：992123486（新开）
前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略
如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评
您的好评对我十分重要。
十分感谢您的支持！
祝您游玩愉快。
