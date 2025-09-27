Settings
- Now default settings are properly chosen
Achievements
- All not working properly achievements were fixed
Dialogues
- Added various begging dialogues
Mechanics
- Fixed unproper occuring of NPC's in den
Roadmap
- Updated a roadmap (now post-DMCA one is also in-game)
Prologue
- Demo version had been fixed and updated
