 Skip to content
POPULAR TODAY Sonic Racing: CrossWorlds Hades II Hollow Knight: Silksong Destiny 2 SILENT HILL f Deadlock
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
27 September 2025 Build 20150470 Edited 27 September 2025 – 02:32:36 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Settings

- Now default settings are properly chosen

Achievements

- All not working properly achievements were fixed

Dialogues

- Added various begging dialogues

Mechanics

- Fixed unproper occuring of NPC's in den

Roadmap

- Updated a roadmap (now post-DMCA one is also in-game)

Prologue

- Demo version had been fixed and updated

If you encouter any type of bug/issue or have any suggestion, we'd kindly appreciate it ːsteamhappyː

If you want to help us making something remarkable out of Bum: Revenge, we would kindly appreciate a positive review on Steam - currently we're on Mixed reviews, and any positive feedback would help us grow and push us into delivering you the best possible product ːsteamhappyː

Changed files in this update

Depot 3702931
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link