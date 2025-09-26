尊敬的各位玩家，大家好：

感谢大家对《情感反诈模拟器》的喜爱和关注，【恋情档案·共创篇】的「版本生存手册·第一期：防诬告篇」中，新增了成都地铁污蔑案的后续相关内容，今后我们也会对过往【版本生存手册】的内容进行不定期增补更新。让我们一起跟上版本，更好地保护自己。





目前，游戏已支持英文版界面与字幕，能让更多地区的玩家看到这个故事。



希望本次更新的内容能够帮助大家并提升大家的游戏体验。如果在体验过程中遇到任何翻译问题或有改进建议，欢迎在社区与我们分享。未来我们也会根据玩家们的反馈，不断对本地化内容进行优化。

更新时间：2025年9月26日21:50 更新期间不会影响玩家正常游戏，更新完毕后玩家重启steam平台即可下载更新。

本次更新补丁大小约 23 GB，但由于平台更新机制，您的电脑需提前预留一定的空余磁盘空间（无需在同一磁盘），用于更新文件的临时存储。

更新内容如下：

【新增内容】

「恋情档案·共创篇」 版本生存手册第一期：防诬告篇，追更「成都地铁污蔑案」相关后续内容。 新增语言设置-英语； 切换语言方法：更新完成后，可在Steam库中右键点击游戏，选择【属性】→ 【语言】→ 选择“English”，即可切换至英文版本。您也可以在游戏主菜单界面点击【设置】进行语言切换。

如果您在Steam库选择其他语言后，进入游戏发现语言未切换，您可通过在游戏主菜单界面点击【设置】选择您想使用的语言后，重新运行游戏即可。

补充说明：

【关于画质升级的技术开发汇报】

画质升级的工作从上线开始就在进行中，之前为了能让玩家们在游戏中切换不同视频片段时拥有“无缝衔接、不卡顿、不黑屏”的流畅体验，我们使用了自研的视频播放器和编辑器。这套工具确保了大家沉浸式的游戏体验，但4K画质的提升，也需要基于这套编辑器重新进行研发。目前我们有专门的技术同事正在攻克这个难题，也希望大家能再多给我们一些时间，让我们能够不辜负大家的期待。

FAQ参考文档>>>

问题反馈：3974722923@qq.com

《情感反诈模拟器》制作组