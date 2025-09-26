PC的公告开头加一个：浪子线新手可能会卡住的问题我们正在修复中
《下一站江湖Ⅱ》第十三部大型免费资料片“侠骨柔情”第一弹PC端第142更、公告暨移动端第20更
更新时间：9月26日（第一弹）
各位大侠好，
金风玉露一相逢，侠骨柔情醉晚风。秋分时节，《下一站江湖Ⅱ》给大家带来第十三部大型免费资料片“侠骨柔情”。
“侠骨柔情”资料片第一弹全新内容
1. “一卷《天下英雄谱》横空出世，列尽武林风流人物”，本次我们将为大家带来天下英雄谱之“百花谱”中的五位绝色：
司青寒、上官淑、马夫人、江雪晴、云烟
➡ 我们收集了各位大侠闯荡江湖以来的“红颜”遗憾，通过此系列资料片，我们希望能补上各位大侠的一些遗憾:天下英雄谱新增“百花谱”
1) 每位美人均有独立的剧情故事、养成路线；主角一路相遇的红颜，不再是工具人：百花谱的女NPC将拥有更细腻的情感成长曲线。从初遇的萍水相逢，到逐渐熟络、心生涟漪，直至深情相许，每个阶段都有独特剧情、专属交互和表现形式。
2) 在备受期待的“天下英雄谱”之“百花谱”中，大侠们将能清晰见证她们的成长与你的羁绊深度，并有机会获取特殊奖励！
➡ 专属剧情、情感养成：
1) 攻略心仪的女NPC，将解锁跌宕起伏的专属剧情，获得无法取代的独特产出！
2) 大侠们将有机会与她们一同修炼专属武学，培养只属于你和特定红颜的天赋，乃至神功秘籍，绝世神兵。
3) 与江湖2原有的伙伴、结义、结缘、同门的玩法深度结合，更沉浸式的体验。
➡ 全新百花谱角色立绘
2. 进一步开放武学深度：与天赋结合、更多搭配
➡ 开放全新绝世武学，武道巅峰：剑、刀、枪、拳，四大类顶级武学重磅登场：神剑诀、龙吟、贯星式、万劫
➡ 开放全新暗器功法、暗器武学，新增全新暗器特效
- 1) 新增全新的暗器功法枣核钉
- 2) 新增全新的暗器武学生死帖
- 3) 新增全新的暗器武学小李飞刀
- 4) 开放葵花、吸星的武学的新招式、新特效
- 每种武器都将拥有其专属的绝世秘籍，蕴含着改变战局的强大力量。通过独特的奇遇，将有机会习得这些绝世武功，成为真正的武林盟主！
（我们这两日还将对以上内容的细节体验进行反复打磨，欢迎大家在本贴下面提出相关体验反馈、万分感谢！）
3. 更加生动的门派生态：从本次资料片起，我们将逐步给大家构建一个更加生动的江湖门派生态：
➡ 各大门派将拥有更真实的生态系统。不同职位的NPC将身怀对应物品与专属武学，挑战难度亦各有千秋。想要获取门派珍藏，知己知彼方能百战不殆，更有机会习得门派绝学！
➡ 世界中的每一位NPC都将更贴合其所属门派的身份定位，告别以往相对扁平化的形象。无论是门派掌门、长老、各级弟子，或是隐匿的江湖前辈，他们的实力都将与角色设定更为契合。
➡ 在新版本中，具有一定身份地位的NPC将拥有专属的武学套路和独特的道具。例如，少林寺方丈将施展少林风格的绝学，并增加更多可挑战的NPC。
4. 数值优化（第六期）
➡ 大幅度调整10阶-13阶NPC属性，调整NPC伤害，增加防御和血量
➡ 调整游戏内门派的NPC属性和NPC职位、境界挂钩
5. 新增江湖2高清壁纸，及江湖2表情包，希望大家喜欢。
6. 关于陆地神仙的系列调整（第一期）
➡ 我们将适当降低“陆地神仙”的出现频率，但大幅增加击杀后的奖励产出！
➡ 每次遭遇都将是更珍贵的挑战，更高的风险意味着更丰厚的回报，稀有武学、顶级材料、专属道具等，让每次激战都充满期待！
《下一站江湖Ⅱ》第十三部大型免费资料片“侠骨柔情”其余部分内容提前看
《江湖Ⅱ》第十三部大型免费资料片"侠骨柔情"部分内容提前看
https://www.taptap.cn/moment/719671792070821784
性能优化
【（重要！）性能优化】
本次更新完成后，游戏的内存占用已由上限之初的3.7G降低至1.9G；所有苹果6G 运存手机（13PRO MAX、14、15）及绝大部分安卓手机已能流畅游戏！我们正在抓紧解决IOS 4G运存手机及华为部分手机的问题！（如遇见发热、卡顿，可以灵活调整设置里的全局阴影、草的密度、2D/3D字体、缓存等参数来保证流畅体验）
- 1) 优化经脉的内存占用：提升经脉界面响应速度、降低经脉界面闪退概率
- 2) 优化委托任务的内存占用：降低了所有委托任务所占的运行内存，降低在游戏过程中的卡顿和闪退概率
- 3) 优化了释放技能和装备技能时的内存占用：降低释放武学时的卡顿情况，提升拖动装备技能时的流畅度
- 4) 优化csv加载内存占用：优化读表加载时的内存占用，降低读表掉落、NPC等信息时的卡顿情况
- 5) 优化对话[Dialoguelist]csv内存占用：降低与NPC对话时的内存占用，降低部分机型对话时闪退概率
- 6) 移除死亡NPC的各种经历：进一步优化存档大小，优化存档速度
- 7) 优化了连招内存占用：使用连招时更流畅，提升战斗体验
- 8) 优化了道具萃取、覆写等相关操作内存占用：降低部分机型在反复萃取、覆写时的闪退概率
- 9) 优化了道具拍卖内存占用：降低拍卖时运算量，降低部分机型在拍卖时的闪退概率
【新资料片福利来啦！】（上线至今与大家约定的所有外观已全部做完更新，下面是领取激活方式）
1. “预约九月新资料片”完整活动奖励更新解锁：预约新资料片《侠骨柔情》，免费获得武器特效！ - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛
https://www.taptap.cn/moment/710272596213500033
- 1） 参与过新版本预约活动并领取到了“活动一（北霸枪、南斗拳）”福利激活码的大侠们，再次使用该激活码即可获得“活动二”的福利：【时装】霞光破晓（男）、【特效】孤峰寒雪！
- 2) 还没有领取激活码的大侠们可以加入官方活动专群，联系客服-江湖大师姐领取。（活动领奖QQ专群12群）1062554011（可加入）
2. 【上线活动：与“百分之一”联动第一期】活动奖励“云海行歌”更新解锁：【友情联动】《下一站江湖Ⅱ》×《百分之一》第一期 - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛
https://www.taptap.cn/moment/709753246159209309
1) 【时装】云海行歌（男）直接解锁（游戏里更新后已直接激活）。
2) 期待大家更多的意见和反馈，我们会持续改进！
3. 【友情联动：与“百分之一”联动第二期】：送祝福，领“下一站江湖2”与“百分之一”联动时装“碧之眬衣（女）”！
4. 【新增移动端全新“女主”付费外观DLC】：上周直播答应大家的，给“女主”准备的纯外观DLC这次将一起更新开启，折扣已开启！（安卓端先行，IOS审核通过后会及时发布）
所以：希望大家多多来参加胖子直播并提出建议（比如今晚哈哈），包括前段时间大家提及的陆地神仙问题、数值问题，本次更新也会开启一轮调整优化！（我们会认真的听取、琢磨，并尽力！）
5. 【新资料片活动“百花大会”正在进行中】：
江湖2新资料片《侠骨柔情》系列活动二“百花大会”：提名百花谱、你的江湖你做主！
江湖2新资料片《侠骨柔情》系列活动二：“百花大会” - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛
https://www.taptap.cn/moment/719934559633801419
6. 激活码使用：
1) PC端点击“易容-衣橱-激活码”
2) 移动端点击“外观-激活码”
当前激活码道具一览(我们整理出来方便大侠们查阅)
【本次其他更新内容】
- 1. 新增“选中任务获取指引”的文字提示
- 2. 修复了踢馆结束过图概率闪退的问题
- 3. 修复了任务品掉落双倍的问题
- 4. 修复了京谕珠NPC概率不显示的问题（到地方看不到NPC）
- 5. 修复了京谕珠NPC概率刷新在水里和地里的问题
- 6. 修复了武学参悟内显示被动需化境的问题
- 7. 修复了昭月踢馆挑战多次闪退的问题
- 8. 修复了擂台再次挑战聂更时任务不正常的问题
- 9. 修复了“惊鸿霁雷”、“无漏金身”装备特效后，存档读档显示未装备的问题
- 10. 修复了服装“孤城飞雪”模型展示不正确问题
- 11. 修复了主角装备刀鞘的时候无法预览剑鞘的相关信息的问题
- 12. 修复了境界界面介绍点击后，切换其它队友的境界界面不自动消失的问题
- 13. 修复了枰栌-酒楼点击交互后UI错误的问题
- 14. 修复了概率出现无法接到唐门入门任务的问题（非灭门所致）
- 15. 修复了概率出现主线“返回烟花铺”卡死的问题
- 16. 修复了险恶江湖，加真气的天赋未生效的问题
- 17. 修复了移动端小地图临时标点后，“追踪”与“移除”功能未实现的问题。现在大侠们可以在大地图界面使用该功能了
- 18. 修复了使用唤马铃、御者时，选择目的地后，触发临时标点功能的问题
- 19. 修复了寒门书生新手剧情动画时，异常出现东方禹对白的问题
- 20. 修复了异常操作下寒门书生主线远行，去找师兄后没有触发对话的问题
- 21. 修复了概率出现绝影楼总管不通过飞鸽发京谕珠坐标的问题
- 22. 修复了京谕珠兑换装备时tips异常的问题
- 23. 优化了AI百晓生处"吴德"是禁词的问题
- 24. 修复了门派战NPC消失无法结束门派战的问题
- 25. 修复了斗技场----天人之争敌对npc过多，导致卡顿的问题
- 26. 修复了斗技场“挑战魉级斗者”，击败npc后任务中断无后续的问题
- 27. 修复了坐标（532，1950）修炼点在墙边的问题
- 28. 修复了吐气如剑描述+3%外功，实际+的内功的问题
- 29. 修复了960，1332的水牢，boss刷出来就会直接消失的问题
- 30. 修复了境界选择心法界面概率出现属性不显示的问题
- 31. 修复了韩洲遗物破解后，概率出现没有交互选项的问题
- 32. 修复了武学技能没有详情显示（含融合页面）的问题
- 33. 修复了AI百晓生关于“黑沙寨贡献堂主”坐标回答错误的问题
- 34. 修改了伏虎劲描述不正确的问题
【《下一站江湖Ⅱ》策划面对面第七期】本周5（9月26日）晚上8点，胖子与小熊与大家继续B站直播见！大家可以来直播间反馈遇到的具体问题，胖子给大家一一解答。
直播时间：
9月26日（本周5）20:00
直播地址：
https://space.bilibili.com/1463511297?spm_id_from=333.337.0.0
【参展TGS2025！坐标东京千叶幕，欢迎大家来找我们玩！】TGS2025开始啦！这次我们跟随商贸局的老师，携《下一站江湖Ⅱ》等作品参加东京游戏展：
- 1. 欢迎大家来现场找我们打卡拿周边！
- 2. 添加《下一站青城》Steam、WeGame心愿单，截图发送给江湖大师姐并留下邮箱地址，在《下一站青城》测试时我们将给大家发放邀请测试码。
加入官方活动专群联系江湖大师姐（活动领奖专群12群）1062554011（可加入）
参展时间：2025年9月25日至28日
参展地址：东京千叶幕张国际展览中心8号馆-C07
白玉京工作室 拜上
