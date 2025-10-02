「初音ミク」コラボ開幕！

新キャラクター登場！

特殊効果「歌姫のオーラ」の紹介

初音ミク専用 奥義演出紹介

ミニゲーム開催！

「初音ミク」コラボ記念キャンペーン開催！

毎日無料ガチャ開催中！

かげすたぐらむで撮影しよう！

[日向に咲く陰]アルファ SS+魔道具実装

[話題の音楽家]イプシロン SS+魔道具実装

SS+魔道具実装予告

コラボイベント「新たな旋律を生みたくてfeat. 初音ミク」開催！イベント限定クエストやボス討伐に挑戦し、キャラのカケラや幻魔石、魔力の核など豪華報酬を獲得しましょう！イベントクエストを進めると、限定のストーリーもお楽しみいただけます。10/2(木)13:00より[HIGHEST SONG]初音ミク がピックアップされたガチャが開催中！「歌姫のオーラ」で味方全体を強化するサポーターです！奥義で自分に「歌姫のオーラ」を付与し、「歌姫のオーラ」中は自分の特定の行動に応じて味方全体を強化します！おすすめパーティ編成もぜひ参考にしてみてください！[HIGHEST SONG]初音ミクの奥義を使うと、戦闘中のBGMが初音ミクの歌う「HIGHEST」に変わります！特別な演出をぜひお楽しみください！ミニゲーム「律動陰国工房（リズミックファクトリー）」を開催中です！タイミングよくパーツを載せてハイスコアを目指しましょう。また、各ステージで異なるBGMが楽しめますので、ぜひ全てのステージで遊んでみてください！10/2(木)13:00より、「初音ミク」コラボキャンペーンを開催中です！幻魔石3000個などを獲得できる豪華ログインボーナスや、毎日無料ガチャを実施中！ぜひこの機会に カゲマス をプレイしてください！「初音ミク」コラボ記念 毎日無料ガチャを開催中です！開催期間中、[HIGHEST SONG]初音ミクがラインナップに追加されたガチャを1日1回無料で引くことができます。かげすたぐらむに[つながる星河一天]イプシロンが登場しました！期間中は[つながる星河一天]イプシロンを所持していなくても撮影することが可能です。この機会に特別な衣装のイプシロンを撮影しましょう！[日向に咲く陰]アルファの SS+魔道具が実装されております！効果は「WAVE開始時、敵全体のクリティカル防御倍率をダウン＋自分が特技1を発動する度に、緑属性の味方全体の行動速度と与ダメージをアップ＋奥義発動時、敵全体に弱点を付与＋緑属性のエルフの味方全体のクリティカル率とクリティカル攻撃倍率をアップ」です！[話題の音楽家]イプシロンの SS+魔道具が実装されております！効果は「WAVE開始時、緑属性の味方全体に無敵を付与し、さらに対象がエルフだった場合行動速度をアップ＋自分が味方のHPを回復する度に、緑属性のエルフの味方全体のSPを回復」です！「[七陰第一席]アルファ」「[七陰第四席]デルタ」「[七陰第七席]イータ」のSS+魔道具の実装を予定しております！実装までお楽しみにお待ちください！※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。