This program now supports a simplified UI mode, which only shows the OCR text box + translation text box, or only the translation text box. Other components may all be hidden.

The first time you press Ctrl+0 or Alt+0, the interface will keep only the text box + translation box, hiding other components. Press Ctrl+0 or Alt+0 again, the interface retains only the translation box. Press Ctrl+0 or Alt+0 once more, and it restores to the original layout.

Note: those components are only hidden, not disabled — their original functionality and other hotkeys are unaffected. Remember these hotkeys only work when the program has focus (they are not global hotkeys). Below is a description of other hotkeys:

Ctrl+8 or Alt+8: decrease font size

Ctrl+9 or Alt+9: increase font size

One-time quick select & translate mode:

F5 or F6 or F7 or F8 or Ctrl+Q or Ctrl+P or Alt+Q or Alt+P

(Any one of these keys has the same effect. The program offers multiple options so that if one conflicts with other software, you still have alternatives.)

Continuous monitoring mode operations:

Select monitoring region: F1 or Ctrl+Z or Alt+Z

Start monitoring: F2 or Ctrl+6 or Alt+6

Stop monitoring: F9 or Ctrl+Y or Alt+Y

本程序现已支持界面精简模式，只显示OCR文本框+翻译文本框，或者只显示翻译文本框。别的可以都不显示。第一次按下Ctrl+0或者Alt+0，界面可只保留文本框+翻译框，隐藏其它组件。再按一下Ctrl+0或者Alt+0，界面只保留翻译框。再按一下Ctrl+0或者Alt+0，恢复原样。注意那些组件只是被隐藏起来了，不会影响它们本来的功能，和其它的快捷键的使用，记住这些快捷键必须在程序获得焦点时才有用（不是全局快捷键），以下再说明一下其它快捷键：

Ctrl+8 或 Alt+8 减小字体大小； Ctrl+9 或 Alt+9 增大字体大小。

一次性快速选择并且翻译模式：

F5 或 F6 或 F7 或 F8 或 Ctrl+Q 或 Ctrl+P 或 Alt+Q 或 Alt+P（按下任一快捷键效果相同。本程序提供多选项是为了当某个快捷键与其他软件冲突时仍有其他选择）

持续监控模式操作：

选择监控区域：F1 或 Ctrl+Z 或 Alt+Z

开始监控：F2 或 Ctrl+6 或 Alt+6

停止监控：F9 或 Ctrl+Y 或 Alt+Y

Программа теперь поддерживает упрощённый режим интерфейса, когда отображаются только поле OCR + поле перевода, или только поле перевода. Остальные компоненты могут быть скрыты.

В первый раз при нажатии Ctrl+0 или Alt+0 интерфейс оставляет только текстовое поле + поле перевода, скрывая остальные компоненты. При повторном нажатии Ctrl+0 или Alt+0 интерфейс оставляет только поле перевода. При ещё одном нажатии Ctrl+0 или Alt+0 интерфейс восстанавливается в исходное состояние.

Обратите внимание: эти компоненты просто скрыты, их функциональность не отключается, и остальные горячие клавиши работают как прежде. Помните, что эти горячие клавиши действуют только тогда, когда программа имеет фокус (они не глобальные). Ниже приведены другие горячие клавиши:

Ctrl+8 или Alt+8: уменьшить размер шрифта

Ctrl+9 или Alt+9: увеличить размер шрифта

Режим однократного быстрого выбора и перевода:

F5 или F6 или F7 или F8 или Ctrl+Q или Ctrl+P или Alt+Q или Alt+P

(Нажатие любой из этих клавиш даёт одинаковый эффект. Программа предоставляет несколько вариантов, чтобы если одна сочеталась с другим ПО, оставались альтернативы.)

Операции режима непрерывного мониторинга:

Выбрать область мониторинга: F1 или Ctrl+Z или Alt+Z

Начать мониторинг: F2 или Ctrl+6 или Alt+6

Остановить мониторинг: F9 или Ctrl+Y или Alt+Y

本プログラムは現在、インターフェースを簡素化するモードをサポートしています。OCR テキストボックス + 翻訳テキストボックスのみ表示、または 翻訳テキストボックスのみ表示可能です。他のコンポーネントはすべて非表示にできます。

最初に Ctrl+0 または Alt+0 を押すと、インターフェースはテキストボックス + 翻訳ボックスのみを残し、他のコンポーネントを隠します。もう一度 Ctrl+0 または Alt+0 を押すと、インターフェースは翻訳ボックスだけを残します。さらにもう一度 Ctrl+0 または Alt+0 を押すと、元のレイアウトに戻します。インターフェースはテキストボックス + 翻訳ボックスのみを残し、他のコンポーネントを隠します。もう一度 Ctrl+0 または Alt+0 を押すと、インターフェースは翻訳ボックスだけを残します。さらにもう一度 Ctrl+0 または Alt+0 を押すと、元

注意：これらのコンポーネントは隠されているだけで、無効化されているわけではありません。他の機能やショートカットキーの使用には影響しません。これらのショートカットキーは、プログラムにフォーカスがあるときのみ有効です（グローバルショートカットではありません）。以下に他のショートカットキーを説明します：

Ctrl+8 または Alt+8：フォントサイズを小さくする

Ctrl+9 または Alt+9：フォントサイズを大きくする

ワンタイム高速選択 & 翻訳モード：

F5 または F6 または F7 または F8 または Ctrl+Q または Ctrl+P または Alt+Q または Alt+P

（いずれかのキーを押すと同じ効果。本プログラムでは複数の選択肢を提供しています。あるショートカットが他のソフトと競合しても代替できます。）

継続監視モード操作：

監視領域を選択：F1 または Ctrl+Z または Alt+Z

監視を開始：F2 または Ctrl+6 または Alt+6

監視を停止：F9 または Ctrl+Y または Alt+Y

Dieses Programm unterstützt nun einen vereinfachten UI-Modus, in dem nur das OCR-Textfeld + das Übersetzungs-Textfeld angezeigt wird, oder nur das Übersetzungs-Textfeld. Andere Komponenten können vollständig ausgeblendet werden.

Beim ersten Drücken von Ctrl+0 oder Alt+0 bleibt im Interface nur das Textfeld + das Übersetzungsfeld erhalten, andere Komponenten werden verborgen. Drücken Sie erneut Ctrl+0 oder Alt+0, so verbleibt nur das Übersetzungsfeld. Drücken Sie nochmals Ctrl+0 oder Alt+0, und das ursprüngliche Layout wird wiederhergestellt.

Hinweis: Diese Komponenten sind lediglich verborgen, nicht deaktiviert — ihre ursprüngliche Funktionalität und andere Tastenkürzel bleiben unberührt. Denken Sie daran, dass diese Tastenkürzel nur funktionieren, wenn das Programm den Fokus hat (sie sind keine globalen Hotkeys). Nachfolgend die Beschreibung weiterer Tastenkürzel:

Ctrl+8 oder Alt+8: Schriftgröße verkleinern

Ctrl+9 oder Alt+9: Schriftgröße vergrößern

Einmaliger Schnell-Auswahl- & Übersetzungsmodus:

F5 oder F6 oder F7 oder F8 oder Ctrl+Q oder Ctrl+P oder Alt+Q oder Alt+P

(Jeder dieser Tasten hat denselben Effekt. Das Programm bietet mehrere Optionen, damit bei Konflikten mit anderer Software Alternativen bestehen bleiben.)

Betrieb des kontinuierlichen Überwachungsmodus:

Überwachungsbereich auswählen: F1 oder Ctrl+Z oder Alt+Z

Überwachung starten: F2 oder Ctrl+6 oder Alt+6

Überwachung stoppen: F9 oder Ctrl+Y oder Alt+Y

Ця програма тепер підтримує спрощений режим інтерфейсу, коли відображається лише поле OCR + поле перекладу, або лише поле перекладу. Інші компоненти можуть бути приховані.

При першому натисканні Ctrl+0 або Alt+0 інтерфейс залишає тільки текстове поле + поле перекладу, ховаючи інші компоненти. При повторному натисканні Ctrl+0 або Alt+0 інтерфейс залишає лише поле перекладу. При наступному натисканні Ctrl+0 або Alt+0 відновлюється початковий вигляд.

Зверніть увагу: ці компоненти лише приховані, але не вимкнені — їхні функції та інші гарячі клавіші залишаються активними. Пам’ятайте, що ці гарячі клавіші працюють лише тоді, коли програма у фокусі (це не глобальні гарячі клавіші). Далі описані інші комбінації:

Ctrl+8 або Alt+8: зменшити розмір шрифту

Ctrl+9 або Alt+9: збільшити розмір шрифту

Режим швидкого одноразового вибору та перекладу:

F5 або F6 або F7 або F8 або Ctrl+Q або Ctrl+P або Alt+Q або Alt+P

(Будь-яка з цих клавіш має однаковий ефект. Програма пропонує кілька варіантів, щоб у разі конфлікту з іншим ПЗ були альтернативи.)

Операції режиму безперервного моніторингу:

Вибрати область моніторингу: F1 або Ctrl+Z або Alt+Z

Почати моніторинг: F2 або Ctrl+6 або Alt+6

Зупинити моніторинг: F9 або Ctrl+Y або Alt+Y

Бұл бағдарлама енді жеңілдетілген интерфейс режимін қолдайды: тек OCR мәтін терезесі + аударма терезесі көрсетіледі, немесе тек аударма терезесі көрсетіледі. Басқа компоненттерді жасыруға болады.

Алғаш рет Ctrl+0 немесе Alt+0 пернесін басқанда, интерфейсте тек мәтін терезесі + аударма терезесі қалады, қалғандары жасырылып тұрады. Тағы да Ctrl+0 немесе Alt+0 бассаңыз, интерфейсте тек аударма терезесі қалады. Үшінші рет Ctrl+0 немесе Alt+0 бассаңыз, бастапқы көрініске оралады.

Ескерту: бұл компоненттер тек жасырылған, бірақ өшірілмеген — олардың функциялары және басқа пернелік тіркесімдер жұмыс істей береді. Бұл тіркесімдер бағдарлама фокусты алған кезде ғана жұмыс істейді (жаһандық емес). Төменде басқа пернелер сипатталған:

Ctrl+8 немесе Alt+8: қаріп өлшемін кішірейту

Ctrl+9 немесе Alt+9: қаріп өлшемін үлкейту

Бір реттік жылдам таңдау және аудару режимі:

F5 немесе F6 немесе F7 немесе F8 немесе Ctrl+Q немесе Ctrl+P немесе Alt+Q немесе Alt+P

(Бұл пернелердің кез келгенін бассаңыз да бірдей нәтиже береді. Бағдарлама бірнеше нұсқа береді, егер бір тіркесім басқа бағдарламаға қайшы келсе, балама бар.)

Үздіксіз бақылау режимі:

Бақылау аймағын таңдау: F1 немесе Ctrl+Z немесе Alt+Z

Бақылауды бастау: F2 немесе Ctrl+6 немесе Alt+6

Бақылауды тоқтату: F9 немесе Ctrl+Y немесе Alt+Y

Questo programma ora supporta una modalità interfaccia semplificata, che mostra solo la casella di testo OCR + la casella di traduzione, oppure solo la casella di traduzione. Gli altri componenti possono essere nascosti.

Alla prima pressione di Ctrl+0 o Alt+0, l’interfaccia manterrà solo la casella di testo + la casella di traduzione, nascondendo gli altri componenti. Premendo di nuovo Ctrl+0 o Alt+0, l’interfaccia manterrà solo la casella di traduzione. Premendo ancora Ctrl+0 o Alt+0, si ripristina l’aspetto originale.

Nota: questi componenti sono solo nascosti, non disattivati — le loro funzioni originali e le altre scorciatoie non vengono influenzate. Ricorda che queste scorciatoie funzionano solo quando il programma è in primo piano (non sono scorciatoie globali). Ecco altre scorciatoie:

Ctrl+8 o Alt+8: ridurre la dimensione del carattere

Ctrl+9 o Alt+9: aumentare la dimensione del carattere

Modalità di selezione rapida e traduzione una tantum:

F5 o F6 o F7 o F8 o Ctrl+Q o Ctrl+P o Alt+Q o Alt+P

(La pressione di uno qualsiasi di questi tasti ha lo stesso effetto. Il programma offre più opzioni in modo che, se un tasto entra in conflitto con altro software, siano disponibili alternative.)

Operazioni modalità di monitoraggio continuo:

Seleziona area di monitoraggio: F1 o Ctrl+Z o Alt+Z

Avvia monitoraggio: F2 o Ctrl+6 o Alt+6

Ferma monitoraggio: F9 o Ctrl+Y o Alt+Y

본 프로그램은 현재 인터페이스 간소화 모드를 지원합니다. OCR 텍스트 상자 + 번역 텍스트 상자만 표시하거나, 또는 번역 텍스트 상자만 표시할 수 있습니다. 나머지 구성 요소는 모두 숨길 수 있습니다.

처음 Ctrl+0 또는 Alt+0을 누르면, 인터페이스는 텍스트 상자 + 번역 상자만 남기고 다른 구성 요소를 숨깁니다. 다시 Ctrl+0 또는 Alt+0을 누르면, 인터페이스는 번역 상자만 남깁니다. 다시 한 번 Ctrl+0 또는 Alt+0을 누르면 원래 모습으로 복구됩니다.

참고: 그 구성 요소들은 단지 숨겨진 것일 뿐, 기능이 비활성화된 것은 아닙니다. 다른 기능 및 단축키 사용에는 영향을 미치지 않습니다. 이 단축키들은 프로그램이 포커스를 얻었을 때만 유효합니다 (전역 단축키가 아닙니다). 아래에 다른 단축키를 설명합니다:

Ctrl+8 또는 Alt+8: 글꼴 크기 줄이기

Ctrl+9 또는 Alt+9: 글꼴 크기 늘리기

일회성 빠른 선택 및 번역 모드:

F5 또는 F6 또는 F7 또는 F8 또는 Ctrl+Q 또는 Ctrl+P 또는 Alt+Q 또는 Alt+P

(이 중 어느 키를 누르든 동일한 효과입니다. 본 프로그램은 다양한 옵션을 제공하므로 어느 하나가 다른 소프트웨어와 충돌하더라도 대체 가능합니다.)

지속 모니터링 모드 조작:

모니터링 영역 선택: F1 또는 Ctrl+Z 또는 Alt+Z

모니터링 시작: F2 또는 Ctrl+6 또는 Alt+6

모니터링 중지: F9 또는 Ctrl+Y 또는 Alt+Y

Ce programme prend désormais en charge un mode d’interface simplifiée, affichant uniquement la zone de texte OCR + la zone de traduction, ou uniquement la zone de traduction. Les autres composants peuvent tous être masqués.

La première fois que vous appuyez sur Ctrl+0 ou Alt+0, l’interface ne conservera que la zone de texte + la zone de traduction, et masquera les autres composants. En appuyant de nouveau sur Ctrl+0 ou Alt+0, l’interface ne conservera que la zone de traduction. En appuyant encore une fois sur Ctrl+0 ou Alt+0, elle reviendra à l’état original.

À noter : ces composants ne sont que masqués, pas désactivés — leurs fonctionnalités originales ainsi que les autres raccourcis ne sont pas affectés. Souvenez-vous que ces raccourcis ne fonctionnent que lorsque le programme a le focus (ils ne sont pas globaux). Voici la description des autres raccourcis :

Ctrl+8 ou Alt+8 : diminuer la taille de la police

Ctrl+9 ou Alt+9 : augmenter la taille de la police

Mode de sélection rapide et traduction ponctuelle :

F5 ou F6 ou F7 ou F8 ou Ctrl+Q ou Ctrl+P ou Alt+Q ou Alt+P

(La pression de n’importe quelle de ces touches a le même effet. Le programme propose plusieurs options afin que si un raccourci entre en conflit avec un autre logiciel, d’autres alternatives restent disponibles.)

Opérations du mode de surveillance continue :

Sélection de la zone de surveillance : F1 ou Ctrl+Z ou Alt+Z

Démarrer la surveillance : F2 ou Ctrl+6 ou Alt+6

Arrêter la surveillance : F9 ou Ctrl+Y ou Alt+Y

本程式現已支援介面精簡模式，只顯示 OCR 文本框 + 翻譯文本框，或只顯示翻譯文本框。其他組件可全部隱藏。

首次按下 Ctrl+0 或 Alt+0，介面將只保留文本框 + 翻譯框，隱藏其他組件。再按一次 Ctrl+0 或 Alt+0，介面僅保留翻譯框。再按一次 Ctrl+0 或 Alt+0，恢復為原始樣式。

注意：那些組件只是被隱藏，不會影響它們原本的功能，也不影響其他快捷鍵的使用。請記住這些快捷鍵只有當程式獲得焦點時才有效（並非全局快捷鍵）。以下是其它快捷鍵的說明：

Ctrl+8 或 Alt+8：減小字體大小

Ctrl+9 或 Alt+9：增大字體大小

一次性快速選取並翻譯模式：

F5 或 F6 或 F7 或 F8 或 Ctrl+Q 或 Ctrl+P 或 Alt+Q 或 Alt+P

（按任一快捷鍵效果相同。本程式提供多種選擇，以便若某個快捷鍵與其他軟體衝突，仍有替代方案。）

持續監控模式操作：

選擇監控區域：F1 或 Ctrl+Z 或 Alt+Z

開始監控：F2 或 Ctrl+6 或 Alt+6

停止監控：F9 或 Ctrl+Y 或 Alt+Y

Este programa ahora admite un modo de interfaz simplificada, que muestra únicamente el cuadro de texto OCR + el cuadro de traducción, o solo el cuadro de traducción. Los demás componentes pueden ocultarse por completo.

La primera vez que presiones Ctrl+0 o Alt+0, la interfaz conservará solo el cuadro de texto + el cuadro de traducción, ocultando los demás componentes. Al presionar otra vez Ctrl+0 o Alt+0, la interfaz conservará solo el cuadro de traducción. Al presionar nuevamente Ctrl+0 o Alt+0, se restaura el diseño original.

Nota: esos componentes solo están ocultos, no desactivados — su funcionalidad original y otros atajos no se ven afectados. Recuerda que estos atajos solo funcionan cuando el programa tiene el foco (no son atajos globales). A continuación se explican otros atajos:

Ctrl+8 o Alt+8: disminuir el tamaño de la fuente

Ctrl+9 o Alt+9: aumentar el tamaño de la fuente

Modo de selección rápida y traducción puntual:

F5 o F6 o F7 o F8 o Ctrl+Q o Ctrl+P o Alt+Q o Alt+P

(Cualquiera de estas teclas tiene el mismo efecto. El programa ofrece múltiples opciones para que, si un atajo entra en conflicto con otro software, aún existan alternativas.)

Operaciones del modo de monitoreo continuo:

Seleccionar área de monitoreo: F1 o Ctrl+Z o Alt+Z

Iniciar monitoreo: F2 o Ctrl+6 o Alt+6

Detener monitoreo: F9 o Ctrl+Y o Alt+Y

โปรแกรมนี้ขณะนี้รองรับโหมดอินเทอร์เฟซแบบเรียบง่าย ซึ่งจะแสดงเฉพาะกล่องข้อความ OCR + กล่องข้อความแปล หรือ แสดงเฉพาะกล่องข้อความแปลเท่านั้น ส่วนประกอบอื่นสามารถซ่อนได้ทั้งหมด

ครั้งแรกที่กด Ctrl+0 หรือ Alt+0 อินเทอร์เฟซจะแสดงเฉพาะกล่องข้อความ + กล่องแปล โดยซ่อนส่วนประกอบอื่น กด Ctrl+0 หรือ Alt+0 อีกครั้ง อินเทอร์เฟซจะแสดงเฉพาะกล่องแปล กด Ctrl+0 หรือ Alt+0 อีกครั้งเพื่อกลับสู่รูปแบบเดิม

หมายเหตุ: ส่วนประกอบเหล่านี้เพียงถูกซ่อน ไม่ได้ถูกปิดการทำงาน — ฟังก์ชันเดิมและปุ่มลัดอื่น ๆ ยังคงใช้งานได้ จำไว้ว่าปุ่มลัดเหล่านี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อโปรแกรมอยู่ในโฟกัส (ไม่ใช่ปุ่มลัดแบบ global) ด้านล่างเป็นปุ่มลัดอื่น ๆ:

Ctrl+8 หรือ Alt+8: ลดขนาดตัวอักษร

Ctrl+9 หรือ Alt+9: เพิ่มขนาดตัวอักษร

โหมดเลือกและแปลด่วนแบบครั้งเดียว:

F5 หรือ F6 หรือ F7 หรือ F8 หรือ Ctrl+Q หรือ Ctrl+P หรือ Alt+Q หรือ Alt+P

(กดปุ่มใดก็ได้จะได้ผลเหมือนกัน โปรแกรมมีหลายตัวเลือกเพื่อป้องกันการชนกับซอฟต์แวร์อื่น)

การทำงานของโหมดตรวจสอบต่อเนื่อง:

เลือกพื้นที่ตรวจสอบ: F1 หรือ Ctrl+Z หรือ Alt+Z

เริ่มตรวจสอบ: F2 หรือ Ctrl+6 หรือ Alt+6

หยุดตรวจสอบ: F9 หรือ Ctrl+Y หรือ Alt+Y

Ten program teraz obsługuje uproszczony tryb interfejsu, który wyświetla tylko pole tekstowe OCR + pole tłumaczenia, lub tylko pole tłumaczenia. Inne komponenty mogą być całkowicie ukryte.

Pierwszy raz, gdy naciśniesz Ctrl+0 lub Alt+0, interfejs pozostawi tylko pole tekstowe + pole tłumaczenia, ukrywając pozostałe komponenty. Ponowne naciśnięcie Ctrl+0 lub Alt+0 spowoduje, że interfejs zachowa tylko pole tłumaczenia. Jeszcze raz Ctrl+0 lub Alt+0 i interfejs wróci do oryginalnego układu.

Uwaga: te komponenty są tylko ukryte, nie wyłączone — ich pierwotna funkcja i inne skróty klawiaturowe działają dalej. Pamiętaj, że te skróty działają tylko wtedy, gdy program ma fokus (nie są to skróty globalne). Poniżej opis innych skrótów:

Ctrl+8 lub Alt+8: zmniejsz rozmiar czcionki

Ctrl+9 lub Alt+9: zwiększ rozmiar czcionki

Jednorazowy tryb szybkiego wyboru i tłumaczenia:

F5 lub F6 lub F7 lub F8 lub Ctrl+Q lub Ctrl+P lub Alt+Q or Alt+P

(Naciśnięcie któregokolwiek z tych klawiszy daje ten sam efekt. Program oferuje kilka opcji, aby jeśli jeden skrót koliduje z innym oprogramowaniem, były alternatywy.)

Operacje trybu ciągłego monitorowania:

Wybierz obszar monitorowania: F1 lub Ctrl+Z lub Alt+Z

Rozpocznij monitorowanie: F2 lub Ctrl+6 lub Alt+6

Zatrzymaj monitorowanie: F9 lub Ctrl+Y or Alt+Y

Este programa agora suporta um modo de interface simplificada, que exibe apenas a caixa de texto OCR + caixa de tradução, ou apenas a caixa de tradução. Os outros componentes podem ser todos ocultados.

Na primeira vez que você pressionar Ctrl+0 ou Alt+0, a interface manterá apenas a caixa de texto + caixa de tradução, ocultando os outros componentes. Ao pressionar novamente Ctrl+0 ou Alt+0, a interface manterá somente a caixa de tradução. Ao pressionar mais uma vez Ctrl+0 ou Alt+0, ela será restaurada ao layout original.

Observação: esses componentes estão apenas ocultos, não desativados — suas funcionalidades originais e outros atalhos não são afetados. Lembre-se de que esses atalhos só funcionam quando o programa tem foco (eles não são atalhos globais). A seguir está a descrição de outros atalhos:

Ctrl+8 ou Alt+8: diminuir o tamanho da fonte

Ctrl+9 ou Alt+9: aumentar o tamanho da fonte

Modo de seleção rápida e tradução única:

F5 ou F6 ou F7 ou F8 ou Ctrl+Q ou Ctrl+P ou Alt+Q ou Alt+P

(Qualquer uma dessas teclas terá o mesmo efeito. O programa oferece várias opções para que, se um atalho conflitar com outro software, ainda haja alternativas.)

Operações do modo de monitoramento contínuo:

Selecionar área de monitoramento: F1 ou Ctrl+Z ou Alt+Z

Iniciar monitoramento: F2 ou Ctrl+6 ou Alt+6

Parar monitoramento: F9 ou Ctrl+Y ou Alt+Y

يدعم هذا البرنامج الآن وضع واجهة مبسط، حيث يتم عرض مربع نص OCR + مربع الترجمة فقط، أو مربع الترجمة فقط. يمكن إخفاء المكونات الأخرى جميعها.

عند الضغط لأول مرة على Ctrl+0 أو Alt+0، ستحتفظ الواجهة بمربع النص + مربع الترجمة فقط، وتخفي المكونات الأخرى. عند الضغط مرة أخرى على Ctrl+0 أو Alt+0، ستحتفظ الواجهة بمربع الترجمة فقط. عند الضغط مرة ثالثة على Ctrl+0 أو Alt+0، ستعود الواجهة إلى حالتها الأصلية.

ملاحظة: هذه المكونات مخفية فقط وليست معطلة — وظائفها الأصلية واختصارات المفاتيح الأخرى غير متأثرة. تذكّر أن هذه الاختصارات تعمل فقط عندما يكون البرنامج في وضع التركيز (وليست اختصارات عالمية). فيما يلي اختصارات أخرى:

Ctrl+8 أو Alt+8: تصغير حجم الخط

Ctrl+9 أو Alt+9: تكبير حجم الخط

وضع الاختيار السريع لمرة واحدة والترجمة:

F5 أو F6 أو F7 أو F8 أو Ctrl+Q أو Ctrl+P أو Alt+Q أو Alt+P

(أي مفتاح من هذه المفاتيح له نفس التأثير. يوفّر البرنامج خيارات متعددة حتى إذا تعارض أحد الاختصارات مع برنامج آخر، تبقى هناك بدائل.)

عمليات وضع المراقبة المستمرة:

اختيار منطقة المراقبة: F1 أو Ctrl+Z أو Alt+Z

بدء المراقبة: F2 أو Ctrl+6 أو Alt+6

إيقاف المراقبة: F9 أو Ctrl+Y أو Alt+Y

Dit programma ondersteunt nu een vereenvoudigde interface modus, waarbij alleen de OCR-tekstvak + vertaaltekstvak wordt weergegeven, of alleen het vertaaltekstvak. Andere componenten kunnen allemaal verborgen worden.

De eerste keer dat je Ctrl+0 of Alt+0 indrukt, blijft de interface alleen het tekstvak + vertaalvak tonen, met de andere componenten verborgen. Druk nogmaals op Ctrl+0 of Alt+0, de interface toont alleen het vertaalvak. Druk nogmaals op Ctrl+0 of Alt+0, dan wordt de oorspronkelijke weergave hersteld.

Let op: die componenten zijn slechts verborgen, niet uitgeschakeld — hun oorspronkelijke functies en de andere sneltoetsen blijven werken. Onthoud dat deze sneltoetsen alleen werken wanneer het programma de focus heeft (ze zijn niet globale sneltoetsen). Hieronder de andere sneltoetsen:

Ctrl+8 of Alt+8: lettergrootte verkleinen

Ctrl+9 of Alt+9: lettergrootte vergroten

Eenmalige snelle selecteer- & vertaalmodus:

F5 of F6 of F7 of F8 of Ctrl+Q of Ctrl+P of Alt+Q of Alt+P

(Het indrukken van welke van deze toetsen ook geeft hetzelfde effect. Het programma biedt meerdere opties zodat als een sneltoets conflicteert met andere software, er alternatieven zijn.)

Continu bewakingsmodus acties:

Selecteer bewakingsgebied: F1 of Ctrl+Z of Alt+Z

Begin bewaking: F2 of Ctrl+6 of Alt+6

Stop bewaking: F9 of Ctrl+Y or Alt+Y

Bu program artık sadeleştirilmiş arayüz modunu destekliyor; yalnızca OCR metin kutusu + çeviri metin kutusu gösterilir, veya yalnızca çeviri metin kutusu gösterilir. Diğer bileşenlerin hepsi gizlenebilir.

İlk kez Ctrl+0 veya Alt+0'a basıldığında, arayüz diğer bileşenleri gizleyerek yalnızca metin kutusunu + çeviri kutusunu bırakır. Ctrl+0 veya Alt+0’a tekrar basıldığında, arayüz yalnızca çeviri kutusunu bırakır. Yine Ctrl+0 veya Alt+0’a basıldığında, arayüz orijinal haline döner.

Not: bu bileşenler sadece gizlenmiştir, devre dışı bırakılmamıştır — özgün fonksiyonları ve diğer kısayollar etkilenmez. Bu kısayolların yalnızca program odaklandığında geçerli olduğunu unutmayın (global kısayollar değiller). Aşağıda diğer kısayollar açıklanmıştır:

Ctrl+8 veya Alt+8: yazı tipini küçült

Ctrl+9 veya Alt+9: yazı tipini büyüt

Tek seferlik hızlı seç ve çevir modu:

F5 veya F6 veya F7 veya F8 veya Ctrl+Q veya Ctrl+P veya Alt+Q veya Alt+P

(Bu tuşlardan herhangi birine basmak aynı etkiyi verir. Program, bir kısayol başka yazılımla çakışsa bile alternatifler olsun diye birden fazla seçenek sunar.)

Sürekli izleme modu işlemleri:

İzleme bölgesini seç: F1 veya Ctrl+Z veya Alt+Z

İzlemeye başla: F2 veya Ctrl+6 veya Alt+6

İzlemeyi durdur: F9 veya Ctrl+Y veya Alt+Y

Αυτό το πρόγραμμα πλέον υποστηρίζει απλοποιημένη λειτουργία διεπαφής, όπου εμφανίζεται μόνο το πλαίσιο κειμένου OCR + το πλαίσιο μετάφρασης, ή μόνο το πλαίσιο μετάφρασης. Τα άλλα στοιχεία μπορούν όλα να κρυφτούν.

Την πρώτη φορά που θα πατήσεις Ctrl+0 ή Alt+0, η διεπαφή θα διατηρήσει μόνο το πλαίσιο κειμένου + το πλαίσιο μετάφρασης, κρύβοντας τα υπόλοιπα στοιχεία. Πατώντας ξανά Ctrl+0 ή Alt+0, η διεπαφή θα διατηρήσει μόνο το πλαίσιο μετάφρασης. Πατώντας ξανά Ctrl+0 ή Alt+0, θα επανέλθει στην αρχική εμφάνιση.

Σημείωση: εκείνα τα στοιχεία απλώς κρύβονται, δεν απενεργοποιούνται — η αρχική τους λειτουργία και οι άλλες συντομεύσεις δεν επηρεάζονται. Θυμήσου ότι αυτές οι συντομεύσεις λειτουργούν μόνο όταν το πρόγραμμα έχει εστίαση (δεν είναι παγκόσμιες συντομεύσεις). Παρακάτω παρατίθενται άλλες συντομεύσεις:

Ctrl+8 ή Alt+8: μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Ctrl+9 ή Alt+9: αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Λειτουργία γρήγορης μιας φοράς επιλογής και μετάφρασης:

F5 ή F6 ή F7 ή F8 ή Ctrl+Q ή Ctrl+P ή Alt+Q ή Alt+P

(Οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα παρέχει πολλές επιλογές ώστε αν μια συντόμευση συγκρούεται με άλλο λογισμικό, να υπάρχουν εναλλακτικές.)

Ενέργειες συνεχούς λειτουργίας παρακολούθησης:

Επιλογή περιοχής παρακολούθησης: F1 ή Ctrl+Z ή Alt+Z

Έναρξη παρακολούθησης: F2 ή Ctrl+6 ή Alt+6

Διακοπή παρακολούθησης: F9 ή Ctrl+Y ή Alt+Y

Detta program stöder nu ett förenklat gränssnittsläge, som endast visar OCR-textfält + översättningstextfält, eller endast översättningstextfältet. Andra komponenter kan döljas helt.

Första gången du trycker Ctrl+0 eller Alt+0 behåller gränssnittet bara textfältet + översättningstextfältet, de andra komponenterna döljs. Tryck igen på Ctrl+0 eller Alt+0, gränssnittet behåller endast översättningstextfältet. Tryck en gång till Ctrl+0 eller Alt+0, då återställs originalutseendet.

Observera: de komponenterna är bara dolda, inte inaktiverade — deras ursprungliga funktioner och andra snabbkommandon påverkas inte. Kom ihåg att dessa snabbkommandon bara fungerar när programmet har fokus (de är inte globala). Nedan beskrivs de övriga snabbkommandona:

Ctrl+8 eller Alt+8: minska teckenstorlek

Ctrl+9 eller Alt+9: öka teckenstorlek

Engångs snabbval & översättningsläge:

F5 eller F6 eller F7 eller F8 eller Ctrl+Q eller Ctrl+P eller Alt+Q eller Alt+P

(Någon av dessa tangenter ger samma effekt. Programmet erbjuder flera val för att om en genväg kolliderar med annan mjukvara, ska det finnas alternativa.)

Kontinuerlig övervakningsläge operationer:

Välj övervakningsområde: F1 eller Ctrl+Z eller Alt+Z

Starta övervakning: F2 eller Ctrl+6 eller Alt+6

Stoppa övervakning: F9 eller Ctrl+Y eller Alt+Y

Dette programmet støtter nå en forenklet grensesnittmodus, som kun viser OCR-tekstfelt + oversettelses-tekstfelt, eller kun oversettelsesfeltet. De andre komponentene kan skjules.

Første gang du trykker Ctrl+0 eller Alt+0, vil grensesnittet beholde bare tekstfeltet + oversettelsesfeltet, og skjule de andre komponentene. Trykker du Ctrl+0 eller Alt+0 igjen, beholdes kun oversettelsesfeltet. Enda en gang Ctrl+0 eller Alt+0, og grensesnittet gjenopprettes til originalt utseende.

Merk: de komponentene er bare skjult, ikke deaktivert — deres opprinnelige funksjon og andre hurtigtaster påvirkes ikke. Husk at disse hurtigtastene bare virker når programmet har fokus (de er ikke globale). Under er de andre hurtigtastene:

Ctrl+8 eller Alt+8: minske skriftstørrelse

Ctrl+9 eller Alt+9: øke skriftstørrelse

Engangs hurtigvalg & oversettingsmodus:

F5 eller F6 eller F7 eller F8 eller Ctrl+Q eller Ctrl+P eller Alt+Q eller Alt+P

(Hvilken som helst av disse tastene gir samme effekt. Programmet tilbyr flere valg slik at om en snarvei kolliderer med annen programvare, finnes alternativer.)

Kontinuerlig overvåkningsmodus operasjoner:

Velg overvåkningsområde: F1 eller Ctrl+Z eller Alt+Z

Start overvåkning: F2 eller Ctrl+6 eller Alt+6

Stopp overvåkning: F9 eller Ctrl+Y or Alt+Y

Tento program nyní podporuje zjednodušený režim rozhraní, který zobrazuje pouze OCR textové pole + překladové textové pole, nebo pouze překladové textové pole. Ostatní komponenty mohou být úplně skryté.

Poprvé stisknete Ctrl+0 nebo Alt+0, rozhraní ponechá pouze textové pole + překladové pole a ostatní komponenty skryje. Znovu stisknete Ctrl+0 nebo Alt+0, rozhraní ponechá pouze překladové pole. Ještě jednou Ctrl+0 nebo Alt+0 a obnoví se původní vzhled.

Poznámka: ty komponenty jsou jen skryty, nejsou deaktivovány — jejich původní funkce a ostatní klávesové zkratky nejsou ovlivněny. Pamatuj, že tyto zkratky fungují pouze když má program fokus (nejsou to globální zkratky). Níže jsou další zkratky:

Ctrl+8 nebo Alt+8: zmenšit velikost písma

Ctrl+9 nebo Alt+9: zvětšit velikost písma

Jednorázový režim rychlého výběru a překladu:

F5 nebo F6 nebo F7 nebo F8 nebo Ctrl+Q nebo Ctrl+P nebo Alt+Q nebo Alt+P

(Stisk jakéhokoli z těchto kláves má stejný efekt. Program nabízí více možností pro případ, že nějaká zkratka koliduje s jiným softwarem, aby byly alternativy.)

Operace režimu nepřetržitého sledování:

Vybrat oblast sledování: F1 nebo Ctrl+Z nebo Alt+Z

Zahájit sledování: F2 nebo Ctrl+6 nebo Alt+6

Zastavit sledování: F9 nebo Ctrl+Y nebo Alt+Y

Ez a program mostantól támogat egy egyszerűsített felület üzemmódot, amely csak az OCR szövegmezőt + a fordítás szövegmezőt jeleníti meg, vagy csak a fordítás szövegmezőt. A többi komponens mind elrejthető.

Először, amikor lenyomod a Ctrl+0 vagy Alt+0 billentyűt, az interface csak a szövegmezőt + fordítás mezőt tartja meg, a többi komponens el lesz rejtve. Ha újra lenyomod Ctrl+0 vagy Alt+0-t, az interface csak a fordítás mezőt tartja meg. Ha ismét lenyomod Ctrl+0 vagy Alt+0-t, visszaáll az eredeti kinézet.

Megjegyzés: ezek a komponensek csak el vannak rejtve, nem le vannak tiltva — az eredeti funkcióik és a többi gyorsbillentyű használata nem sérül. Ne feledd, hogy ezek a gyorsbillentyűk csak akkor működnek, amikor a program fókuszban van (nem globális gyorsbillentyűk). Lentebb le vannak írva a többi gyorsbillentyűk:

Ctrl+8 vagy Alt+8: betűméret csökkentése

Ctrl+9 vagy Alt+9: betűméret növelése

Egyszeri gyors kiválasztás és fordítás mód:

F5 vagy F6 vagy F7 vagy F8 vagy Ctrl+Q vagy Ctrl+P vagy Alt+Q vagy Alt+P

(Bármelyik gomb lenyomása ugyanazt az effektust adja. A program több opciót kínál, hogy ha egy gyorsbillentyű ütközik más szoftverrel, legyen alternatíva.)

Folyamatos megfigyelési mód műveletek:

Megfigyelési régió kiválasztása: F1 vagy Ctrl+Z vagy Alt+Z

Megfigyelés indítása: F2 vagy Ctrl+6 vagy Alt+6

Megfigyelés leállítása: F9 vagy Ctrl+Y vagy Alt+Y

תוכנה זו תומכת כעת במצב ממשק פשוט, שבו מוצג רק תיבת טקסט OCR + תיבת תרגום, או רק תיבת תרגום. ניתן להסתיר את כל שאר הרכיבים.

בפעם הראשונה שלוחצים Ctrl+0 או Alt+0, הממשק ישאיר רק את תיבת הטקסט + תיבת התרגום, ויחביא את שאר הרכיבים. בלחיצה נוספת על Ctrl+0 או Alt+0, הממשק ישאיר רק את תיבת התרגום. בלחיצה נוספת על Ctrl+0 או Alt+0, הממשק חוזר למצב המקורי.

שימו לב: הרכיבים האלה מוסתרים בלבד, לא מבוטלים — הפונקציות המקוריות שלהם וקיצורי מקשים אחרים אינם מושפעים. זכרו שקיצורים אלו פועלים רק כאשר התוכנה בפוקוס (הם אינם קיצורי דרך גלובליים). להלן קיצורים נוספים:

Ctrl+8 או Alt+8: הקטנת גודל גופן

Ctrl+9 או Alt+9: הגדלת גודל גופן

מצב בחירה מהירה ותרגום חד-פעמי:

F5 או F6 או F7 או F8 או Ctrl+Q או Ctrl+P או Alt+Q או Alt+P

(כל מקש מהמקשים הללו נותן את אותה תוצאה. התוכנה מציעה כמה אפשרויות כדי שאם קיצור אחד מתנגש עם תוכנה אחרת, יהיו חלופות.)

פעולות מצב ניטור מתמשך:

בחירת אזור ניטור: F1 או Ctrl+Z או Alt+Z

התחלת ניטור: F2 או Ctrl+6 או Alt+6

עצירת ניטור: F9 או Ctrl+Y או Alt+Y

Chương trình này hiện hỗ trợ chế độ giao diện đơn giản, chỉ hiển thị ô văn bản OCR + ô văn bản dịch hoặc chỉ hiển thị ô văn bản dịch. Các thành phần khác có thể ẩn đi hoàn toàn.

Lần đầu nhấn Ctrl+0 hoặc Alt+0, giao diện sẽ chỉ giữ lại ô văn bản + ô dịch, ẩn các thành phần khác. Nhấn Ctrl+0 hoặc Alt+0 lần nữa, giao diện chỉ giữ lại ô dịch. Nhấn thêm lần nữa Ctrl+0 hoặc Alt+0 để trở về như ban đầu.

Lưu ý: các thành phần đó chỉ bị ẩn đi, không bị vô hiệu hóa — chức năng gốc và các phím tắt khác vẫn hoạt động. Hãy nhớ rằng các phím tắt này chỉ hoạt động khi chương trình đang được chọn (không phải phím tắt toàn cục). Dưới đây là các phím tắt khác:

Ctrl+8 hoặc Alt+8: giảm cỡ chữ

Ctrl+9 hoặc Alt+9: tăng cỡ chữ

Chế độ chọn nhanh & dịch một lần:

F5 hoặc F6 hoặc F7 hoặc F8 hoặc Ctrl+Q hoặc Ctrl+P hoặc Alt+Q hoặc Alt+P

(Nhấn bất kỳ phím nào trong số này đều có cùng hiệu quả. Chương trình cung cấp nhiều lựa chọn để nếu một phím tắt xung đột với phần mềm khác thì vẫn có lựa chọn thay thế.)

Thao tác chế độ giám sát liên tục:

Chọn vùng giám sát: F1 hoặc Ctrl+Z hoặc Alt+Z

Bắt đầu giám sát: F2 hoặc Ctrl+6 hoặc Alt+6

Dừng giám sát: F9 hoặc Ctrl+Y hoặc Alt+Y

Program ini kini mendukung mode antarmuka sederhana, yang hanya menampilkan kotak teks OCR + kotak teks terjemahan atau hanya kotak teks terjemahan. Komponen lain dapat disembunyikan sepenuhnya.

Pertama kali menekan Ctrl+0 atau Alt+0, antarmuka hanya menampilkan kotak teks + kotak terjemahan, menyembunyikan komponen lain. Tekan Ctrl+0 atau Alt+0 lagi, antarmuka hanya menampilkan kotak terjemahan. Tekan sekali lagi Ctrl+0 atau Alt+0 untuk kembali ke tampilan semula.

Catatan: komponen tersebut hanya disembunyikan, tidak dinonaktifkan — fungsi aslinya dan pintasan lain tetap berfungsi. Ingat bahwa pintasan ini hanya berfungsi saat program dalam fokus (bukan pintasan global). Berikut pintasan lainnya:

Ctrl+8 atau Alt+8: perkecil ukuran font

Ctrl+9 atau Alt+9: perbesar ukuran font

Mode pilih & terjemahkan cepat sekali pakai:

F5 atau F6 atau F7 atau F8 atau Ctrl+Q atau Ctrl+P atau Alt+Q atau Alt+P

(Menekan salah satu pintasan ini memberikan efek yang sama. Program menyediakan beberapa opsi agar jika salah satu pintasan berbenturan dengan perangkat lunak lain, masih ada alternatif.)

Operasi mode pemantauan berkelanjutan:

Pilih area pemantauan: F1 atau Ctrl+Z atau Alt+Z

Mulai pemantauan: F2 atau Ctrl+6 atau Alt+6

Hentikan pemantauan: F9 atau Ctrl+Y atau Alt+Y

Program ini kini menyokong mod antara muka ringkas, yang hanya memaparkan kotak teks OCR + kotak teks terjemahan atau hanya kotak teks terjemahan. Komponen lain boleh disembunyikan sepenuhnya.

Kali pertama menekan Ctrl+0 atau Alt+0, antara muka akan kekal hanya kotak teks + kotak terjemahan, menyembunyikan komponen lain. Tekan Ctrl+0 atau Alt+0 sekali lagi, antara muka hanya mengekalkan kotak terjemahan. Tekan sekali lagi Ctrl+0 atau Alt+0 untuk kembali ke paparan asal.

Nota: komponen tersebut hanya disembunyikan, tidak dilumpuhkan — fungsi asal dan pintasan lain tidak terjejas. Ingat bahawa pintasan ini hanya berfungsi apabila program berada dalam fokus (bukan pintasan global). Berikut adalah pintasan lain:

Ctrl+8 atau Alt+8: kecilkan saiz fon

Ctrl+9 atau Alt+9: besarkan saiz fon

Mod pilih & terjemah pantas sekali sahaja:

F5 atau F6 atau F7 atau F8 atau Ctrl+Q atau Ctrl+P atau Alt+Q atau Alt+P

(Menekan mana-mana pintasan ini akan memberi kesan yang sama. Program menyediakan banyak pilihan supaya jika ada pintasan yang bertembung dengan perisian lain, masih ada alternatif.)

Operasi mod pemantauan berterusan:

Pilih kawasan pemantauan: F1 atau Ctrl+Z atau Alt+Z

Mula pemantauan: F2 atau Ctrl+6 atau Alt+6

Hentikan pemantauan: F9 atau Ctrl+Y atau Alt+Y

यह प्रोग्राम अब सरल इंटरफ़ेस मोड का समर्थन करता है, जिसमें केवल OCR टेक्स्ट बॉक्स + अनुवाद टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है या केवल अनुवाद टेक्स्ट बॉक्स। अन्य घटकों को पूरी तरह छिपाया जा सकता है।

पहली बार Ctrl+0 या Alt+0 दबाने पर, इंटरफ़ेस केवल टेक्स्ट बॉक्स + अनुवाद बॉक्स दिखाएगा और अन्य घटकों को छिपा देगा। दोबारा Ctrl+0 या Alt+0 दबाने पर, इंटरफ़ेस केवल अनुवाद बॉक्स रखेगा। तीसरी बार Ctrl+0 या Alt+0 दबाने पर, यह मूल रूप में वापस आ जाएगा।

ध्यान दें: ये घटक केवल छिपाए जाते हैं, निष्क्रिय नहीं किए जाते — उनकी मूल कार्यक्षमता और अन्य शॉर्टकट्स प्रभावित नहीं होते। याद रखें कि ये शॉर्टकट्स तभी काम करते हैं जब प्रोग्राम फोकस में हो (ये ग्लोबल शॉर्टकट्स नहीं हैं)। अन्य शॉर्टकट्स नीचे दिए गए हैं:

Ctrl+8 या Alt+8: फ़ॉन्ट आकार छोटा करें

Ctrl+9 या Alt+9: फ़ॉन्ट आकार बड़ा करें

एकबारगी तेज़ चयन और अनुवाद मोड:

F5 या F6 या F7 या F8 या Ctrl+Q या Ctrl+P या Alt+Q या Alt+P

(इनमें से कोई भी शॉर्टकट दबाने से एक जैसा प्रभाव होगा। यह प्रोग्राम कई विकल्प देता है ताकि यदि कोई शॉर्टकट किसी अन्य सॉफ़्टवेयर से टकराए तो विकल्प मौजूद हों।)

निरंतर निगरानी मोड संचालन:

निगरानी क्षेत्र चुनें: F1 या Ctrl+Z या Alt+Z

निगरानी शुरू करें: F2 या Ctrl+6 या Alt+6

निगरानी रोकें: F9 या Ctrl+Y या Alt+Y

Гэтая праграма цяпер падтрымлівае спрошчаны рэжым інтэрфейсу, калі адлюстроўваецца толькі тэкставае поле OCR + поле перакладу або толькі поле перакладу. Іншыя кампаненты могуць быць цалкам схаваныя.

Пры першым націску Ctrl+0 або Alt+0 інтэрфейс пакідае толькі тэкставае поле + поле перакладу, хаваючы астатнія кампаненты. Пры паўторным націску Ctrl+0 або Alt+0 інтэрфейс пакідае толькі поле перакладу. Пры наступным націску Ctrl+0 або Alt+0 вяртаецца першапачатковы выгляд.

Заўвага: гэтыя кампаненты толькі схаваныя, але не адключаныя — іх функцыі і іншыя гарачыя клавішы застаюцца дзейнымі. Памятайце, што гэтыя спалучэнні працуюць толькі калі праграма ў фокусе (не глабальныя). Вось іншыя спалучэнні:

Ctrl+8 або Alt+8: паменшыць памер шрыфту

Ctrl+9 або Alt+9: павялічыць памер шрыфту

Рэжым хуткага аднаразовага выбару і перакладу:

F5 або F6 або F7 або F8 або Ctrl+Q або Ctrl+P або Alt+Q або Alt+P

(Любое з гэтых спалучэнняў мае аднолькавы эфект. Праграма прапануе некалькі варыянтаў на выпадак канфлікту з іншым ПЗ.)

Аперацыі ў рэжыме бесперапыннага маніторынгу:

Выбраць вобласць маніторынгу: F1 або Ctrl+Z або Alt+Z

Пачаць маніторынг: F2 або Ctrl+6 або Alt+6

Спыніць маніторынг: F9 або Ctrl+Y або Alt+Y

Тази програма вече поддържа опростен режим на интерфейса, при който се показва само OCR текстово поле + поле за превод или само поле за превод. Другите компоненти могат да бъдат напълно скрити.

При първо натискане на Ctrl+0 или Alt+0 интерфейсът оставя само текстовото поле + полето за превод, скривайки другите компоненти. При повторно натискане на Ctrl+0 или Alt+0 интерфейсът оставя само полето за превод. При следващо натискане на Ctrl+0 или Alt+0 се възстановява първоначалният изглед.

Забележка: тези компоненти са само скрити, а не изключени — техните функции и другите бързи клавиши остават активни. Имайте предвид, че тези клавиши работят само когато програмата е на фокус (не са глобални). Други бързи клавиши:

Ctrl+8 или Alt+8: намаляване на размера на шрифта

Ctrl+9 или Alt+9: увеличаване на размера на шрифта

Режим за еднократен бърз избор и превод:

F5 или F6 или F7 или F8 или Ctrl+Q или Ctrl+P или Alt+Q или Alt+P

(Всяка от тези комбинации има същия ефект. Програмата предлага множество варианти, за да има алтернатива при конфликт.)

Операции в режим на непрекъснат мониторинг:

Избор на зона за мониторинг: F1 или Ctrl+Z или Alt+Z

Започване на мониторинг: F2 или Ctrl+6 или Alt+6

Спиране на мониторинг: F9 или Ctrl+Y или Alt+Y

Tento program teraz podporuje zjednodušený režim rozhrania, keď sa zobrazuje iba textové pole OCR + pole prekladu alebo iba pole prekladu. Ostatné komponenty môžu byť úplne skryté.

Pri prvom stlačení Ctrl+0 alebo Alt+0 rozhranie ponechá iba textové pole + pole prekladu a ostatné skryje. Pri opätovnom stlačení Ctrl+0 alebo Alt+0 zostane iba pole prekladu. Pri ďalšom stlačení Ctrl+0 alebo Alt+0 sa obnoví pôvodný vzhľad.

Poznámka: tieto komponenty sú iba skryté, nie vypnuté — ich funkcie a ďalšie skratky zostávajú aktívne. Pamätajte, že tieto skratky fungujú iba keď je program vo fóku (nie sú globálne). Ďalšie skratky:

Ctrl+8 alebo Alt+8: zmenšiť veľkosť písma

Ctrl+9 alebo Alt+9: zväčšiť veľkosť písma

Režim rýchleho jednorazového výberu a prekladu:

F5 alebo F6 alebo F7 alebo F8 alebo Ctrl+Q alebo Ctrl+P alebo Alt+Q alebo Alt+P

(Akékoľvek stlačenie má rovnaký efekt. Program ponúka viac možností pre prípad konfliktu.)

Operácie v režime nepretržitého monitorovania:

Vybrať oblasť monitorovania: F1 alebo Ctrl+Z alebo Alt+Z

Spustiť monitorovanie: F2 alebo Ctrl+6 alebo Alt+6

Zastaviť monitorovanie: F9 alebo Ctrl+Y alebo Alt+Y

Ta program zdaj podpira poenostavljen način vmesnika, ki prikazuje samo OCR besedilno polje + polje za prevod ali samo polje za prevod. Drugi elementi se lahko popolnoma skrijejo.

Ob prvem pritisku Ctrl+0 ali Alt+0 vmesnik ohrani samo besedilno polje + polje za prevod, druge elemente pa skrije. Ob ponovnem pritisku Ctrl+0 ali Alt+0 ostane samo polje za prevod. Ob naslednjem pritisku Ctrl+0 ali Alt+0 se obnovi prvotni videz.

Opomba: ti elementi so samo skriti, ne onemogočeni — njihove funkcije in druge bližnjice ostanejo aktivne. Zapomnite si, da te bližnjice delujejo samo, ko je program v ospredju (niso globalne). Druge bližnjice:

Ctrl+8 ali Alt+8: zmanjšaj velikost pisave

Ctrl+9 ali Alt+9: povečaj velikost pisave

Način hitre enkratne izbire in prevoda:

F5 ali F6 ali F7 ali F8 ali Ctrl+Q ali Ctrl+P ali Alt+Q ali Alt+P

(Katerakoli tipka ima enak učinek. Program ponuja več možnosti, da se izognete konfliktom.)

Operacije v načinu neprekinjenega nadzora:

Izberi območje nadzora: F1 ali Ctrl+Z ali Alt+Z

Začni nadzor: F2 ali Ctrl+6 ali Alt+6

Ustavi nadzor: F9 ali Ctrl+Y ali Alt+Y

Þetta forrit styður nú einfaldað viðmótsstillingu, sýnir aðeins OCR textareit + þýðingarreit, eða aðeins þýðingarreit. Annað er hægt að fela. Í fyrsta skipti sem ýtt er á Ctrl+0 eða Alt+0, heldur viðmótið aðeins eftir textareit + þýðingarreit, og felur önnur atriði. Ýttu aftur á Ctrl+0 eða Alt+0, þá verður aðeins þýðingarreiturinn eftir. Ýttu aftur á Ctrl+0 eða Alt+0 til að endurheimta allt. Athugaðu að þessir hlutar eru aðeins faldir, virkni þeirra og aðrir flýtilyklar haldast óbreyttir. Mundu að þessir flýtilyklar virka aðeins þegar forritið er í fókus (ekki alþjóðlegir flýtilyklar). Hér eru aðrir flýtilyklar:

Ctrl+8 eða Alt+8 minnkar leturstærð; Ctrl+9 eða Alt+9 stækkar leturstærð.

Flýtival og þýðing í einni aðgerð:

F5 eða F6 eða F7 eða F8 eða Ctrl+Q eða Ctrl+P eða Alt+Q eða Alt+P (hvaða sem er hefur sama áhrif. Margir valkostir eru veittir til að forðast árekstra við önnur forrit).

Stöðug eftirlitsstilling:

Veldu svæði til að fylgjast með: F1 eða Ctrl+Z eða Alt+Z

Byrja eftirlit: F2 eða Ctrl+6 eða Alt+6

Stöðva eftirlit: F9 eða Ctrl+Y eða Alt+Y

Acest program acceptă acum modul simplificat al interfeței, afișând doar caseta de text OCR + caseta de text de traducere, sau doar caseta de text de traducere. Restul poate fi ascuns. La prima apăsare a Ctrl+0 sau Alt+0, interfața păstrează doar caseta de text + caseta de traducere și ascunde celelalte componente. Apăsând din nou Ctrl+0 sau Alt+0, rămâne doar caseta de traducere. Apăsând din nou Ctrl+0 sau Alt+0, se revine la starea inițială. Atenție, aceste componente sunt doar ascunse, nu li se afectează funcționalitatea sau utilizarea altor scurtături. Ține minte, aceste scurtături funcționează doar când programul este în prim-plan (nu sunt scurtături globale). Alte scurtături:

Ctrl+8 sau Alt+8 micșorează fontul; Ctrl+9 sau Alt+9 mărește fontul.

Selecție rapidă și traducere dintr-o singură mișcare:

F5 sau F6 sau F7 sau F8 sau Ctrl+Q sau Ctrl+P sau Alt+Q sau Alt+P (oricare are același efect. Mai multe opțiuni sunt oferite pentru a evita conflictele cu alte programe).

Mod de monitorizare continuă:

Selectează zona de monitorizat: F1 sau Ctrl+Z sau Alt+Z

Pornește monitorizarea: F2 sau Ctrl+6 sau Alt+6

Oprește monitorizarea: F9 sau Ctrl+Y sau Alt+Y

Aquest programa ara admet el mode simplificat de la interfície, mostrant només el quadre de text OCR + el quadre de text de traducció, o només el quadre de text de traducció. La resta es pot amagar. En prémer per primera vegada Ctrl+0 o Alt+0, la interfície només manté el quadre de text + el quadre de traducció, amagant la resta de components. En prémer una altra vegada Ctrl+0 o Alt+0, només queda el quadre de traducció. En prémer una altra vegada Ctrl+0 o Alt+0, es restaura tot. Tingues en compte que aquests components només estan amagats, però la seva funció i les altres dreceres segueixen actives. Recorda que aquestes dreceres només funcionen quan el programa està en focus (no són dreceres globals). Altres dreceres:

Ctrl+8 o Alt+8 disminueix la mida de la lletra; Ctrl+9 o Alt+9 augmenta la mida de la lletra.

Selecció ràpida i traducció en un sol pas:

F5 o F6 o F7 o F8 o Ctrl+Q o Ctrl+P o Alt+Q o Alt+P (qualsevol d’aquestes té el mateix efecte. Es proporcionen diverses opcions per evitar conflictes amb altres programes).

Mode de monitoratge continu:

Selecciona l’àrea de monitoratge: F1 o Ctrl+Z o Alt+Z

Inicia el monitoratge: F2 o Ctrl+6 o Alt+6

Atura el monitoratge: F9 o Ctrl+Y o Alt+Y

Tha am prògram seo a-nis a’ toirt taic do mhodh eadar-aghaidh sìmplidh, a’ sealltainn dìreach bogsa teacsa OCR + bogsa teacsa eadar-theangachaidh, no dìreach bogsa teacsa eadar-theangachaidh. Faodar càch a chur am falach. A’ chiad uair a bhrùthas tu Ctrl+0 no Alt+0, cumaidh an eadar-aghaidh dìreach am bogsa teacsa + am bogsa eadar-theangachaidh, a’ falach a h-uile càil eile. Brùth Ctrl+0 no Alt+0 a-rithist, chan fhàg e ach am bogsa eadar-theangachaidh. Brùth Ctrl+0 no Alt+0 a-rithist, tillidh e mar a bha e. Thoir an aire nach eil na pàirtean sin ach falaichte, bidh an gnìomh aca agus cleachdadh nam prìomh iuchraichean eile fhathast ag obair. Cuimhnich, bidh na prìomh iuchraichean seo ag obair dìreach nuair a tha am prògram ann am fòcas (chan e prìomh iuchraichean cruinneil a th’ annta). Prìomh iuchraichean eile:

Ctrl+8 no Alt+8 a’ lùghdachadh meud an fhronta; Ctrl+9 no Alt+9 a’ meudachadh meud an fhronta.

Taghadh luath is eadar-theangachadh sa bhad:

F5 no F6 no F7 no F8 no Ctrl+Q no Ctrl+P no Alt+Q no Alt+P (tha an aon bhuaidh aig gin dhiubh. Tha grunn roghainnean air an toirt seachad gus còmhstri le prògraman eile a sheachnadh).

Modh sgrùdaidh leantainneach:

Tagh raon sgrùdaidh: F1 no Ctrl+Z no Alt+Z

Tòisich sgrùdadh: F2 no Ctrl+6 no Alt+6

Stad sgrùdadh: F9 no Ctrl+Y no Alt+Y

இந்த நிரல் இப்போது எளிய இடைமுக முறையை ஆதரிக்கிறது, OCR உரை பெட்டி + மொழிபெயர்ப்பு உரை பெட்டி மட்டும் காண்பிக்கிறது, அல்லது மொழிபெயர்ப்பு உரை பெட்டி மட்டும் காண்பிக்கிறது. மற்றவை மறைக்கப்படலாம். முதன்முதலாக Ctrl+0 அல்லது Alt+0 அழுத்தும்போது, இடைமுகம் உரை பெட்டி + மொழிபெயர்ப்பு பெட்டி மட்டும் வைத்துக்கொண்டு, மற்ற கூறுகளை மறைக்கிறது. மீண்டும் Ctrl+0 அல்லது Alt+0 அழுத்தும்போது, மொழிபெயர்ப்பு பெட்டி மட்டும் இருக்கும். மீண்டும் Ctrl+0 அல்லது Alt+0 அழுத்தும்போது, அசல் நிலைக்கு திரும்பும். கவனிக்கவும், இந்த கூறுகள் வெறும் மறைக்கப்படுகின்றன, அவற்றின் செயல்பாடு அல்லது பிற குறுக்கு விசைகள் பாதிக்கப்படாது. நினைவில் கொள்க, இந்த குறுக்கு விசைகள் நிரல் கவனத்தில் இருக்கும் போது மட்டுமே செயல்படும் (இவை பொதுவான குறுக்கு விசைகள் அல்ல). பிற குறுக்கு விசைகள்:

Ctrl+8 அல்லது Alt+8 எழுத்துரு அளவைச் சுருக்கும்; Ctrl+9 அல்லது Alt+9 எழுத்துரு அளவை பெருக்கும்.

ஒரே கட்டத்தில் விரைவான தேர்வு மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு:

F5 அல்லது F6 அல்லது F7 அல்லது F8 அல்லது Ctrl+Q அல்லது Ctrl+P அல்லது Alt+Q அல்லது Alt+P (எந்த விசையும் ஒரே விளைவை தரும். பிற மென்பொருள்களுடன் மோதலைத் தவிர்க்க பல விருப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன).

தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு முறை:

கண்காணிப்பு பகுதியைத் தேர்ந்தெடு: F1 அல்லது Ctrl+Z அல்லது Alt+Z

கண்காணிப்பைத் தொடங்கு: F2 அல்லது Ctrl+6 அல்லது Alt+6

கண்காணிப்பை நிறுத்து: F9 அல்லது Ctrl+Y அல்லது Alt+Y

ایہہ پروگرام ہن سادہ انٹرفیس موڈ نوں سپورٹ کردا اے، صرف OCR ٹیکسٹ باکس + ترجمہ ٹیکسٹ باکس وکھاؤندا اے، یا صرف ترجمہ ٹیکسٹ باکس وکھاؤندا اے۔ باقی چیزاں نوں چھپایا جا سکدا اے۔ پہلی واری Ctrl+0 یا Alt+0 دباؤندے نال، انٹرفیس صرف ٹیکسٹ باکس + ترجمہ باکس رکھدا اے تے ہور کمپوننٹس نوں چھپاؤندا اے۔ دوبارہ Ctrl+0 یا Alt+0 دباؤ، صرف ترجمہ باکس رہ جاندا اے۔ فیر Ctrl+0 یا Alt+0 دباؤ، اصل حالت واپس آ جاندی اے۔ یاد رکھو، ایہہ کمپوننٹس صرف چھپائے گئے نیں، انہاں دیاں فنکشنالٹیز یا ہور شارٹ کٹ تے کوئی اثر نہیں پین٘دا۔ یاد رکھو ایہہ شارٹ کٹ صرف جدو پروگرام فوکس وچ ہوئے تے کم کردے نیں (ایہہ گلوبل شارٹ کٹ نہیں نیں)۔ ہور شارٹ کٹ:

Ctrl+8 یا Alt+8 فونٹ سائز گھٹاؤ؛ Ctrl+9 یا Alt+9 فونٹ سائز وادھاؤ۔

اکھوں اکھ چناؤ تے ترجمہ موڈ:

F5 یا F6 یا F7 یا F8 یا Ctrl+Q یا Ctrl+P یا Alt+Q یا Alt+P (کوئی وی دباؤ، اثر ایکو جیہا اے۔ ہور سافٹ ویئر نال کنفلکٹ توں بچن لئی ودھ آپشن مہیا کیتے گئے نیں)۔

مسلسل مانیٹرنگ موڈ آپریشن:

مانیٹرنگ ایریا چُنو: F1 یا Ctrl+Z یا Alt+Z

مانیٹرنگ شروع کرو: F2 یا Ctrl+6 یا Alt+6

مانیٹرنگ روک دو: F9 یا Ctrl+Y یا Alt+Y

یہ پروگرام اب سادہ انٹرفیس موڈ کو سپورٹ کرتا ہے، صرف OCR ٹیکسٹ باکس + ترجمہ ٹیکسٹ باکس دکھاتا ہے، یا صرف ترجمہ ٹیکسٹ باکس دکھاتا ہے۔ باقی سب چھپایا جا سکتا ہے۔ پہلی بار Ctrl+0 یا Alt+0 دبانے پر، انٹرفیس صرف ٹیکسٹ باکس + ترجمہ باکس رکھتا ہے اور باقی کمپوننٹس کو چھپا دیتا ہے۔ دوبارہ Ctrl+0 یا Alt+0 دبانے پر، صرف ترجمہ باکس باقی رہ جاتا ہے۔ دوبارہ Ctrl+0 یا Alt+0 دبانے پر، اصل حالت بحال ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ کمپوننٹس صرف چھپائے گئے ہیں، ان کی فنکشنالٹی یا دوسرے شارٹ کٹس متاثر نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں یہ شارٹ کٹس صرف تب کام کرتے ہیں جب پروگرام فوکس میں ہو (یہ گلوبل شارٹ کٹس نہیں ہیں)۔ دیگر شارٹ کٹس:

Ctrl+8 یا Alt+8 فونٹ کا سائز کم کرے؛ Ctrl+9 یا Alt+9 فونٹ کا سائز بڑھائے۔

ایک کلک میں فوری انتخاب اور ترجمہ موڈ:

F5 یا F6 یا F7 یا F8 یا Ctrl+Q یا Ctrl+P یا Alt+Q یا Alt+P (ان میں سے کوئی بھی ایک جیسا اثر دیتا ہے۔ دوسرے سافٹ ویئر سے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کئی اختیارات دیے گئے ہیں)۔

مسلسل مانیٹرنگ موڈ آپریشن:

مانیٹرنگ ایریا منتخب کریں: F1 یا Ctrl+Z یا Alt+Z

مانیٹرنگ شروع کریں: F2 یا Ctrl+6 یا Alt+6

مانیٹرنگ روکیں: F9 یا Ctrl+Y یا Alt+Y

Šī programma tagad atbalsta vienkāršoto interfeisa režīmu, rādot tikai OCR teksta lauku + tulkojuma teksta lauku, vai tikai tulkojuma teksta lauku. Pārējo var neskatīt. Pirmo reizi nospiežot Ctrl+0 vai Alt+0, interfeiss atstāj tikai teksta lauku + tulkojuma lauku, paslēpjot pārējās komponentes. Nospiežot vēlreiz Ctrl+0 vai Alt+0, paliek tikai tulkojuma lauks. Nospiežot vēlreiz Ctrl+0 vai Alt+0, viss tiek atjaunots. Ņem vērā, ka šīs komponentes tikai tiek paslēptas, to funkcionalitāte un citu īsceļu izmantošana paliek neskarta. Atceries, ka šie īsceļi darbojas tikai tad, kad programma ir fokusā (tie nav globāli īsceļi). Citi īsceļi:

Ctrl+8 vai Alt+8 samazina fonta izmēru; Ctrl+9 vai Alt+9 palielina fonta izmēru.

Ātrā izvēle un tulkošanas režīms vienā solī:

F5 vai F6 vai F7 vai F8 vai Ctrl+Q vai Ctrl+P vai Alt+Q vai Alt+P (jebkurš no tiem darbojas vienādi. Tiek piedāvātas vairākas iespējas, lai izvairītos no konflikta ar citām programmām).

Nepārtraukta monitorēšanas režīma darbības:

Izvēlēties uzraudzības zonu: F1 vai Ctrl+Z vai Alt+Z

Sākt uzraudzību: F2 vai Ctrl+6 vai Alt+6

Apturēt uzraudzību: F9 vai Ctrl+Y vai Alt+Y

See programm toetab nüüd lihtsustatud liideserežiimi, kuvades ainult OCR-tekstikasti + tõlketekstikasti, või ainult tõlketekstikasti. Teisi saab peita. Esimesel Ctrl+0 või Alt+0 vajutamisel jätab liides ainult tekstikasti + tõlketekstikasti ja peidab ülejäänud komponendid. Kui vajutad uuesti Ctrl+0 või Alt+0, jääb ainult tõlketekstikast. Kui vajutad veel kord Ctrl+0 või Alt+0, taastub algne olek. Pane tähele, et need komponendid on vaid peidetud, nende funktsionaalsus ja teiste kiirklahvide kasutamine jääb samaks. Pea meeles, et need kiirklahvid toimivad ainult siis, kui programm on fookuses (need ei ole globaalsed kiirklahvid). Muud kiirklahvid:

Ctrl+8 või Alt+8 vähendab fondi suurust; Ctrl+9 või Alt+9 suurendab fondi suurust.

Kiirvalik ja tõlkimine ühe sammuga:

F5 või F6 või F7 või F8 või Ctrl+Q või Ctrl+P või Alt+Q või Alt+P (ükskõik milline neist annab sama tulemuse. Pakutakse mitmeid valikuid, et vältida konflikte teiste programmidega).

Pideva jälgimise režiimi toimingud:

Vali jälgimisala: F1 või Ctrl+Z või Alt+Z

Alusta jälgimist: F2 või Ctrl+6 või Alt+6

Peata jälgimine: F9 või Ctrl+Y või Alt+Y

Ši programa dabar palaiko supaprastintą sąsajos režimą, rodydama tik OCR teksto laukelį + vertimo laukelį, arba tik vertimo laukelį. Kitą galima paslėpti. Pirmą kartą paspaudus Ctrl+0 arba Alt+0, sąsaja palieka tik teksto laukelį + vertimo laukelį, paslėpdama kitas dalis. Paspaudus dar kartą Ctrl+0 arba Alt+0, lieka tik vertimo laukelis. Paspaudus dar kartą Ctrl+0 arba Alt+0, atkuriama pradinė būsena. Atkreipk dėmesį, kad šios dalys yra tik paslėptos, jų funkcionalumas ir kitų sparčiųjų klavišų naudojimas nesikeičia. Atmink, kad šie spartieji klavišai veikia tik tada, kai programa yra fokusavime (tai nėra globalūs spartieji klavišai). Kiti spartieji klavišai:

Ctrl+8 arba Alt+8 sumažina šrifto dydį; Ctrl+9 arba Alt+9 padidina šrifto dydį.

Greitas pasirinkimas ir vertimo režimas vienu veiksmu:

F5 arba F6 arba F7 arba F8 arba Ctrl+Q arba Ctrl+P arba Alt+Q arba Alt+P (bet kuris iš jų turi tą patį poveikį. Pateikiami keli variantai, kad būtų išvengta konflikto su kitomis programomis).

Nuolatinio stebėjimo režimo veiksmai:

Pasirinkti stebėjimo sritį: F1 arba Ctrl+Z arba Alt+Z

Pradėti stebėjimą: F2 arba Ctrl+6 arba Alt+6

Sustabdyti stebėjimą: F9 arba Ctrl+Y arba Alt+Y

Ang programang ito ay ngayon ay sumusuporta sa simpleng mode ng interface, ipinapakita lamang ang OCR text box + kahon ng pagsasalin, o tanging kahon ng pagsasalin. Ang iba pa ay maaaring hindi ipakita. Sa unang pagpindot ng Ctrl+0 o Alt+0, ang interface ay mag-iiwan lamang ng text box + kahon ng pagsasalin, at itatago ang ibang bahagi. Kapag pinindot muli ang Ctrl+0 o Alt+0, tanging kahon ng pagsasalin ang natitira. Kapag pinindot pa ulit ang Ctrl+0 o Alt+0, ibabalik sa dati. Tandaan, ang mga bahaging ito ay nakatago lamang, hindi naaapektuhan ang kanilang aktwal na gamit o ang paggamit ng ibang shortcut keys. Tandaan, ang mga shortcut na ito ay gumagana lamang kapag naka-focus ang programa (hindi ito global shortcuts). Iba pang shortcuts:

Ctrl+8 o Alt+8 binabawasan ang laki ng font; Ctrl+9 o Alt+9 dinadagdagan ang laki ng font.

Mabilisang pagpili at pagsasalin sa isang hakbang:

F5 o F6 o F7 o F8 o Ctrl+Q o Ctrl+P o Alt+Q o Alt+P (anumang isa dito ay may parehong epekto. Maraming pagpipilian ang ibinigay upang maiwasan ang conflict sa ibang software).

Tuloy-tuloy na monitoring mode na operasyon:

Pumili ng monitoring area: F1 o Ctrl+Z o Alt+Z

Simulan ang monitoring: F2 o Ctrl+6 o Alt+6

Itigil ang monitoring: F9 o Ctrl+Y o Alt+Y