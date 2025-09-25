 Skip to content
POPULAR TODAY SILENT HILL f Hollow Knight: Silksong Limbus Company Deadlock Sonic Racing: CrossWorlds Hades II
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
25 September 2025 Build 20127185 Edited 25 September 2025 – 15:09:26 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Fix
  • Fixed an issue where the vehicle could occasionally get stuck by monsters when returning to base.


Added
  • Added more enhancement buttons for different levels on the war factory's vehicle upgrade screen, enabling one-click upgrades.

Changed files in this update

Depot 3376851
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link