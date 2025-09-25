 Skip to content
POPULAR TODAY SILENT HILL f Hollow Knight: Silksong Limbus Company Deadlock Counter-Strike 2 Marvel Rivals
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
25 September 2025 Build 20123241 Edited 25 September 2025 – 10:39:03 UTC by Wendy Share
This build has not been seen in a public branch.
Update notes via Steam Community

错误修复：

  1. 修复了部分人物在七元-聪颖高于一定值时不会施展身法的BUG

  2. 修复元山地区剧情元山派赠予太吾物资插图不符的BUG

  3. 修复系统设置中拾取物等级选择的品级图标和文本不一致的BUG

  4. 修复建筑自动派遣勾选功能异常的BUG

  5. 修复Windows平台窗口在拖动边缘进行缩放后，最大化按钮错误地变成可点击的BUG

  6. 修复药毒材料的价格错误的BUG

  7. 修复异地嫁娶会拉取亡流寨NPC的BUG

  8. 修复收取宴堂回礼未正确保存状态的BUG

Changed depots in test branch

View more data in app history for build 20123241
Windows 64-bit The Scroll Of Taiwu Alpha Depot 838351
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link