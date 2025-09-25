错误修复：
修复了部分人物在七元-聪颖高于一定值时不会施展身法的BUG
修复元山地区剧情元山派赠予太吾物资插图不符的BUG
修复系统设置中拾取物等级选择的品级图标和文本不一致的BUG
修复建筑自动派遣勾选功能异常的BUG
修复Windows平台窗口在拖动边缘进行缩放后，最大化按钮错误地变成可点击的BUG
修复药毒材料的价格错误的BUG
修复异地嫁娶会拉取亡流寨NPC的BUG
修复收取宴堂回礼未正确保存状态的BUG
