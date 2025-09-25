 Skip to content
POPULAR TODAY SILENT HILL f Hollow Knight: Silksong Limbus Company Deadlock Counter-Strike 2 Marvel Rivals
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
25 September 2025 Build 20122755 Edited 25 September 2025 – 10:46:19 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

新增优化：

  1. 优化存档，记录玩家在大地图上小节点的位置。

  2. 优化怪物数值，调整提高怪物的血量和攻击。

  3. 优化都护府剧情结束后，无相魔追杀调整到格子副本中，同时堵住了通向外院的路。

  4. 优化战斗内道具使用操作逻辑，调整为【鼠标右键点击】或【左键按住拖拽】使用。

  5. 优化九头武人特效。

  6. 移除了部分地图节点中会出现不适宜的门派NPC。

修复bug：

  1. 修复了南屏镇无法进入的问题；

  2. 修复部分技能buff触发后导致游戏卡死的问题；

  3. 修复战斗中使用道具骰子消耗异常的问题；

  4. 修复战斗内道具背包中道具消耗和显示异常的问题；

  5. 修复【大五鬼剑法】【千锋破隙剑】等技能数值溢出导致的攻击回复效果异常的问题；

  6. 修复部分技能增加属性效果但显示异常的问题；

  7. 修复使用技能击杀敌方时，没有播放受击特效的问题；

  8. 修复战斗中血条显示不同步，右下角敌方血量没有及时刷新的问题；

  9. 修复背包道具无法正确叠放，且未正确叠放的道具在交易中会显示为负数的问题；

  10. 修复商店中限购的物品可以买成负数的问题；

  11. 修复异宝使用次数显示异常的问题

  12. 修复神兵突破后，神兵界面报错显示异常的问题；

  13. 修复图录界面文字显示重叠的问题；

  14. 修复铸剑山庄主线剧情卡死的问题；

  15. 修复都护府剧情中凌不尘模型错误的问题；

  16. 修复河灯引系列任务完成后，部分任务没有被移除的问题；

  17. 修复格子副本内出剧情时右侧画面显示不全的问题；

  18. 修复副本内外掉落预览显示不统一的问题；

  19. 修复道具【连绵山脉深处地图】任务道具图标显示错误的问题；

  20. 修复道具【墨玉参】概率重复掉落的问题；

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 2774391
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link