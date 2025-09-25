修复了南屏镇无法进入的问题；

修复部分技能buff触发后导致游戏卡死的问题；

修复战斗内道具背包中道具消耗和显示异常的问题；

修复【大五鬼剑法】【千锋破隙剑】等技能数值溢出导致的攻击回复效果异常的问题；

修复部分技能增加属性效果但显示异常的问题；

修复背包道具无法正确叠放，且未正确叠放的道具在交易中会显示为负数的问题；