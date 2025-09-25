新增优化：
优化存档，记录玩家在大地图上小节点的位置。
优化怪物数值，调整提高怪物的血量和攻击。
优化都护府剧情结束后，无相魔追杀调整到格子副本中，同时堵住了通向外院的路。
优化战斗内道具使用操作逻辑，调整为【鼠标右键点击】或【左键按住拖拽】使用。
优化九头武人特效。
移除了部分地图节点中会出现不适宜的门派NPC。
修复bug：
修复了南屏镇无法进入的问题；
修复部分技能buff触发后导致游戏卡死的问题；
修复战斗中使用道具骰子消耗异常的问题；
修复战斗内道具背包中道具消耗和显示异常的问题；
修复【大五鬼剑法】【千锋破隙剑】等技能数值溢出导致的攻击回复效果异常的问题；
修复部分技能增加属性效果但显示异常的问题；
修复使用技能击杀敌方时，没有播放受击特效的问题；
修复战斗中血条显示不同步，右下角敌方血量没有及时刷新的问题；
修复背包道具无法正确叠放，且未正确叠放的道具在交易中会显示为负数的问题；
修复商店中限购的物品可以买成负数的问题；
修复异宝使用次数显示异常的问题
修复神兵突破后，神兵界面报错显示异常的问题；
修复图录界面文字显示重叠的问题；
修复铸剑山庄主线剧情卡死的问题；
修复都护府剧情中凌不尘模型错误的问题；
修复河灯引系列任务完成后，部分任务没有被移除的问题；
修复格子副本内出剧情时右侧画面显示不全的问题；
修复副本内外掉落预览显示不统一的问题；
修复道具【连绵山脉深处地图】任务道具图标显示错误的问题；
修复道具【墨玉参】概率重复掉落的问题；
Changed files in this update