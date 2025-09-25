 Skip to content
25 September 2025 Build 20122541 Edited 25 September 2025 – 10:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Alpha Net 9.2.5

1 Adjusted mid-ground image

2 Adjusted mid-ground trees

3 Adjusted forest background reflections

4 Redrawn star arrows

5 Adjusted clay mining particles

6 Adjusted forest clay mining particles

7 Adjusted stone mining particles

8 Adjusted copper mining particles

9 Adjusted iron mining effects

10 Adjusted silver mining particles

11 Adjusted gold mining particles

12 Adjusted spider cave mining particles

13 Adjusted beehive mining particles

14 Adjusted sand mining particles

15 Adjusted wood mining particles

16 Adjusted glass mining particles

17 Adjusted wire mining particles

