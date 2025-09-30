 Skip to content
POPULAR TODAY Hollow Knight: Silksong DOOM Eternal Monster Hunter Wilds Hollow Knight Destiny 2 Megabonk
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
30 September 2025 Build 20121215 Edited 30 September 2025 – 07:09:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

«Мир кораблей» держит курс на Осеннюю распродажу Steam!

Вас ждут два DLC, которые можете приобрести по скидке:

[/p]

Подписывайтесь на наши статьи!

Чтобы подписаться, нажмите на кнопку «Подписаться» на странице магазина или в Центре сообщества.

Changed files in this update

Windows 64-bitRussian Depot 3114941
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link