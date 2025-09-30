«Мир кораблей» держит курс на Осеннюю распродажу Steam!
Вас ждут два DLC, которые можете приобрести по скидке:[/p]
Подписывайтесь на наши статьи!
Чтобы подписаться, нажмите на кнопку «Подписаться» на странице магазина или в Центре сообщества.
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
«Мир кораблей» держит курс на Осеннюю распродажу Steam!
Вас ждут два DLC, которые можете приобрести по скидке:[/p]
Чтобы подписаться, нажмите на кнопку «Подписаться» на странице магазина или в Центре сообщества.
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update