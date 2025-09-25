 Skip to content
POPULAR TODAY SILENT HILL f Limbus Company Hollow Knight: Silksong Deadlock Transformers™: Fall of Cybertron™ Counter-Strike 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
25 September 2025 Build 20120987 Edited 25 September 2025 – 07:06:10 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community


亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

为了给玩家更好的游戏体验，我们需要进行服务器临时维护，预计维护时间2小时，维护期间无法登录并进行游戏。


维护时间：2025年9月25日14:30

 

预计维护完成时间：2025年9月25日16:30

 

维护内容：修复24日维护后游戏内的bug；

 

本次维护给您带来不便，敬请理解！

维护完毕后，我们将会对所有玩家发放临时维护补偿金钥匙*1，请在邮件保管箱查收。

 


《R2Beat：音速觉醒》运营团队
2025年9月25日

Changed files in this update

Windows R2Beat Content Depot 1630281
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link