1.赵云（特别）计策“七进七出”调整为可升级，上限6级；
2.赵云（特别）计策“荡涤浊世”新增附加少量伤害的效果；
3.关羽（特别）特性“武圣”调整为每回合固定恢复1点技力值；
4.关平（特别）战法“蛟龙踏川”上调伤害倍率及成长倍率，增加击杀后再动效果；
5、优化特别武将与史实武将之间亲属关系可能存在的问题；
6、优化兵种特性“投掷”攻击目标判断的逻辑；
7、修复购买额外内容后特殊武将首次无法带入剧本的问题；
8、修复扫码导入地图可能存在的失败问题；
9、修复在桥两侧可能存在的路径不对的问题；
10、修复特性“武圣臂膀”可能存在未生效的问题；
11、修复【斜谷残阳】剧情介绍中文字错误的问题；
12、修复使用“铁幕箭雨”在摧毁建筑后可能存在无法继续行动的问题；
3.1.15
Update notes via Steam Community
