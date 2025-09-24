Consultez l'ensemble des changements et donnez vos retours sur le discord officiel
Nouveautés
Les quêtes se déroulent désormais même lorsque le jeu est clôturé
Refonte totale du système de Perfectionnage praisesun Chaque arme légendaire peut être améliorée individuellement ! Niveau requis 20 -> 16
De plus si vous n'avez toujours pas eu votre arme favorite, obtenir une arme dans sa version parfaite vous débloque en même temps celle de base, c'est donc un système de pitty en cas de malchance !
Changement de l'effet du projet Mine d'Arcanum en conséquence
Équilibrages
+1-2 de cuir chez le revendeur par passage,
-1 niveau des monstres au bastion des parias (voir ✅mise-à-jour 1.3.4 pour les changements sur le scaling des monstres)
+1 niveau des monstres de la pyramide oubliée
Augmentation du coût en mana de la ferveur sanctifié du croisé de 2
Uniforme de corsaire -1
Gorgone hp+ chance de poison +15% chance de cast +10%,
Démon hp+
Hausse de la difficulté des Pandemonium (t5 +2niv / t4 +2 / t3 +1) sachant que le perfectionnage est plus facile à obtenir qu'avant
Correctifs
Clarification de nombreuses tooltip par exemple celles concernant les enchantements élémentaires / disparition de la nomenclature compétences et sorts
code redeem, logique de ctrl+v renforcée, input sécurisé lors d'un appui sur une autre touche que entrée + feedback lorsque le code a déjà été utilisé
Son des esquives
bug qui affichait les métiers durant la selection des classes
