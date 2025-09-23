调整优化

调整了玄灰的发作节奏，在游戏的前期略微降低了玄灰的产生

修复错误

修复玄灰机制误将孩童统计进玄灰发作逻辑，从而导致玄灰不符预期的过多发作的问题

（玄灰机制对世界各地的人物生老病死具有一定的调节作用，

旧存档在这方面存在一定的失衡，因此在更新后，会爆发较为猛烈的玄灰影响，以达到调节太吾世界，消除原机制中缺陷的目的，

新存档则不会受到太大的影响，由此对各位太吾们造成的恐慌，我们深表歉意！愿被重塑后的太吾世界能给予大家更好的体验。）