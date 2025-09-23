0.1.4.5版本更新

新增標題及標題選單。

新增園丁白花回血音效及特效。

全介面將可由ESC進行關閉。

新增玩家受到重大傷害(入水、撞牆、墜落)後至重生3秒內獲得無敵時間。

新增畫面UI自適應。

新增玩家持有技能數上的UI呈現。



降低玩家出次進入遊戲時的音量大小。

修正玩家重生後身後敵人不斷攻擊的問題。

修正子彈在玩家重生後沒有被清除的問題。

修正用大招尾刀破碎衛兵造成遊戲畫面卡住的問題。

提高玩家大招基礎傷害倍率。

降低BX-1的地圖難度並新增更多的紀錄點。

優化BX-1地圖及內部物件。

移除B3的玻璃材質及體驗優化

修正B1穿模問題

修正角色重生後向左或向右位移的問題。

大幅度減少菁英怪進入處決時的鏡頭晃動

修正新手教學BGM沒有正常播放的問題

補齊追擊成功音效

刪除T1多出的滯空存檔

修正新手教學T3掉入水池並摔到地圖外的問題。

移除使用TAB關閉介面的行為。

修正玩家在墜落之前離開遊戲導致遊戲畫面卡死的問題

修正B1、B2部分地面跳不起來的問題。

修剪新手教學劇情，移除不必要的對話。

修正在教學中點擊ESC或TAB導致介面關閉卡死的問題。

修正B-3 被關在Q棟金庫中的問題。

新手教學介面現在可以點擊任意區域關閉了。

修正感謝遊玩UI比例。

修正新手教學UI偏離問題。

修正畫面UI自適應。包含料理UI偏移、關卡選擇UITimeLine、Tab動畫、技能樹按鈕與點數發光、Tab寵物按鈕



0.1.4.5版本更新各位騎手們，你們好！首先，邦吉狗團隊全體成員要向所有參與《虹塵》DEMO試玩，以及加入我們 Discord 群組的騎手們，致上最誠摯的謝意！這兩個禮拜，你們提供了許多珍貴的想法和回饋，因為有你們的幫助，我們才能讓《虹塵》變得更好，真的非常感謝！本次 0.1.4.5 更新，我們根據大家在 Discord 群組和問卷中提供的建議，進行了許多優化，希望能帶給大家更棒的遊戲體驗！希望你們會喜歡這次的更新，如果遇到任何問題，也請隨時到 Discord 告訴我們喔！更新修正