23 September 2025 Build 20091180
This build has not been seen in a public branch.
Update notes via Steam Community

调整优化

1.   调整了柰香新法鸡，去除了其的水果成分

2.   调整三才/三魔不会在少林互动诛魔试炼中作为敌人的助战同道出场

3.   调整驱灭敌人时获得恩义的即时通知文本，使文本不会超框

4.   调整并增加了太吾拯救失心人，获得伏虞心念的数量。根据失心人0~18的精纯可获得最小1，最大38的伏虞心念

5.   调整并增加道长志向中拯救失心人获得天劫符箓的数量。根据失心人0~18的精纯可获得最小1，最大38的天劫符箓

 

修复错误

1.   修复宴堂选择村民时没有排除婴儿的BUG

2.   修复用药界面的类型筛选结果错误的BUG

3.   修复给同道使用主方疗伤药时报错的BUG

4.   修复战斗中使用主方疗伤药时再次点击物品不会取消选择的BUG

5.   修复在资源建筑的撤除页面中点击快速派遣之后，左侧页签会跳转到经营列表的BUG

6.   修复敌方使用天髓宝箓道具后可能停在读条状态任由玩家攻击的BUG

7.   修复灭谛罗刹不会正常使用天髓宝箓的BUG

8.   修复了灭谛罗刹与苦海罗刹部分功法配置错误的BUG

9.   修复了敌人可能在错误时机使用灵文/秘文的BUG

10. 修复NPC拜师学艺时加入门派概率计算错误的BUG

11. 修复了MOD面板关闭输入框时回车不能生效的BUG

12. 修复铸剑地区剧情中部分内容存在错别字的BUG

 

Changed depots in test branch

View more data in app history for build 20091180
Windows 64-bit The Scroll Of Taiwu Alpha Depot 838351
