始源之涡 | 最终章节

- 与无形之主的抗争，已至终局时刻——直面“另一个自己”，海拉将迎来最后的抉择。而世界树众生能否迎来真正的救赎与新生？

- 始源之涡第2-4章节解锁，并开放相应的累星奖励、世界进度奖励、章节奖励



新异星首领 | 薇尔丹蒂

区别于「黑脉凝脂体」的建筑物站桩型战斗体验，该首领拥有更为丰富的战斗机制，包括位移、分身、自爆等



新魂核 | 万物归一者

来自世界树之外的天外来客之一，是 犹格·索托斯 "存在"一面的化身。它居于时空之外，却又与所有时间和空间联为一体。过去，现在，未来皆是祂



新阶段 | 古魂II难度

- 开放全新的古魂世界难度Ⅱ，等级开放至60(70)，开放新勇者，英雄和旅团共斗等副本

- 开放古魂Ⅱ千面之匣神话套装，可继承古魂Ⅰ的神话构造词条，亦可通过古魂Ⅱ神话装备重新构造

- 魂核星级上限提升4星，并可激活新羁绊



细节调优 | BUG修复

- 修复了部分技能面板显示和实际伤害不匹配的问题

- 修复了异星远征属性称号可以异常叠加持续时长的问题，并将会在更新后将已有称号持续时间刷新为9天

- 修复了部分机型无法自动旋转屏幕的问题

…以及其它大量细节